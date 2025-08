Rosalía Serrano reconoce que el alcalde desconocía que era administradora de una sociedad

Quique Yuste Segovia Sábado, 2 de agosto 2025, 08:30 Comenta Compartir

Era una de las grandes incógnitas del caso de la posible incompatibilidad de Rosalía Serrano y la propia concejala de Hacienda fue la encargada de ... despejarla durante la sesión plenaria correspondiente al mes de julio. ¿Conocía el alcalde que la número dos del Partido Popular del Ayuntamiento de Segovia era administradora de una sociedad mientras tenía una dedicación exclusiva a su cargo público? La pregunta, realizada por el concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, tuvo un 'no' por respuesta. Es decir, según la primera teniente de alcalde, José Mazarías no sabía que Serrano era la administradora de una sociedad cuando entró a formar parte de la corporación municipal. Lo que no precisó la edil es cuándo se enteró el alcalde de esta circunstancia y cuál fue su respuesta.

