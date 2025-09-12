El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosalía Serrano y José Mazarías, durante un Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El gobierno municipal plantea una rebaja del IBI y de la tasa de basuras en 2026

Su propuesta, que debe ser aprobada por el Pleno, también incluye cambios en impuestos como el de vehículos o el de actividad económica

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:54

El gobierno municipal en el Ayuntamiento de Segovia abrirá hoy la mesa de tasas con una propuesta de ordenanzas fiscales para 2026 que combina ... rebajas de impuestos y nuevas bonificaciones con una reordenación de la tasa de residuos. «Vamos a iniciar los contactos con los grupos municipales para que conozcan de primera mano la propuesta del equipo de gobierno y debatamos las mejoras que planteen», avanzó el alcalde, José Mazarías, quien situó el paquete del PP como una «reducción de varios impuestos y una bajada de recibos para los segovianos». En el núcleo del plan figuran el IBI y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), además de incentivos en ICIO e impuesto sobre activades económicas (IAE) y ajustes en otras tasas.

