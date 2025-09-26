El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La edil de Hacienda, Rosalía Serrano, y el alcalde de Segovia, José Mazarías. Antonio de Torre

El Ayuntamiento celebrará una comisión para aclarar la situación de la edil Rosalía Serrano

El PSOE, apoyado por los grupos de la oposición salvo Vox, solicitó investigar presuntas irregularidades urbanísticas vinculadas a la concejala

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:07

El Ayuntamiento de Segovia convocará una comisión extraordinaria de Urbanismo para abordar e investigar las presuntas irregularidades relativas a la construcción de 18 trasteros en ... un local sin autorización municipal por parte de una promotora vinculada a la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. La petición de esclarecer la situación en la que se encuentra la edil ante estos hechos ha sido secundada por todos los grupos de la oposición -PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos-, con excepción de Vox. «Están en su derecho y, siguiendo el reglamento, pues se procederá a tener esa comisión», afirmó este jueves el alcalde de la ciudad, José Mazarías.

