El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales del equipo de gobierno y el alcalde, en el ultimo pleno. Antonio de Torre

La Comisión de Hacienda dictamina contra la tasas

La oposición sigue rechanzado el proyecto de impuestos que el PP pretende aprobar

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:03

Comenta

El pleno extraordinario se celebrará el día 15 de octubre pase lo que pase. Pero todo apunta a que la oposición volverá a tumbar el ... proyecto de tasas e impuestos que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Segovia quiere aplicar a partir del 1 de enero. A la espera de conocer el sentido del voto de la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, que no forma parte de la Comisión de Hacienda, el PP tiene el no por respuesta a su intento de reconducir la situación. Ni PSOE, ni Vox, ni IU ni Segovia en Marcha dieron ayer su aprobación a las tasas de Mazarías, que esperaba recabar esta semana apoyo suficiente para sacarlas adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  8. 8

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Comisión de Hacienda dictamina contra la tasas

La Comisión de Hacienda dictamina contra la tasas