Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo

Desde sustituir el alumbrado de una farola, recoger sillas y mesas cuando sea menester o asistir a plenos improvisados con los vecinos en la plaza ... del pueblo hasta viajar a la ciudad para mantener reuniones que puedan mejorar la vida de las cerca de 90 personas que, según las últimas estadísticas del INE disponibles, residen en Robladillo. Nada se le escapa a José Luis Rodríguez Colomo. Operario en la construcción de profesión, es desde hace dieciocho años el alcalde de este pequeño municipio de Montes Torozos.

«Te pasas el día a día ayudando a la gente en lo que pide y haces de todo, desde el albañil, el fontanero, el barrendero... De todo. Nos dicen que hace falta algo y ahí estás. En vez de ser el alcalde pareces un empleado», apunta José Luis Rodríguez, quien no obstante admite que todo el esfuerzo «merece la pena porque ves que la gente está contenta». Más aún cuando comparte el día a día y trabaja codo con codo con su hermano Fernando, teniente de alcalde. «Con la construcción estoy toda la mañana, cuando llego a casa como rápido y por la tarde me voy a hacer cosas al ayuntamiento; si hay que hacer algún asunto que conlleve más tiempo ya lo dejamos para el fin de semana», explica.

El ejemplo de José Luis Rodríguez cunde en el medio rural vallisoletano, y es que hasta 105 regidores de la provincia –de un total de 225, teniendo en cuenta la capital– ostentan en bastón de mando de sus respectivas localidades, con todo lo que eso conlleva, por amor al arte, porque en 2024 no ingresaron ni un solo euro procedente de las arcas municipales. Ni por asistencia a plenos, ni por acudir a actos en otros pueblos en representación de sus vecinos, ni por lo que hayan podido gastarse en gasolina o llamadas. Nada de nada.

Así al menos se desprende del último informe del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, referente al ejercicio pasado y que también concreta que un total de dieciocho alcaldes declararon haber percibido, a lo largo de los doce meses, entre 40 y 400 euros, principalmente por gastos que pudieran surgir en el ejercicio de sus funciones o por asistencia a sesiones plenarias o comisiones.

Dieciséis municipios, entre ellos Santovenia o Villalón, no han remitido la información, está incompleta o falta la firma

No obstante, cabe destacar que casi siete de cada diez regidores, un total de 153, desempeñaron el cargo el año pasado sin dedicación, es decir, sin remuneración y compatibilizando el cargo con otra actividad profesional. En este sentido, los gastos que se 'pasaron' a los consistorios fueron relativos a dietas, desplazamientos o asistencia a plenos u otros órganos similares.

En 2024 hubo, sin embargo, hasta dieciséis localidades, entre las que destacan núcleos como Santovenia de Pisuerga o Villalón de Campos, que no enviaron al ministerio la información correspondiente de las retribuciones, o bien la remitieron y únicamente falta la firma (como pasa en Villanueva de Duero, Langayo y Manzanillo) o se les ha solicitado una aclaración al incorporar datos dudosos o incompletos, como ha sucedido con Ramiro.

Dedicaciones exclusivas

En cuanto al régimen de dedicaciones, un total de 37 alcaldes tuvieron una ocupación parcial –aquellos cuyo cargo no ocupa la jornada completa y pueden desempeñar otras actividades profesionales, percibiendo una cuantía proporcional al tiempo trabajado– y 19, exclusiva. De estos últimos, dieciséis declararon haber cobrado al menos el doble del salario mínimo interprofesional (SMI), que para 2025 se sitúa en 16.576 euros anuales.

El podio de las retribuciones más elevadas de la provincia lo encabeza el primer edil de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, con 65.802,1 euros, seguido por el de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, que percibió 56.226,38 euros; el de Íscar, José Andrés Sanz, que cobró 52.272,5 euros; y el de Peñafiel, Roberto Díez, que ingresó a lo largo del año pasado 51.599,94 euros.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ingresó 89.496 euros, la tercera cuantía más alta por detrás de Burgos y León

Estuvieron seguidos de cerca por municipios como Aldeamayor de San Martín, cuyo alcalde recibió 50.000 euros (PP y PSOE acordaron turnarse la alcaldía, de manera que el popular Roberto Martínez es primer edil desde el pasado mes de mayo, y hasta entonces era el socialista Fernando de la Cal); Simancas (Alberto Plaza, 48.000 euros) o Tordesillas (Miguel Ángel Oliveira, 46.100,04 euros).

De entre aquellos que se dedicaron de manera exclusiva a la alcaldía, el que menos ingresó por el ejercicio de sus funciones fueron el de Mayorga, David de la Viuda (22.470 euros), también diputado provincial.

En cuanto a la capital vallisoletana, el alcalde, Jesús Julio Carnero, trasladó a Hacienda haber percibido, con un régimen sin dedicación, 14.076 euros. Cabe matizar, en este sentido, que al inicio del mandato renunció al sueldo de alcalde al percibir la retribución como senador.

Instituciones provinciales

Por otra parte, respecto a las diputaciones, la presidenta de Vizcaya fue la que más ingresó de todo el país, con 122.650 euros a razón de una dedicación exclusiva. En el caso de Castilla y León, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, fue el que más cobró, con un sueldo anual de 96.437,61 euros, seguido de su homólogo en León, Gerardo Álvarez (89.699,57 euros).

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, fue el tercero de la comunidad que más percibió, con un salario anual de 89.496,94 euros, seguido de Salamanca (Francisco Javier Iglesias, 88.224,36 euros); Palencia (Ángeles Armisén, 85.434,78 euros); Segovia (Miguel Ángel de Vicente, 75.499,2 euros); Ávila (Carlos García, 70.335,72 euros); Zamora (Javier Faúndez, 65.794,9 euros); y Soria (Benito Serrano, 54.653,88 euros).

Los nueve dirigentes provinciales tenían el ejercicio pasado en común, eso sí, la dedicación: exclusiva.