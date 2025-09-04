El PSOE exige a Mazarías que aclare quién está detrás de unas obras ejecutadas sin licencia

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha criticado la «falta de transparencia» del equipo de gobierno del Partido ... Popular en relación con un expediente urbanístico que afecta a la construcción de una serie de trasteros y garajes en la ciudad levantados sin contar con autorización municipal. Según Martín, el decreto firmado por el alcalde, José Mazarías, el pasado 19 de junio, para legalizar la actividad y regularizar las obras contiene «un error de base» al identificar como promotora a una empresa que, en realidad, solo actúa como representante de los verdaderos responsables.

«Queremos que este decreto se modifique. El documento que se ha trasladado al pleno municipal señala a una constructora como promotora de las obras ejecutadas sin autorización, pero esa empresa únicamente figura como representante. No es la promotora real, y por lo tanto no es quien ha incumplido de manera reiterada los requerimientos del Ayuntamiento», explicó la edil socialista.

Lo verdaderamente relevante de esta situación es quién está detrás de esta sociedad, una información conocida por el principal grupo de la oposición que Martín aseguró que no pueden desvelar públicamente. «Es el alcalde, como firmante del decreto y máxima autoridad municipal, quien debe dar esa información a los segovianos y corregir este error. Es necesario que explique si sabía quién era el verdadero promotor en el momento de estampar su firma».

En una rueda de prensa de media hora de duración, Martín tuvo que hacer equilibrios para no desvelar que esa sociedad es la que hasta hace unos meses estaba representada por Rosalía Serrano, concejala de Hacienda y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia.

CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE SEGÚN EL PSOE 17 de febrero de 2023 Inicio del expediente urbanístico. La empresa presenta declaración responsable para las obras.

27 de febrero de 2023 El técnico municipal suscribe un informe desfavorable desde el punto de vista urbanístico de la propuesta presentada.

13 de abril de 2023 El jefe de urbanismo señala que no se pueden ejecutar las obras. Da diez días de plazo para presentar la documentación requerida y advierten con sanciones de entre 1.000 y 300.000 euros. También se advierte de la caducidad del expediente a los tres meses si no hay respuesta.

7 de marzo de 2024 Se presenta la documentación requerida. El expediente no caducó a los tres meses.

7 de junio de 2024 Urbanismo dice que los documentos aportados son insuficientes. El informe es desfavorable.

20 de septiembre de 2024 Urbanismo emite requerimiento indicando que no existe autorización para las obras y pide que se paralicen de manera inmediata. Da diez días de plazo para presentar la documentación requerida.

7 de octubre de 2024 La empresa alega que hay un procedimiento judicial abierto. Además, reconoce que las obras se han ejecutado pese a contar con informes desfavorables.

30 de octubre de 2024 Los técnicos vuelven a requerir la documentación solicitada en un plazo de tres meses.

22 de noviembre de 2024 Urbanismo vuelve a pedir la paralización de las obras (ya terminadas) y fija en diez días el plazo para presentar la documentación requerida.

11 de abril de 2025 Se hace una visita a las obras, ya ejecutadas. Se comprueba que la instalación eléctrica no está operativa.

29 de mayo de 2025 La empresa persenta la documentación que había sido requerida en octubre y noviembre y para la que tenía un plazo de diez días. Lo hace seis meses más tarde.

19 de junio de 2025 El Ayuntamiento envía un requerimiento para restaurar la legalidad.

El expediente se arrastra desde febrero de 2023, cuando se presentó una declaración responsable para ejecutar 18 trasteros. Apenas diez días después, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable por no ajustarse a la legalidad urbanística. A partir de ahí se sucedieron los requerimientos -al menos cinco entre 2023 y 2024- en los que se instaba a aportar la documentación necesaria y paralizar unas obras que avanzaban a pesar de las advertencias.

El 11 de abril de 2025, durante una inspección, los técnicos comprobaron que los trasteros estaban terminados, salvo la instalación eléctrica, pese a que las órdenes de paralización seguían vigentes. Finalmente, el 19 de junio de este año, el alcalde de Segovia firmó el decreto de legalización y regularización, fijando plazos en julio para subsanar las deficiencias. Sin embargo, el PSOE denuncia que ni se sabe si se han cumplido los plazos ni se ha permitido a la oposición acceder al expediente completo.

«Accedimos al expediente el 18 de junio y, curiosamente, al día siguiente se firmó el decreto. Después, el 21 de julio solicitamos volver a consultarlo y llevamos mes y medio esperando respuesta. Antes nos dejaban acceder en dos semanas; ahora guardan silencio. ¿Por qué? ¿Qué información se quiere ocultar?», se preguntó Martín.

El grupo socialista reclama que se depuren responsabilidades y no descarta pedir dimisiones si se confirma que existe algún tipo de vínculo entre el verdadero promotor y miembros del equipo de gobierno. En el PSOE están convencidos de ello, pero insisten en que no pueden hacer pública esa información, por lo que piden a José Mazarías que lo haga él. «El alcalde lleva dos meses escondido. Debe aclarar si hay alguna relación personal o empresarial con los promotores de estas obras ilegales. No puede mirar hacia otro lado», señaló la portavoz.

La única vez que Clara Martín nombró a Rosalía Serrano fue para recordar que en los últimos meses ya han solicitado la dimisión de la concejala de Hacienda por haber ocultado al Ayuntamiento durante más de un año que era representante de una sociedad. «No hay informes que aclaren si esa situación fue compatible con su cargo público. El Partido Popular quiere pasar página sin asumir responsabilidades, pero los segovianos merecen transparencia», subrayó Martín.

Sin licencia

Más allá del caso concreto, el PSOE defiende que «la legalidad urbanística debe cumplirse sin excepciones» y que el interés general debe primar sobre los intereses privados. «No cuestionamos si las obras cumplen o no con la normativa, eso corresponde a los técnicos. Lo que criticamos es que se haya permitido durante dos años que se construya sin licencia, ignorando requerimientos claros y que ahora se intente regularizar con un decreto opaco», añadió la portavoz. «Si se hubiera actuado con diligencia, ya se habría incoado un procedimiento sancionador y un expediente de restauración de la legalidad. Sin embargo, se ha dejado pasar el tiempo sin tomar medidas efectivas», denunció.

El grupo municipal socialista presentará un escrito formal solicitando la modificación del decreto para que se identifique correctamente al promotor real de las obras y se aclaren las decisiones tomadas por el alcalde. «La ciudadanía debe confiar en que estas actuaciones se gestionan con transparencia. El alcalde tiene que dar la cara, explicar los motivos de este decreto y aclarar quién está realmente detrás de estas obras», concluyó Martín.