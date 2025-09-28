Almada: «Me gustó mi equipo, a veces pasan estos accidentes»

El derbi le duró siete minutos a la Cultural y 83 más al Pucela, que veinticuatro horas después podría seguir jugándolo con idéntico resultado. Inoperante ... e inofensivo como se mostró cara a portería, pese a disfrutar del 70 por ciento de la posesión, el técnico del Real Valladolid sorprendió en su análisis en sala de prensa al reconocerse satisfecho con el juego desplegado por los suyos. Almada dio por buena la actuación de su equipo, con matices que ya se vienen repitiendo en las últimas semanas, y que siguen siendo asignatura pendiente en el equipo blanquivioleta.

«Me gustó el equipo hoy, lamentablemente cometemos un error en el incio que aprovecharon, pero tuvimos el control, generamos situaciones, quizás debemos generar más, pero faltó la definición. Se nos quitó el ritmo también, pero en definitiva no es excusa pero fuimos muy superiores al rival. Fuimos intensos y tuvimos ritmo, y a veces pasan este tipo de accidentes. Si repetimos esta actuación ganaremos más partidos de los que perdamos», señaló de inicio, subrayando la superioridad y actitud mostrada por su equipo. «No vi que generaran muchas situaciones de gol y lamentablemente no pudimos realizar las nuestras. A mi me dejó buenas sensaciones por más que estoy amargado porque queríamos ganar. Pero la entrega fue espectacular. Buscamos los noventa minutos y ellos la que remataron en el primer tiempo y luego patearon una más en el segundo. Hay que seguir trabajando en el volumen de juego y en la efectividad», añadió.

El preparador uruguayo quiso separar el resultado de los méritos contraídos por su equipo. «Los rivales también juegan y defienden. El gol es el que rompe el estado anímico del partido, ya nosotros nos está costado traducir en el marcador. Ahora se ve todo pesimista cuando uno no gana, pero me deja satisfecho la búsqueda que tuvimos», volvió a apuntar, explicando a preguntas de los periodistas el por qué siempre cambia a los dos laterales. «Son laterales ofensivos con proyección que nos dan amplitud. Refrescarlo me parece bueno cuando tenemos varios jugadores en buen nivel. Buscamos esa frescura para sortear lo que propone el rival. Tomamos riesgos y también es verdad que el rival hizo cosas buenas», admitió.

A Almada también se le preguntó por su charla con el árbitro en la banda antesde ver tarjeta amarilla. «Le pregunté por qué me la sacó, según él por no escuchar la explicación que me estaba dando. A mi me pareció falta [el gol de la Cultural], pero el juez no la cobró y hay que acatarlo porque las decisiones las toman ellos», reconoció, resignado por las constantes interrupciones que se permiten en el fútbol español semana tras semana sin que los árbitros amagen siquiera con cortarlo de raíz. «Las interrupciones no las provocamos nosotros, quien las maneja es el árbitro. Si cortan, se tiran.,.. nosotros no podemos hacer nada a esa cantidad de interrupciones», comentó, en una queja que se repite una jornada más y que, como la anterior, se la vuelve a llevar el viento.

Ziganda: «Vamos a ser muros»

Por su parte, el técnico de la Cultural repartió elogios entre sus jugadores, en una semana en la que poco pudo cambiar más que pequeños detalles. «Significa mucho para el grupo y para la ciudad este triunfo, sabíamos que eraun derbi y el rival que teníamos enfrente, y nos vamos muy contentos por el resultado, por la actitud y por la disposición de los jugadores», señaló, «contento» con el resultado pero «consciente de lo que queda, porque poco disfrutamos. Hemos ganado aquí pero nos queda mucho y tenemos mucho trabajo para ser mejores, pero vemos la actitud del equipo y con ella vamos a ir a pelear a todos los campos».

El técnico navarro explicó su plan de partido. «los primeros minutos tratábamos de que el Valladolid, con el ritmo que tiene porque son portentosos en lo físico, no se adelantara. Luego hemos sabido sujetarnos en los momentos malos, y luego ha sido clave la plantilla con los cambios. Ha tenido que jugar gente fuera de posisión pero han estado con los cinco sentidos, aguantando como han podido. Han defendido muy bien el área a pesar del dominio que han tenido. Luego hay que tener una pizca de suerte para no encajar», admitió, sin pensar en que la victoria en el derbi pueda suponer un punto de inflexión para la Cultural. «No pienso más que en entrenar mañana, recuperar a los jugadores y pensar en lo que tenemos que mejorar. Pero la solidaridad, el ambiente del grupo, y el orgullo que han demostrado me ha emocionado. Cuando ves a la gente así, jugaremos bien o mal, pero vamos a ser muros», concluyó.