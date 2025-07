El PP defiende que Rosalía Serrano haya podido cobrar dividendos por su sociedad

Quique Yuste Segovia Miércoles, 30 de julio 2025, 13:57 Comenta Compartir

El grupo municipal del Partido Popular ha defendido por primera vez a su número dos en el Ayuntamiento de Segovia después de que la ... oposición en bloque reclamase explicaciones a Rosalía Serrano por haber sido administradora de una sociedad y no haberlo declarado durante casi un año y medio. Casi tres semanas después de que estallase el caso, el nuevo portavoz del gobierno municipal -y sustituto en el cargo de Serrano-, José Luis Horcajo, subrayó que no existe ningún tipo de incompatibilidad entre el cargo de concejala de Hacienda con una dedicación exclusiva del cien por cien y el haber sido administradora, hasta hace tan solo unas semanas, de una sociedad. Para el edil, no existe la posible incompatibilidad al no haber recibido la señora Serrano retribución alguna por ser administradora.

«La señora Serrano no presenta ninguna situación de incompatibilidad», subrayó el portavoz del gobierno municipal, quien animó a los concejales del Partido Socialista a que acudan a los juzgados si consideran lo contrario. No acabó ahí su ofensiva contra el principal grupo de la oposición, ya que recuerdan que al inicio del mandato hubo un edil del grupo socialista al que detectaron «una grave irregularidad». Según Horcajo, lo pusieron en conocimiento de la portavoz del PSOE, Clara Martín, para que pudiera tomar posesión de su acta. Aunque evitó nombrarlo, el concejal del PP se refirió a la situación de Antonio Reguera, edil del PSOE desde junio de 2023 que al inicio del mandato todavía era contratista del Ayuntamiento de Segovia en unas de las obras de remate para concluir el edificio del CIDE. En su caso, y según explica el PSOE, comunicó al Consistorio la existencia de esa posible incompatibilidad entre su nuevo cargo como concejal y su actividad profesional, de modo que se le otorgó un determinado plazo de tiempo para que renunciara a uno de sus cargos. Según los socialistas, Reguera renunció en tiempo y forma a su acciones en la empresa, aunque las recuperó meses más tarde, una vez ya no existía vinculación de su negocio con el Consistorio. Retribuciones Existen tres principales diferencias entre el caso de Rosalía Serrano y el de Antonio Reguera. La primera es la que sostiene el Partido Popular para defender que no existe incompatibilidad con la concejala de Hacienda, es decir, que la número dos del PP no ha recibido retribuciones por ser administradora de una sociedad y el edil del PSOE sí lo hacía por ser contratista de una de las obras del CIDE. Una segunda diferencia es el tiempo transcurrido. Mientras Reguera declaró que era socio de una empresa que mantenía contratos con el Ayuntamiento cuando tomó posesión como concejal -según Horcajo tras detectarlo el PP-, Rosalía Serrano no comunicó que era administradora de la una sociedad hasta octubre de 2024, quince meses más tarde de tomar posesión. La tercera diferencia es que Reguera renunció a sus acciones en el plazo fijado por el Ayuntamiento, mientras que Serrano no lo ha hecho hasta las últimas semanas. Es en esta tercera diferencia donde se encuentra una de las claves de la polémica. Con el concejal socialista, la secretaría sí confirmó que Reguera se encontraba ante un caso de incompatibilidad. Sin embargo, con la edil de Hacienda no ha ocurrido. ¿El motivo? Pues según el informe de la secretaría general, porque es la propia número dos del Partido Popular la que tendría que solicitar su declaración de compatibilidad, petición que no se ha producido durante los meses en los que Serrano ha contado con una dedicación exclusiva en el Ayuntamiento mientras seguía siendo administradora de una sociedad. El mismo informe concluye que el órgano que debe resolver la petición de compatibilidad es el Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Noticia relacionada Rosalía Serrano: «Lo fácil sería dimitir, pero Segovia necesita compromiso» Pero Alejandro González-Salamanca, número dos del Partido Popular en el Ayuntamiento, insiste en que en este caso no es necesario realizar esa petición de compatibilidad. «Para que existiera incompatibilidad tiene que haber el cobro de unas retribuciones y está acreditado documentalmente que la señora Serrano no las ha percibido como administradora». Beneficios Tanto González-Salamanca como Horcajo insistieron en que la concejala de Hacienda no recibió retribuciones de la sociedad, pero no negaron que sí pudiera haber recibido ingresos gracias a los dividendos de la sociedad. «Una cosa son las retribuciones y otra cosa es el reparto de dividendos. A quien tiene que dar cuentas es a Hacienda, no al Ayuntamiento», sostuvo el portavoz popular. Es decir, considera que no hay irregularidad alguna en que la edil de Hacienda sí haya podido cobrar beneficios de la sociedad mientras trabajaba como concejala con dedicación exclusiva. A la pregunta de si entiende que esa circunstancia es ética, Horcajo no observa problemas siempre y cuando se abstenga en votaciones en las que pueda haber alguna vinculación personal.

