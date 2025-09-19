El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clara Martín, Rosalía Serrano y José Mazarías, durante un Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El PSOE da siete días para el cese de Rosalía Serrano o acudirá a los tribunales

Cifra en «al menos 200.000 euros» el valor de los 18 trasteros que vincula a la sociedad que estuvo administrada por la concejala de Hacienda

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:01

El PSOE de Segovia ha elevado aún más la presión sobre el gobierno municipal del Partido Popular pidiendo la dimisión inmediata -o el cese ... fulminante por parte del alcalde- de Rosalía Serrano, concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación y primera teniente de alcalde. Los socialistas sostienen que la edil ha incurrido en opacidad sobre sus intereses empresariales y que, a través de una sociedad de su entorno, promovió la construcción de 18 trasteros en un local del centro sin autorización municipal. La denuncia, presentada por el secretario provincial del partido, José Luis Aceves, incluye además reproches directos al regidor, José Mazarías, por la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado el expediente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  6. 6

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone Â«perdido o robadoÂ» en Cantabria y localizado en Valladolid
  7. 7 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  8. 8

    María Luisa Sicilia, 60 años peinando ilusiones
  9. 9

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  10. 10

    El Cuatro de Marzo recupera 85 aparcamientos y estrena reurbanización sin pasos de cebra en un entorno escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE da siete días para el cese de Rosalía Serrano o acudirá a los tribunales

El PSOE da siete días para el cese de Rosalía Serrano o acudirá a los tribunales