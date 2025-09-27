El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio de Torre

La oposición tumba las tasas y pone contra las cuerdas a la edil Rosalía Serrano

El alcalde tacha de «circo» la actitud de los concejales del PSOE, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos, que abandonaron la sesión en hasta dos ocasiones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:22

La aprobación de la nueva política fiscal del Ayuntamiento de Segovia se encomienda a un futuro pleno. La oposición municipal tumbó este viernes la modificación ... de tasas defendida por el equipo de gobierno alegando la «falta de diálogo y negociación» del Partido Popular. La tensión y crispación se adueñó del ambiente en el hemiciclo durante el debate de la ordenanza. Los concejales del PSOE, Izquierda Unida (IU), Segovia en Marcha y Ciudadanos abandonaron la sesión en hasta dos ocasiones en un intento de «deslegitimar» a la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, encargada de presentar el proyecto de impuestos, a la que acusan de estar vinculada con presuntas irregularidades urbanísticas. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, tachó el suceso de «circo» y de «vergüenza ajena».

