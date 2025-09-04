El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía Serrano y Clara Martín. Antonio Tanarro y Antonio de Torre

Segovia

El PSOE exige a Mazarías que aclare quién está detrás de unas obras ejecutadas sin licencia

Los socialistas aseguran que el decreto de legalización firmado por el alcalde oculta la identidad del verdadero promotor

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:49

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha criticado la «falta de transparencia» del equipo de gobierno del Partido ... Popular en relación con un expediente urbanístico que afecta a la construcción de una serie de trasteros y garajes en la ciudad levantados sin contar con autorización municipal. Según Martín, el decreto firmado por el alcalde, José Mazarías, el pasado 19 de junio, para legalizar la actividad y regularizar las obras contiene «un error de base» al identificar como promotora a una empresa que, en realidad, solo actúa como representante de los verdaderos responsables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  3. 3 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  4. 4

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  8. 8

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  9. 9

    La fugaz patrulla de intervención rápida dejará Delicias para sacar más policías locales por toda la ciudad
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE exige a Mazarías que aclare quién está detrás de unas obras ejecutadas sin licencia

El PSOE exige a Mazarías que aclare quién está detrás de unas obras ejecutadas sin licencia