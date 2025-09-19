El PSOE da siete días para el cese de Rosalía Serrano o acudirá a los tribunales

El PSOE de Segovia ha elevado aún más la presión sobre el gobierno municipal del Partido Popular pidiendo la dimisión inmediata -o el cese ... fulminante por parte del alcalde- de Rosalía Serrano, concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación y primera teniente de alcalde. Los socialistas sostienen que la edil ha incurrido en opacidad sobre sus intereses empresariales y que, a través de una sociedad de su entorno, promovió la construcción de 18 trasteros en un local del centro sin autorización municipal. La denuncia, presentada por el secretario provincial del partido, José Luis Aceves, incluye además reproches directos al regidor, José Mazarías, por la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado el expediente.

Según el relato del PSOE, Rosalía Serrano habría ejercido como administradora única de varias mercantiles del sector inmobiliario hasta junio de 2025, coincidiendo con su labor como concejala liberada al cien por cien y sin que exista una compatibilidad aprobada por el Pleno. Ese extremo, afirman, no está resuelto.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, enmarcó ese dato en un supuesto conflicto de intereses agravado por la actividad de Velasco Hernanz S. L., firma administrada por Serrano, que habría impulsado la división de un local en 18 trasteros de unos nueve metros cuadrados cada uno sin licencia. El PSOE asegura que existen advertencias técnicas del Ayuntamiento previas a la ejecución que señalan falta de legitimación para realizar la obra, y que imágenes fechadas en noviembre de 2023 acreditarían que los compartimentos estaban ya terminados.

Los socialistas añaden que la propia mercantil habría reconocido ante la justicia su intención de comercializar esos espacios -en alquiler o venta-, lo que, a juicio de Martín, desmonta cualquier intento de presentar la actuación como «obra menor», tal y como hizo hace un par de semanas el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca. Por ubicación y características, el PSOE calcula que el conjunto de los trasteros tendría un coste, «como mínimo», de 200.000 euros en el mercado, una cifra que el PSOE utiliza para subrayar la trascendencia económica del caso y su impacto político en el seno del equipo de gobierno.

El principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia vuelve a señalar el decreto firmado por el alcalde el 19 de junio de 2025. En ese documento, siempre según la versión socialista, no figura el nombre de la sociedad vinculada a Serrano como parte interesada, aunque sí el de otros propietarios del inmueble. Aceves llegó a preguntar si Mazarías es «rehén» de la situación. «Aquí hay algo más que un desliz administrativo: hay beneficio económico indirecto y un trato que, cuanto menos, exige explicaciones», resumió Martín.

El alcalde califica de «técnica torticera» el ultimátum del PSOE para lograr la salida de su primera teniente de alcalde

Otro flanco de la denuncia se centra en la transparencia y en los derechos de acceso a la información por parte de los concejales. El grupo socialista sostiene que lleva dos meses solicitando sin éxito el expediente completo del caso, pese a que el Reglamento Orgánico Municipal fija en cinco días el plazo máximo para facilitar la documentación a la corporación. La negativa es interpretada como un obstáculo que podría vulnerar normas de régimen local y transparencia. Por esta razón, el PSOE ha remitido cartas a las direcciones autonómica y nacional del PP, en manos de Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, para reclamar que se aplique con rigor el código ético del partido.

En el terreno político, la exigencia de responsabilidades es clara por parte del PSOE, que ya advierte con llevar el asunto a los tribunales. «Si en siete días no hay decisiones, activaremos a nuestro equipo jurídico para judicializar el asunto», advirtió Aceves, que enmarcó el episodio en un 'caso Serrano' con «aristas urbanísticas y éticas» difícilmente compatibles con la continuidad de la edil como primera teniente de alcalde. «Segovia no se merece una concejala que oculta intereses, promueve obras sin autorización y se enriquece con ellas; ni un alcalde que encubre lo indefendible», añadió Martín.

La respuesta del alcalde de Segovia, José Mazarías, llegó con rapidez y en tono cortante. El regidor rechazó de plano la ofensiva socialista y acusó a sus adversarios de recurrir a «técnicas» que «utilizan de forma torticera los temas del ámbito municipal». «Puede hacer lo que quiera -dijo sobre Aceves- pero más vale que se ocupe de los problemas que hay en su partido, que son muy importantes a nivel nacional, regional y no digamos a nivel local, y nos deje a los demás que organicemos nuestra casa», afirmó, en alusión directa a Aceves y a la dirección del PSOE.

Interpelado sobre el ultimátum de siete días y el anuncio de que los socialistas pondrán en marcha sus servicios jurídicos si no se aparta a Serrano del gobierno municipal, Mazarías se mantuvo en la misma línea: «Que organice él su casa que yo ya organizo la mía».