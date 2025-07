El gobierno municipal asegura que Serrano no ha percibido ingresos privados en los dos últimos años

Desde que el Partido Socialista, Izquierda Unida y Segovia en Marcha empezaron a preguntar en el Pleno por la actividad profesional privada de Rosalía Serrano, ... el gobierno municipal ha tratado de pasar de puntillas por el asunto con breves respuestas que no resolvían, ni para bien ni para mal, las sospechas de los grupos de la oposición. Un ejemplo del malestar que causa este asunto en el gobierno municipal tuvo lugar en el Pleno del mes de mayo, cuando se debatió la compatibilidad de la actividad profesional de Noemí Otero (Cs) con su labor como concejala. Durante aquel debate, Ana Peñalosa (IU) trató de comparar la situación de Otero con la de Serrano, pero esta fue interrumpida rápidamente por el alcalde, que no permitió que hiciera referencia alguna a la posible incompatibilidad de la concejala de Hacienda, de baja médica en aquel momento.

Mes y medio después sigue sin haber respuesta pública a las sospechas de la oposición. Sin embargo, fuentes municipales defienden a la primera teniente de alcalde y aseguran que no ha percibido un solo euro de las sociedades de las que es administradora desde el verano de 2023, cuando entró a formar parte de la corporación municipal. Por ello, aseguran que no puede haber incompatibilidad y que no es necesario celebrar un Pleno que aborde esta cuestión. Por último, las mismas fuentes señalan que Serrano se ha desvinculado de la empresa y acusan al PSOE de haber filtrado a medios de comunicación nacionales el contenido del informe de la Secretaría General.

Horcajo

Pese a que el alcalde de Segovia no se ha referido públicamente a la posible incompatibilidad de Serrano, José Mazarías sí que se refirió el jueves al futuro de la número dos del Partido Popular en el equipo de gobierno. «Seguramente vaya a haber cambios», dijo el regidor. Recordó que Serrano, portavoz del grupo municipal, acaba de incorporarse a su trabajo en el Ayuntamiento de Segovia tras varias semanas de baja médica. «Cuando ha vuelto sabe la gran cantidad de trabajo que tiene por delante», comenta Mazarías. Señala su labor para gestionar los fondos europeos ya concedidos al Consistorio y la dificultad para encontrar empresas que ejecuten algunos proyectos, como es el de la plaza de Guevara o la iglesia de San Nicolás. «Ella misma me ha pedido que la aliviáramos de alguna carga de trabajo. A lo mejor hacemos cambios», indicó Mazarías, que deslizaba la sustitución en los próximos días de Serrano de la portavocía del grupo municipal popular. En su lugar, José Luis Horcajo ocupará un cargo que ya ha ostentando durante la baja médica de la primera teniente de alcalde.

«Es algo absolutamente normal», dijo Mazarías sobre los futuros cambios en el equipo de gobierno, que insistió que no obedecen a ningún castigo. «La concejala se está dejando la piel y está haciendo un trabajo maravilloso. La portavoz del PSOE intenta hacer ver que hay castigos y conductas sancionables cuando no es más que atender peticiones. Rosalía Serrano va a seguir siendo la primera teniente de alcalde. No está siendo nada fácil su trabajo», concluyó el regidor.