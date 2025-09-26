El Ayuntamiento celebrará una comisión para aclarar la situación de la edil Rosalía Serrano

El Ayuntamiento de Segovia convocará una comisión extraordinaria de Urbanismo para abordar e investigar las presuntas irregularidades relativas a la construcción de 18 trasteros en ... un local sin autorización municipal por parte de una promotora vinculada a la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. La petición de esclarecer la situación en la que se encuentra la edil ante estos hechos ha sido secundada por todos los grupos de la oposición -PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos-, con excepción de Vox. «Están en su derecho y, siguiendo el reglamento, pues se procederá a tener esa comisión», afirmó este jueves el alcalde de la ciudad, José Mazarías.

Los socialistas han sido los impulsores de la solicitud, que contempla la constitución de una comisión donde comparecerán los técnicos municipales que han intervenido en el expediente de la obra, se aportará de forma íntegra la documentación relacionada y se realizará un examen detallado de los pasos administrativos seguidos. El objetivo es «depurar responsabilidades» en el «caso Rosalía», remarcaron, mientras que Mazarías considera que se trata de una estrategia «en clave electoral». «Su único recurso es usar el terreno de juego donde mejor se mueven: el del barro», criticó.

El regidor de Segovia pone la mano sobre el fuego en defensa de su primera teniente de alcalde. «Cuando los socialistas escriben esas cartas [remitidas a los presidentes del PP a escala regional y nacional], las escriben basándose en principios que son falsos; existen lo que se llaman las declaraciones responsables, que es por lo que se inician las obras aunque no haya licencia», explicó.

Por su parte, el PSOE cifra en «al menos 200.000 euros» el valor de los trasteros cuya construcción promovió una sociedad del entorno de Rosalía Serrano con fines lucrativos. Según explican, la edil habría ejercido además como administradora única de varias mercantiles del sector inmobiliario hasta junio de 2025, lo que ha llevado a solicitar su cese en un plazo de siete días -que finalizaba este jueves-. Al no haberse producido la dimisión, los socialistas acudirán a los tribunales.

«Los socialistas ya nos tienen acostumbrados a utilizar siempre de forma torticera los temas del ámbito municipal, es algo que solo puedo tachar de injerencia y de osadía. Más vale que se dediquen a arreglar las cosas dentro de su propia casa», concluyó el regidor.