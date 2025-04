El nuevo barrio de Segovia para 10.000 vecinos avanza hacia su desarrollo

Quique Yuste Segovia Viernes, 25 de abril 2025, 08:05 Comenta Compartir

La zona noroeste de Segovia lleva en calma y sin movimiento alguno durante casi dos décadas, el tiempo que ha transcurrido desde que a finales de 2006 el entonces alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, anunciase el inicio de las obras de urbanización de un nuevo barrio para comienzos de 2007. Los sectores A y B -también conocidos como áreas de Palazuelos y Eresma Alto, respectivamente- permanecen desde entonces sin desarrollo alguno, pese a que su urbanización y organización lleva años definida y pese a la necesidad de suelo residencial de la capital segoviana.

El nuevo barrio de Segovia, que contempla 4.700 viviendas y capacidad para unos 10.000 vecinos, amaga con empezar a convertirse en realidad durante los próximos meses. Hoy mismo está previsto que el Pleno del Ayuntamiento de Segovia apruebe una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a estos sectores, un cambio urbanístico sin apenas relevancia que pretende corregir errores. Sin embargo, en las próximas semanas sí se espera una novedad relevante. Quizás la mayor en más de un decenio. Los propietarios de los terrenos presentarán al Ayuntamiento de Segovia su propuesta para modificar la ordenación detallada de ambos sectores.

Se trata del paso que puede desbloquear el desarrollo del nuevo barrio de la ciudad tras años sin avances. Ambos sectores ya cuentan con una ordenación detallada y, de hecho, los propietarios podrían empezar ya, si quisieran, a urbanizar el suelo comprendido entre la ciudad deportiva de La Albuera y la circunvalación de Segovia. Sin embargo, no lo han hecho durante todo este tiempo al considerar que las viviendas que se contemplan para esta zona de la ciudad no cumplen con la tipología que demanda la sociedad en la actualidad. Por ello, su nueva ordenación detallada contempla un cambio en el diseño del nuevo barrio de Segovia.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, es cauto y recuerda que ese documento todavía no está sobre la mesa del Ayuntamiento de Segovia. No obstante, expone conversaciones con los propietarios del suelo en las que estos le han transmitido sus peticiones para los sectores A y B: reducir gastos de urbanización para hacer viable las inversiones y cambiar la tipología de las viviendas, bajando la altura de las bloques con servicios comunes en el centro.

Si se aprueba la propuesta de los propietarios, se reduce la superficie de los pisos y se incluye en los bloques la construcción de servicios como piscinas o pistas de pádel. Según confimó González-Salamanca, no es pretensión de los propietarios reducir el número de viviendas unifamiliares a construir en los sectores A y B, dos zonas de la ciudad que seguirán una estructura similar a la de Nueva Segovia. Es decir, combinarán los bloques de pisos con los chalés.

Aunque el Ayuntamiento de Segovia todavía no dispone del documento definitivo, es partidario de dar luz verde a la nueva ordenación detallada de ambos sectores. «Los propietarios mayoritarios de la zona están deseando invertir», comentó el responsable de Urbanismo. No obstante, también reconoció que su desarrollo no será una realidad a corto plazo ni se producirá todo de golpe.

El edil expuso que una vez se reciba y se estudie el documento de los propietarios, el Pleno del Ayuntamiento de Segovia tendrá que aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Después habrá un periodo de exposición pública previo a la aprobación provisional y definitiva de la modificación del sector. Todo este proceso, según los cálculos de González-Salamanca, no llevará menos de un año. Con la aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, ya se podrá a empezar a urbanizar, un proceso que se realizará por fases y que no es barato. En 2006, se estimaba que el coste de urbanizar el sector A -el comprendido entre la ciudad deportiva de La Albuera y la carretera de Palazuelos de Eresma- era de unos 15 millones de euros.

En ambos sectores, el Ayuntamiento también dispondrá de varias parcelas para equipamientos, aunque su destino ni mucho menos está decidido, aunque se contemplan proyectos como la ampliación de la ciudad deportiva de La Albuera.

