De 2.000 a 13.000 euros: ejemplos del «tasazo» de basuras en Segovia

Los comerciantes de Segovia capital y los empresarios de los polígonos del Cerro y de Hontoria han mostrado su disconformidad con el aumento de la tasa de basuras del Ayuntamiento que ha supuesto un incremento que multiplica por hasta por seis veces el importe respecto al año pasado. Alberto García, presidente de la agrupación de Fomento de Empresas de Comercio de Segovia (Fecose), critican que el aumento se haya ejecutado sin previo aviso y sin ningún tipo de información. En algunos comercios se ha pasado de 30 a 129 euros, cuatriplicando la tasa. «Es una exageración que supone un aumento más de los que venimos sufriendo en los últimos años con el pago de impuestos», lamenta.

Uno de los sectores más afectados es el de las casas rurales. Un alojamiento situado en la entidad local menor de Revenga ha pasado de pagar 200 a 1.000 euros, un aumento del 500%. El presidente de Fecose se muestra perplejo por estas subidas y por «la falta de información», ya que han cargado directamente los recibos en sus cuentas bancarias sin más explicaciones. La Federación Empresarial Segoviana (Fes) está trabajando en un modelo de reclamación genérico para que puedan presentarlo a título individual los comerciantes. Esperan que el Ayuntamiento de Segovia recapacite y le dé una vuelta por el bien del comercio, ya que esto supone «otro varapalo» para un sector que no lo está pasando bien. Los comerciantes están esperando a que se convoque la mesa del comercio para tratar asuntos como las tarjetas monedero. En ese encuentro también pondrán encima de la mesa esta cuestión.

Enrique Velázquez, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Hontoria, destaca que se han llevado «una gran sorpresa porque no sabíamos absolutamente nada al margen de las comunicaciones generales sobre las directrices de la UE que provocarían una subida de la tasa de basuras porque había que repercutir al ciudadano el gasto que conlleva el tratamiento de los residuos». Los empresarios, como vecinos de Segovia, estaban al tanto de las subidas que hubo para las viviendas en los recibos, pero Velázquez destaca que el problema es que cuando a ellos se les cargó el recibo a mediados de julio, «sin previo aviso vemos que repercuten una subida en torno al 600%». Cuando vieron los importes cargados en sus cuentas bancarias empezaron a trasladar al presidente su preocupación. El máximo responsable de la asociación destaca que «hay un caso especialmente gravoso que ha pasado de pagar 2.000 a 13.000 euros».

Los empresarios del polígono de Hontoria en un primer momento creían que podría tratarse de un error. Mostraron su perplejidad por no haber sido informados sobre un incremento tan cuantioso que se ha materializado en pleno verano, a mediados del mes de julio, cuando hay empresarios que «están hasta arriba de trabajo y otros se encuentran de vacaciones». Han solicitado una reunión al alcalde que todavía no ha podido realizarse y en la que le trasladarán su descontento por no haber sido informados previamente para al menos haber podido realizar una previsión contable. «Esto hay que atajarlo desde ya, no de cara al año que viene como han indicado en alguna declaración», afirma Velázquez.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono del Cerro, Juan Manuel de Frutos, cuestiona el criterio establecido para pagar el impuesto ya que no ve justo que sea en función de los metros cuadrados, sino que deberían tenerse en cuenta otras cuestiones. Apunta criterios como el generar más o menos residuos. «Si en una casa de 80 metros cuadrados viven cuatro personas y en una de 100 solo vive una persona, no es lógico que pague más el que vive solo por tener más superficie ya que genera menos residuos uno que cuatro». También critica que no se valore ni se remunere a aquellas empresas o ciudadanos que reciclan como sucede en otros países de la Unión Europea.

Al igual que las otras asociaciones consultadas, indica que «estaban al tanto de que se avecinaba algo, pero habría que haberlo hablado antes porque esto no es tasa, es un tasazo». Califica como «abusivo» este impuesto y le gustaría que les explicaran «a dónde va a ir a parar lo recaudado ya que es mucho dinero, si va a las arcas municipales o a las estatales», al tiempo que considera que los políticos deberían haberse movido incluso a nivel europeo para buscar soluciones previamente.

Recogida

Las empresas asentadas en los polígonos tienen que pagar este año una tasa de basuras que multiplica por seis el importe que abonaron el año pasado, una subida «desorbitada» que ha provocado el malestar entre estos empresarios que ha ido en aumento. Como indica Enrique Velázquez, «una de las reclamaciones que venimos realizando es que siempre hemos tenido problemas con la recogida de residuos porque no había contenedores suficientes. Ahora nos encontramos de repente que eso nunca se ha solucionado y lo único que conseguimos fue que se pusieran contenedores de envase y papel junto a algunas naves, pero de residuos sigue siendo escaso». A esto hay que sumar que se sienten «abandonados» porque «no nos limpian las calles, que yo sepa no han desbrozado, puedes encontrarte una papelera llena durante semanas incluso meses sin que nadie pase por allí».

Por otro lado, cabe destacar que los empresarios deben tener su propio sistema de recogida de residuos y que tienen que pagar aparte, desde los trapos con aceite de los talleres, los neumáticos y otros materiales. La Fes ha planteado crear un sistema de autogestión privada de los residuos empresariales, en la que las compañías asuman directamente la contratación de servicios alternativos o compartidos de recogida, transporte y valorización de residuos, como fórmula para mitigar el impacto de las tasas. Esta solución es complicada. «El Ayuntamiento, por el mero hecho de estar en Segovia, repercute unos impuestos, pero lo que pedimos es que se cobre algo simbólico si yo me encargo de mi propia recogida».

