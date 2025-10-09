El PSOE llevará a la justicia el 'caso Serrano' si no accede al expediente de los trasteros

El grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Segovia da un ultimátum al equipo de gobierno que encabeza el regidor ... José Mazarías. «Acudiremos al contencioso» si no se les entrega la documentación requerida sobre el expediente urbanístico vinculado a la regularización de la construcción de 18 trasteros en la calle Los Almendros de la ciudad. Es la obra que da lugar al 'caso Serrano', como lo ha bautizado la oposición en la corporación a raíz de las supuestas irregularidades cometidas por la número dos del Consistorio.

Para la portavoz de las siglas socialistas, Clara Martín, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, Rosalía Serrano, era administradora de la sociedad mercantil Velasco Hernanz en el momento en el que esta empresa promovió la transformación de un local en los citados trasteros destinados a la venta o alquiler. Estas obras se llevaron a cabo de manera «ilegal». Según la edil del PSOE, se ejecutaron «sin licencia».

El plazo que ha dado la formación socialista es el 1 de noviembre. En dicha fecha se cumple el mes reglamentario, tal y como argumenta Martín, para que el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) responda a la petición formulada el primer día de este octubre para acceder al expediente. La portavoz recuerda que ya había solicitado el 22 de julio poder cotejar esa documentación correspondiente al expediente vinculado al decreto firmado por el alcalde el 19 de junio para regularizar la situación de los trasteros.

«Es la clave ahora, conocer qué está pasando con ese expediente», insiste la concejala socialista. Dicho procedimiento «es una mentira en sí», añade. En esta línea, Clara Martín hace hincapié en que cuando la citada sociedad «solicitó de manera expresa una declaración responsable para la autorización de la construcción de dieciocho trasteros de nueve metros cuadrados cada uno aproximadamente, ya estaban hechos».

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consistorio de Segovia asegura que «las obras estaban prácticamente terminadas en octubre de 2022, sin ningún tipo de permiso del Ayuntamiento, meses antes de que se presentara cualquier tipo de solicitud». Martín apostilla que solo se pide el permiso municipal «en el momento en el que la señora Serrano ya sabe que va a formar parte de la lista del PP para las elecciones» de mayo de 2023.

«Ocultación»

La concejala de Hacienda ha reiterado su desvinculación de estas obras en sendas ocasiones, pero los socialistas insisten en que «estaba al tanto de la situación» y, para corroborar este hecho, relatan que la edil acudió en al menos una ocasión a comprobar unos trabajos que se habían ejecutado en el local donde iba a construir los trasteros «para comprobar que no se iban a ver afectados».

El equipo de Martín declara que, además, la actuación de Serrano permaneció fuera de la legalidad durante más de dos años «a pesar de los informes desfavorables y los requerimientos de paralización». También acusa al alcalde de firmar un decreto para regularizar la situación que «oculta la identidad real de la promotora» y evita así «afrotnar las responsabilidades derivadas».

Mazarías pone la mano en el fuego por su número dos y, en consecuencia, por la legalidad de las obras. El regidor ha aclarado que los trabajos de este tipo se pueden iniciar tras la presentación de una declaración responsable, aunque no haya licencia. Una buena parte de la oposición no cree esta versión, ni siquiera después de conocer los expedientes que se analizaron en la comisión informativa extraordinaria. Junto al PSOE, Segovia en Marcha o Izquierda Unida han considerado a su vez que la presentación de los informes tan solo confirma que es necesario depurar responsabilidades sobre unas obras ligadas a «irregularidades». El PP mantiene su defensa de que «siguieron su trámite ordinario».