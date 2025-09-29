El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancartas en el derbi ante la Cultural con uno de los versos que forman parte del himno del Real Valladolid. Rodrigo Jiménez
Pausa de hidratación

Ya estamos en nuestra salsa

«Estábamos huérfanos y la Cultural nos ha devuelto a ese hijo imperfecto que tanto echábamos de menos, secuestrado por un par de buenos partidos. Ahora que hemos pasado de no encajar goles a no marcarlos, el escenario ya es más reconocible»

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:53

Bueno, pues ya estaría. Te va a sonar muy raro, como todo lo que pasó ayer en el estadio, como esa foto de pedida a ... ras de césped o como las palabras del técnico, pero la derrota ante la Cultural nos ha puesto por fin en nuestro sitio. El traje de equipo menos goleado que lo fiaba todo al físico para remontar, medio sobrado, en las segundas partes no nos sentaba nada bien. Estábamos hasta incómodos en él. Nos venía grande. Lo de este club, lo dice su historia, es el mono de trabajo. La humildad. Apretar los dientes y no separarlos hasta tener todos los pelos de la burra en la mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ya estamos en nuestra salsa

Ya estamos en nuestra salsa