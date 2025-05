La abstención de Noemí Otero alivia la presión sobre May Escobar

La concejala de Turismo, May Escobar, durante una votación en el Pleno de mayo.

Quique Yuste Segovia Sábado, 31 de mayo 2025, 07:16 Comenta Compartir

La abstención de la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, evitó este viernes una de las derrotas más dolorosas del gobierno municipal del Partido Popular en ... los dos años que lleva al frente de la ciudad. Aunque la moción presentada por el PSOE para solicitar la dimisión de May Escobar por la gestión de los contratos del Paseo de la Navidad de 2023 no era vinculante -por lo tanto el equipo de gobierno no estaba obligado a cumplirla-, una derrota del PP en la votación habría dejado a la edil de Turismo en una situación política muy delicada. Los dos besos que se dio con el alcalde, José Mazarías, tras la votación reflejaron la importancia del balón de oxígeno otorgado por Noemí Otero.

La abstención de la concejala de Ciudadanos permitió que la votación, que se saldó con un empate a doce, se resolviera con el voto de calidad del alcalde. Otero aseguró que la adjudicación de los contratos sin licitación y el no cobrar la tasa de ocupación de vía pública supuso «un error» del gobierno municipal. Además, criticó la «falta de colaboración» durante el último año y medio del equipo de gobierno para aclarar lo sucedido. Pese a ello, decidió no votar a favor de la moción del PSOE. El PP de @JoseMazarias no respeta el @segovia_es :



Rechazan nuestra moción pidiendo la dimisión de May Escobar por las irregularidades avaladas por el Consejo Consultivo de CyL, con mentiras y claras faltas de respeto.



Remata González Salamanca con un "a tomar por culo".

👇👇👇 pic.twitter.com/BB7HHHhPzM — Clara Martín García (@ClaraMartnGarca) May 30, 2025 Los otros cuatro grupos de la oposición -PSOE, Vox, Izquierda Unida y Segovia en Marcha- votaron a favor de la salida de Escobar del Ayuntamiento de Segovia. No les convencieron los argumentos del PP para defender a la edil de Turismo, entre los que incluyeron la motivación de esa forma de contratar. «Se hizo por responsabilidad y por afán de servicio a los segovianos», comentó Alejandro González-Salamanca (PP), quien dijo que Escobar «es un ejemplo de brillantez». Noticia relacionada El Consejo Consultivo pone en duda la gestión municipal del Paseo de la Navidad No opinaron lo mismo los otros cuatro grupos de la oposición. «La urgencia de aquel contrato no estaba justificada. Esto tiene que tener una consecuencias políticas», declaró Esther Núñez (Vox). «Estamos ante unos hechos muy graves. Han utilizado el dinero de los segovianos de una forma indebida», indicó Ángel Galindo (IU). «Lo que se hizo era contrario a la ley por una decisión política», subrayó Clara Martín. Pese a perder la votación, la portavoz socialista anunció que seguirían agotando los cauces administrativos y jurídicos para lograr que el gobierno municipal asuma esas responsabilidades. Compatibilidades May Escobar no fue la única concejala del gobierno municipal que estuvo en la diana de la oposición durante el Pleno del mes de mayo. Aunque no estuvo presente de forma presencial por motivos de salud (sí lo estuvo telemáticamente), Rosalía Serrano también fue protagonista involuntaria de la sesión ordinaria celebrada este viernes. Izquierda Unida fue la formación que se encargó de iniciar la polémica en el punto en el que se aprobó la compatibilidad del cargo como concejala de Noemí Otero (Cs) con su actividad laboral como abogada. Ana Peñalosa, edil de la coalición de izquierdas, quiso comparar la situación de Otero con la de Rosalía Serrano, primera teniente de alcalde que cuenta con una liberación del cien por cien y es administradora de una sociedad con sede en Segovia. Peñalosa puso sobre la mesa que mientras en el caso de Otero sí se ha presentado esa solicitud de compatibilidad, no ha ocurrido lo mismo con Serrano «pese a que es obligatorio según la normativa». La comparación entre Otero y Serrano apenas pudo llegar a plantearse. En cuanto el alcalde, José Mazarías, adivinó las intenciones de Izquierda Unida, interrumpió a Peñalosa e impidió que siguiera hablando si no se ceñía exclusivamente al permiso de compatibilidad de la concejala de Ciudadanos. La actitud del regidor encendió a las otras formaciones de izquierda de la corporación y tanto el PSOE como Segovia en Marcha insistieron en pedir aclaraciones al gobierno municipal sobre la compatibilidad de Rosalía Serrano. Bonificación a Somacyl El Pleno del Ayuntamiento aprobó, con el voto a favor del PP y de Vox, una rebaja del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a Somacyl, el organismo público que se encarga de construir 93 viviendas colaborativas en la parcela situada junto al edificio del INSS. La reducción del impuesto supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar 165.000 euros y está justificada en el especial interés o la utilidad municipal de las 93 viviendas. Durante el debate, Segovia en Marcha pidió que esa rebaja del impuesto tenga su repercusión en la ciudad a través de más viviendas o de precios más bajos para los futuros inquilinos de los pisos. En el caso del PSOE, plantearon que la bonificación estuviera supeditada a que las obras cumplan con los plazos de ejecución fijados. Acceso a la vivienda Los dos grandes bloques de la corporación volvieron a quedar reflejados en la enésima moción presentada por Segovia en Marcha para intentar facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad. A través de cinco medidas «básicas y coherentes, pero muy eficaces», la formación de Guillermo San Juan volvió a quedarse sin los apoyos suficientes pese al respaldo de PSOE e Izquierda Unida. La edil de Ciudadanos se abstuvo y Vox votó en contra, al igual que el Partido Popular: «¿Por qué hay 4.600 viviendas vacías? ¿Hay demanda? ¿Piensa que un propietario quiere tener una vivienda vacía sin obtener rendimiento? Algún problema habrá», respondió González-Salamanca al portavoz de Segovia en Marcha. Actuaciones en La Albuera Sí que salió adelante la moción presentada por Vox para que el gobierno municipal realice actuaciones en los terrenos situados junto al colegio Eresma y la ciudad deportiva de La Albuera que en apenas dos semanas volverán a acoger los puestos y atracciones de las ferias de Segovia. La propuesta contó con el apoyo de Ciudadanos y del PP, aunque el concejal de Obras, José Luis Horcajo, reconoció que las intervenciones a realizar son muy limitadas al tratarse de unos terrenos que no son de titularidad municipal y que forman parte de un sector que tiene previsto su desarrollo en el futuro. Escuela Municipal de Teatro La moción de Izquierda Unida para que el gobierno municipal pusiera en marcha la Escuela Municipal de Teatro el próximo curso también fue aprobada. El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, aprovechó la ocasión para anunciar la «inminente» licitación del contrato, así como de la Escuela Municipal de Pintura. Declaración institucional Además, se aprobó una declaración institucional, similar a respaldada el jueves en la Diputación, para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Renfe una solución «definitiva e inmediata» que permita recuperar todas las frecuencias y plazas recortadas en el servicio Avant-Madrid-Segovia-Valladolid, así como las paradas eliminadas en la línea Madrid-Galicia.

