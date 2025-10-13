El Ayuntamiento ordena vaciar el garaje de los trasteros del 'caso Rosalía Serrano'

El Ayuntamiento de Segovia, a través de un Decreto de Alcaldía fechado el pasado viernes día 10, vísperas del puente festivo de la Virgen del ... Pilar, ordena a la comunidad de propietarios de los números 1 y 3 de la calle Los Almendros a vaciar el garaje de vehículos y dejar libres las más de noventa plazas existentes en el subterráneo. El cartel que avisa del desalojo está visible en la entrada de la cochera. El Consistorio clausura así las instalaciones donde también se ubican los polémicos dieciocho trasteros vinculados a la actividad empresarial que tuvo la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano.

Tal y como viene criticando el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la también primera teniente de alcalde figuraba como administradora única de una empresa –la sociedad mercantil Velasco Hernanz–, promotora de la transformación en trasteros de un espacio situado en el citado garaje y que estaba destinado a almacén.

El Ayuntamiento de Segovia avisa a los propietarios que a partir del día 20 de este octubre clausura la cochera

El decreto desgrana los motivos que llevan a tomar esa decisión y concibe el garaje como un todo, aunque de ese casi centenar de estacionamientos en los que se distribuye el sótano, hay 67 que son los que se realizaron en el origen, con el visto bueno municipal obtenido en 1989 y que a lo largo de estos casi treinta y seis años se han estado utilizando sin problemas de irregularidades por sus propietarios, ya que disponen de las licencias que acreditan su legalidad.

Luego hay otras cerca de treinta plazas que se crearon a posteriori, que carecen de la autorización del Ayuntamiento y que se construyeron sin que la comunidad de propietarios expresara su acuerdo con el proyecto. De hecho, y para aclarar más la situación en la que se encuentran desde que se habilitaron, vendieron y escrituraron, ha habido voluntad de regularizarlas por parte de la entidad de propietarios.

Demolición de tabiques

Y a mayores, están los trasteros que ya fueron objeto de un anterior Decreto de Alcaldía, fechado el pasado 19 de junio de este mismo año. En relación con estas obras, se produce una visita dos meses antes, a principios de abril, para inspeccionar el garaje de los portales 1 y 3 de Los Almendros por parte de técnicos del Consistorio de Segovia. El objeto de la comprobación era la demolición de dos tabiques de cerramiento en las plazas 68 y 69 porque una de ellas obstaculizaba el acceso a los trasteros.

En conclusión, el informe que ampara el Decreto de Alcaldía de este pasado viernes considera un todo y engloba en el mismo saco las plazas que se hicieron en un principio con los permisos en regla y las transformaciones introducidas en el garaje, primero con la ampliación de plazas llevada a cabo sin licencia y después con los trasteros hechos por la sociedad de la que era administradora única Rosalía Serrano, también sin la pertinente autorización urbanística, tal y como denuncia públicamente el grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento.

Por lo tanto, la orden clausura todo el recinto subterráneo, el cual se precintará por parte de la Policía Local a partir del lunes 20 de este mes de octubre. En este tiempo, los dueños tendrán que sacar sus vehículos, ya que ni el acceso, ni la salida ni la estancia estarán permitidas desde dicha fecha. Esta decisión obliga a los titulares a tener que buscar en los diez días de margen que otorga la orden una alternativa, bien en otros garajes o bien no teniendo más remedio que aparcar en la vía pública, con los gastos extraordinarios que conllevan ambas opciones.

Además de la falta de licencias urbanísticas detectadas en algunas de las obras llevadas a cabo en el garaje, el reciente Decreto de Alcaldía alude a los incumplimientos de los plazos que ha venido dando para corregir las deficiencias. Las sucesivas concesiones que se han ido planteando en el proceso terminan con la orden de desalojar y clausurar las instalaciones. El Ayuntamiento esgrime en la motivación de la medida razones de seguridad aludiendo al riesgo de incendios o de una iluminación escasa que puede favorecer incidencias como caídas y golpes.

Coordinar la regularización

En esta línea, insta a la comunidad de propietarios y a la sociedad promotora de los trasteros, a la que estuvo vinculada como administradora la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, a que se coordinen para regularizar la totalidad de las plazas con las que cuenta el garaje y legalizar los dieciocho almacenes que se construyeron sin permiso y cuyas obras acabaron en octubre de 2022, como apunta en su crítica la principal bancada de la oposición en la corporación.

Cabe precisar que en aquella época, el Ayuntamiento estaba gobernado por la alianza que conformaron PSOE e Izquierda Unida y que fue en las elecciones de 2023 cuando el Partido Popular se hizo con la Alcaldía y cuando Serrano pasó a formar parte del organigrama de gobierno como número dos del regidor, José Mazarías. Es aquí donde la documentación recopilada por el grupo socialista sitúa otro de los frentes del 'caso Rosalía Serrano', como lo ha bautizado la oposición. Y es que, como ha asegurado la portavoz de la formación socialista, Clara Martín, la primera teniente de alcalde ocultó durante algo más de dos años su duplicidad de atribuciones, por un lado el ejercicio del servicio público como concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, y por otro, era administradora única de varias sociedades inmobiliarias. Martín recrimina a Serrano el haber actuado con «fines lucrativos»,