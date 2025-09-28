El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada reclama al árbitro las constantes interrupciones y pérdidas de tiempo del rival. Rodrigo Jiménez
El entrenador

Almada: «Me gustó mi equipo, a veces pasan estos accidentes»

El técnico se muestra satisfecho por la «superioridad» de los suyos, considera falta previa en el gol, y lamenta las constantes «interrupciones» del rival

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:27

El derbi le duró siete minutos a la Cultural y 83 más al Pucela, que veinticuatro horas después podría seguir jugándolo con idéntico resultado. Inoperante ... e inofensivo como se mostró cara a portería, pese a disfrutar del 70 por ciento de la posesión, el técnico del Real Valladolid sorprendió en su análisis en sala de prensa al reconocerse satisfecho con el juego desplegado por los suyos. Almada dio por buena la actuación de su equipo, con matices que ya se vienen repitiendo en las últimas semanas, y que siguen siendo asignatura pendiente en el equipo blanquivioleta.

