El gobierno municipal plantea una rebaja del IBI y de la tasa de basuras en 2026

El gobierno municipal en el Ayuntamiento de Segovia abrirá hoy la mesa de tasas con una propuesta de ordenanzas fiscales para 2026 que combina ... rebajas de impuestos y nuevas bonificaciones con una reordenación de la tasa de residuos. «Vamos a iniciar los contactos con los grupos municipales para que conozcan de primera mano la propuesta del equipo de gobierno y debatamos las mejoras que planteen», avanzó el alcalde, José Mazarías, quien situó el paquete del PP como una «reducción de varios impuestos y una bajada de recibos para los segovianos». En el núcleo del plan figuran el IBI y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), además de incentivos en ICIO e impuesto sobre activades económicas (IAE) y ajustes en otras tasas.

La concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, fijó tres metas: bajar impuestos, mejorar la eficiencia tributaria y mantener y mejorar los servicios públicos. Según sus cálculos, el impacto inicial de las rebajas generales será de algo más de un millón de euros, «a lo que se sumarán las bonificaciones a las que pueda acogerse cada contribuyente». En esa línea, anunció una bajada lineal del 4% en el IBI (tipo del 0,655 al 0,632) y una reducción del 5% en el impuesto de circulación (IVTM). En los turismos medios la rebaja será de entre tres y siete euros. Por su parte, la rebaja en un recibo medio del IBI rondará entre los trece y los quince euros.

El bloque de promoción económica incluye exención de dos años del impuesto de activades económicas (IAE) y una bonificación adicional de cinco años a nuevas empresas; en el ICIO, una bonificación del 50% para comercios y bares de nueva apertura en locales inactivos más de seis meses (con permanencia mínima de dos años). A ello se añade hasta el 95% para obras de interés municipal y hasta el 35% en viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento plantea también eximir de ORA a los vehículos con etiqueta Cero, actualizar los módulos de licencias (declaraciones responsables), revisar por zonas la tasa de cajeros y reservas de aparcamiento y continuar con el estudio de una tasa turística por estacionamiento de autobuses y caravanas de la que todavía no hay una estimación de cuanto se puede ingresar.

Especial atención recibe la tasa de residuos, que Serrano definió como «uno de los capítulos con más debate» y cuya propuesta «es fruto de una negociación intensa con comercio, hostelería, hotelería, colegios profesionales y tercer sector». Tras la polémica de los últimos meses, con subidas de hasta el 600% para algunos negocios, el objetivo es rebajar la mayoría de recibos de establecimientos comerciales y acercar los importes a la realidad de cada actividad «dentro de los estrechos márgenes que permiten la Ley de Residuos, la capacidad municipal y el contrato vigente». Entre las medidas, se volverán a pasar tres recibos anuales (con la puerta abierta a calendarios a la carta) en lugar de los dos actuales y se ofrecerán refuerzos de incentivos ambientales. Por ejemplo, la bonificación por separación de fracciones sube del 5% al 10%; se incorpora un 10% adicional por compostaje para actividades económicas y servicios educativos con programas ambientales podrán optar a hasta el 40%.

El diseño técnico de la tasa pivota sobre tres coeficientes: fracciones, en función del tipo de residuos generados; intensidad, por volumen producido; y superficie, donde llegan los cambios más profundos. «En lugar de los metros catastrales, pasaremos a computar metros destinados a la actividad; si no fuera posible, se aplicará el catastral con un reductor del 0,75», precisó Serrano. Además, el primer tramo de superficie se divide en dos para favorecer a los locales más pequeños y el tramo más alto se reduce un 50% respecto a 2025. Solo por la revisión del coeficiente de superficie, estimó, los establecimientos se ahorrarán entre 400.000 y 500.000 euros en 2026. Como ejemplos, un local de 43 metros cuadrados bajaría de 426 a 395 euros, mientras que uno de 1.370 metros cuadrados pasará de 4.510 a 3.414 euros «sin contar bonificaciones».

Mazarías enmarcó los cambios en un esfuerzo por «atenuar el impacto de la Ley de Residuos tanto en vecinos como en actividades tras meses de recepción de propuestas «de primera mano» en reuniones sectoriales. «Sinceramente, no debería haber otra opción que contar con el apoyo de los grupos municipales para hacer rebajas sensibles en impuestos y tasas», dijo.

No se incluyen en esta propuesta coeficientes reductores para los hogares, medida que Serrano emplazó para 2027. Según dijo, cuando esté plenamente operativa la recogida de orgánica (contenedor marrón) y se puedan medir las aportaciones, estudiarán coeficientes para que no pague lo mismo una vivienda con una persona que otra con cuatro.

El borrador se presenta hoy a la mesa de tasas para abrir un periodo de debate con oposición y sectores y, si hay acuerdo, elevarlo al Pleno del mes de septiembre con tiempo para que las ordenanzas de 2026 entren en vigor el 1 de enero. La tesis del gobierno local es que la merma de ingresos -algo más de un millón, además de bonificaciones- se compensará con eficiencia en la gestión y con actividad inducida, como la apertura de negocios, obras y rehabilitaciones estimuladas por incentivos. «Bajar la presión fiscal y premiar comportamientos eficientes es compatible con una mejor ciudad», resumió Serrano. «La propuesta está abierta a aportaciones; ahora corresponde al resto de grupos afinar o cuestionar un proyecto llamado a marcar el mapa tributario de 2026», cerró Mazarías. En los últimos años, el voto de Ciudadanos fue clave para aprobar las ordenanzas fiscales de Segovia.