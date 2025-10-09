El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
En grande, imagen de los trasteros; en pequeño, la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. El Norte

El PSOE llevará a la justicia el 'caso Serrano' si no accede al expediente de los trasteros

Los socialistas dan de plazo al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia hasta el 1 de noviembre para que les entregue la documentación

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:21

Comenta

El grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Segovia da un ultimátum al equipo de gobierno que encabeza el regidor ... José Mazarías. «Acudiremos al contencioso» si no se les entrega la documentación requerida sobre el expediente urbanístico vinculado a la regularización de la construcción de 18 trasteros en la calle Los Almendros de la ciudad. Es la obra que da lugar al 'caso Serrano', como lo ha bautizado la oposición en la corporación a raíz de las supuestas irregularidades cometidas por la número dos del Consistorio.

