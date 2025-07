Rosalía Serrano: «Lo fácil sería dimitir, pero Segovia necesita compromiso»

Rosalía Serrano, primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Segovia, desmintió este sábado categóricamente las acusaciones ... de incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por las que la oposición municipal ha pedido su cese o dimisión. La todavía portavoz del grupo municipal PP en el Consistorio -está previsto que José Luis Horcajo asuma ese cargo en los próximos días- califica algunas informaciones de las últimas horas como 'fake news' y «desinformaciones» que atacan su vida personal más que su labor política.

Serrano comenzó su intervención asegurando que nunca ha cobrado retribución alguna por su rol de administradora en una sociedad familiar, ni en la actualidad ni en el pasado. Hizo hincapié en el «estricto régimen de incompatibilidades» al que están sujetos los funcionarios públicos, «un plus añadido» al de cualquier otro cargo público que les impide percibir ingresos de actividades en el sector público o privado. «Siendo funcionaria pública desde hace más de 20 años nunca he tenido un supuesto de incompatibilidad, habiendo sido analizada por la oficina de conflictos de intereses en numerosas ocasiones, precisamente cuando he sido un alto cargo, no lo voy a tener ahora», afirmó.

La concejala explicó que, cuando entró a formar parte del Ayuntamiento en el verano de 2023, no consideró necesario declarar su rol como administradora de la sociedad familiar ya que no percibía retribución alguna y su implicación derivaba de una herencia sobrevenida. Sin embargo, reconoció que los servicios jurídicos municipales le advirtieron de la necesidad de hacerlo, lo que la llevó a rectificar y actualizar su declaración de intereses por primera vez en octubre de 2024.

Además, declaró que fue ella misma quien instó la elaboración del informe de la Secretaría General al que se ha hecho referencia -en el documento figura que está realizado a instancias del alcalde-, buscando clarificar su situación y descartar cualquier atisbo de duda. Según Serrano, dicho informe confirma dos puntos clave. Por un lado, que un cargo electo no puede tener retribuciones de una actividad privada debido a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento (lo cual no se aplica a su caso al no percibir retribución); por el otro, que como funcionaria no puede ostentar otros cargos o retribuciones de otras administraciones públicas, subrayando la incompatibilidad total para los funcionarios, a diferencia de otros miembros de la corporación que pueden tener dedicaciones parciales. «Para el funcionario es una carga sobrevenida el tener que tener ese tipo de circunstancias que no se dan en otros compañeros», añadió.

La número dos del Partido Popular de Segovia anunció que, desde hace varios días, ya no es administradora ni tiene representación en ninguna de las sociedades mencionadas. Esta decisión, según explicó, busca precisamente «clarificar y evitar cualquier tipo de circunstancia que pudiera ser tenida en cuenta en este respecto».

Serrano lamentó que el tiempo dedicado a investigar su situación no se haya empleado en «trabajar por los segovianos y por la ciudad de Segovia», y sugirió la petición de su cese o dimisión es consecuencia de una falta de argumentos políticos contra su gestión que ha llevado a la oposición a «atacar por lo personal». Puso como ejemplo su propia labor, destacando que en dos años ha logrado aprobar los presupuestos municipales anualmente, tramitar proyectos de fondos europeos y renovar el sistema de contratación del Ayuntamiento.

La concejala de Hacienda y Fondos Europeos también abordó la insinuación sobre la existencia de expedientes urbanísticos relacionados con sus empresas, desmintiéndolo rotundamente. «Ahora mismo no hay ningún expediente impulsado o promovido por ninguna de las empresas en urbanismo», aseguró. En este sentido, aclaró que las cuentas de estas sociedades están «auditadas por profesionales» y en ellas aparece que «no hay ninguna remuneración por ningún concepto». Asimismo, hizo hincapié en el tipo de inmuebles que gestionan estas sociedades, precisando que se dedican exclusivamente a «locales comerciales y locales de oficinas», sin que haya «ni una sola vivienda ni la ha habido».

En cuanto a la posibilidad de emprender acciones legales, Serrano confirmó que están estudiando pedir un derecho de rectificación a los medios que no han recogido la «veracidad de los hechos» y también considerar acciones por «difamación» en relación con las acusaciones vertidas. Se mostró crítica con el momento elegido para las acusaciones, mencionando que se produjeron mientras ella estaba de baja por una operación. «Qué se puede esperar de la catadura moral de una persona, una supuesta compañera que aprovecha tu momento de baja, de debilidad para estar dándome cera», expresó.

Respecto a la presunta «ingenuidad» por no haber declarado su situación antes de octubre de 2024, Serrano explicó que, a diferencia de la Administración General del Estado donde existen procedimientos y formularios regulados para ello, en el Ayuntamiento de Segovia no hay un procedimiento establecido ni formularios específicos. Aún así, enfatizó que en cuanto tuvo conocimiento de la necesidad, fue ella quien impulsó la petición de estudio para, en su caso, solicitar la compatibilidad.

Finalmente, Serrano subrayó su compromiso con el servicio público en Segovia, destacando el sacrificio personal y profesional que implica su cargo. Remarcó que para ella «lo fácil no solo sería ahora dimitir o cesar... Yo me vuelvo a mi puesto a la administración, a ganar casi el doble de lo que estoy ganando aquí y a recuperar mi carrera profesional». Insistió en que la ciudad necesita «buenos y grandes profesionales» comprometidos con lo público, más allá de intereses particulares.