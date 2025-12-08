El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robladillo fue una de las localidades cuyo alcalde no ingresó ni un solo euro por el desempeño de sus funciones. H. Sastre

Valladolid

Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo

La retribución más elevada es la del regidor de Laguna, con 65.802,1 euros, seguida de Arroyo, Íscar y Peñafiel

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Desde sustituir el alumbrado de una farola, recoger sillas y mesas cuando sea menester o asistir a plenos improvisados con los vecinos en la plaza ... del pueblo hasta viajar a la ciudad para mantener reuniones que puedan mejorar la vida de las cerca de 90 personas que, según las últimas estadísticas del INE disponibles, residen en Robladillo. Nada se le escapa a José Luis Rodríguez Colomo. Operario en la construcción de profesión, es desde hace dieciocho años el alcalde de este pequeño municipio de Montes Torozos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  5. 5

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  6. 6

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  7. 7

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  10. 10

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo

Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo