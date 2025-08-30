El único punto del orden día del Pleno del Ayuntamiento de Segovia que vivió un intenso debate fue la dación de cuenta en la ... que se abordó la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2025. La oposición, con el PSOE a la cabeza, puso el dedo en la llaga alertando de una gestión marcada por la inejecución de fondos, mientras el equipo de gobierno del Partido Popular defendió la situación argumentando retrasos inevitables en la aprobación del presupuesto.

El concejal del PSOE, Jesús García Zamora, fue contundente: «Una vez más se refleja su forma de gobernar: un fuerte incremento de la presión fiscal y una bajísima ejecución presupuestaria. El alcalde ha batido el récord en inejecución», aseguró. Recordó que el año pasado no se alcanzó ni el 70% de ejecución y criticó además un incumplimiento en el periodo medio de pago que perjudica especialmente a pymes locales. «Se renuevan coches o se arregla la sala de la chimenea, pero no se ejecutan obras que afectan a la ciudadanía», acusó.

El edil añadió que el Ayuntamiento ha tenido que devolver subvenciones por falta de capacidad de ejecución y puso cifras sobre la mesa de la ejecución realizada este año: apenas un 6% ejecutado del capítulo de inversiones, un 30% en términos generales y un recorrido que augura superar ese récord de inejecución si no cambia la tendencia.

Rosalía Serrano, concejala de Hacienda, afirmó que «no es cierto que haya habido ningún incremento de la presión fiscal sobre los segovianos» y señaló que el único incremento fue en la tasa de basura, «impuesta por normativa estatal». Atribuyó la baja ejecución al retraso en la aprobación del presupuesto, que entró en vigor con demora, aunque confió en que la tendencia mejorará en los próximos meses. Sobre los pagos, negó que afecten a pymes: «Se trata sobre todo de suministros energéticos. Ya hemos puesto soluciones y en el próximo pleno podrán ver que el periodo medio de pago baja a menos de 28 días».

Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, matizó la discusión haciendo visible la «realidad a pie de calle con servicios municipales que no funcionan, limpieza deficitaria e inversiones pendulares». Ángel Galindo, en representación de Izquierda Unida, centró su réplica en la presión fiscal. «No sabe cuántas veces va a repetir que no han subido impuestos; lo hicieron retirando bonificaciones del IBI, incrementando su tipo o encareciendo el billete del autobús. Eso también es recaudación, y ustedes lo han decidido», sostuvo, antes de reprochar el foco en gastos superfluos en vez de en colegios o proyectos con impacto social real.

García Zamora volvió al ataque con más datos concretos. De 3,7 millones previstos en inversiones de urbanismo solo se han ejecutado 12.000 euros. En planes como asfaltado, vías de acceso al AVE, polígonos o patrimonio histórico, la ejecución también roza los cero euros. «¿Les da risa? Son un auténtico desastre», exclamó.

La concejala Serrano replicó acusando al PSOE e IU de falta de valentía durante sus años en el gobierno municipal: «El incremento del IBI fue responsabilidad nuestra, ustedes no se atrevieron a hacer la actualización catastral cuando gobernaban», le dijo a Ángel Galindo.También defendió al gobierno local señalando que el Ejecutivo central hace tres años que no aprueba presupuestos causando grandes perjuicios a las administraciones locales..

El alcalde, José Mazarías, cerró la sesión llamando a dejar atrás «demagogias y populismos». Reconoció que la ejecución está baja por el retraso en la entrada en vigor del presupuesto, pero recordó que hay proyectos que están en marcha como el plan de asfaltado, el vial entre polígonos o la calle Peñalara… «El dinero se ejecuta cuando la obra está realizada», matizó. Y añadió un reproche directo al principal grupo de la oposición: «Ustedes tienen el récord de despilfarro: 30 millones en un edificio sin estrenar. Eso sí que es vergonzoso», dijo sobre el CIDE.