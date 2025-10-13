El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al garaje de la calle Los Almendros donde están los trasteros. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento ordena vaciar el garaje de los trasteros del 'caso Rosalía Serrano'

El decreto sustenta la medida en la regularización de plazas y la legalización de los espacios construidos por la empresa de la que fue administradora la concejala de Hacienda

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia, a través de un Decreto de Alcaldía fechado el pasado viernes día 10, vísperas del puente festivo de la Virgen del ... Pilar, ordena a la comunidad de propietarios de los números 1 y 3 de la calle Los Almendros a vaciar el garaje de vehículos y dejar libres las más de noventa plazas existentes en el subterráneo. El cartel que avisa del desalojo está visible en la entrada de la cochera. El Consistorio clausura así las instalaciones donde también se ubican los polémicos dieciocho trasteros vinculados a la actividad empresarial que tuvo la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano.

