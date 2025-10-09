La Comisión de Hacienda dictamina contra la tasas La oposición sigue rechanzado el proyecto de impuestos que el PP pretende aprobar

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 9 de octubre 2025, 18:03 Comenta Compartir

El pleno extraordinario se celebrará el día 15 de octubre pase lo que pase. Pero todo apunta a que la oposición volverá a tumbar el ... proyecto de tasas e impuestos que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Segovia quiere aplicar a partir del 1 de enero. A la espera de conocer el sentido del voto de la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, que no forma parte de la Comisión de Hacienda, el PP tiene el no por respuesta a su intento de reconducir la situación. Ni PSOE, ni Vox, ni IU ni Segovia en Marcha dieron ayer su aprobación a las tasas de Mazarías, que esperaba recabar esta semana apoyo suficiente para sacarlas adelante.

Como se recordará, en el pleno de hace quince días, la oposición votó en bloque contra la propuesta del equipo de gobierno, que preveía una rebaja de impuestos. Tras lo ocurrido, que el alcalde calificó de «de difícil de entender», Mazarías contactó personalmente con todos los grupos políticos, a los que instó a presentar propuestas durante los días siguientes. Según desveló el miércoles el regidor, Ciudadanos respondió a las veinticuatro horas con una batería de medidas. Le siguieron PSOE, Podemos, Vox e Izquierda Unida. «El equipo de gobierno ha trabajado intensamente durante el fin de semana y este lunes para analizar las propuestas de los grupos, y ha aceptado la mayoría», dijo. El alcalde subrayó el «esfuerzo» por alcanzar un equilibrio en las negociaciones y su compromiso «con la transparencia y el diálogo» para lograr un consenso que beneficie a los segovianos, con el objetivo de reducir impuestos. Según Mazarías, el equipo de gobierno ha cedido cuanto ha podido. «No creemos que grupos a los que se les ha aceptado la mayoría de sus propuestas puedan ahora votar en contra de ellas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Ayuntamiento de Segovia