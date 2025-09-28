El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Biuk se lamenta desde el suelo de una ocasión fallada. Rodrigo Jiménez
Gambetas largas

Nadie escapa de la insulsa mediocridad

«La libreta de Almada sigue atascada. Optó por la continuidad a pesar de la decadencia, con dos pinceladas en el once, que tampoco sacaron del aplatanamiento táctico al Pucela»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:37

1

Lachuer y Ponceau, más expectativa que realidad

Menos mal que llegaron para ser titulares y marcar la diferencia. La expectativa por encima de la realidad, el rendimiento por debajo de lo cincelado ... en el verbo de Víctor Orta. Lachuer y Ponceau animaron la campaña de abonados. Es su mejor obra hasta la fecha. Sobre el verde, atinan poco. Más hierro que cesta. Uno llegó para competir con Juric, pero se encuentra a años luz del croata. El otro fichó para discutir el puesto a Chuki en la media punta. Más lejos todavía. Será cuestión de tiempo, de ganar minutos en los Anexos y de que la comprensión oral se transforme en rendimiento táctico. El Real Valladolid no se puede permitir que dos de sus contrataciones más rimbombantes sigan siendo perchas opacas, cromos del FIFA con la media de un juvenil. Con los pies en la tierra, lejos de artificios en el discurso, la triste realidad del Pucela es que Alani y Chuki, ahora lesionado, ofrecen mejores prestaciones que dos futbolistas que necesitan calzarse el mono para marcar las diferencias prometidas.

