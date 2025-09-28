El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lachuer se queja tras una acción en el derbi. R. Jiménez
El análisis

Ni propuesta ni ejecución en el Real Valladolid

«Es palmario que, salvo Stanko Juric, nadie pide, busca o se atreve a jugar la pelota; por tanto, ni juego, ni pausa»

Javier Yepes

Javier Yepes

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:28

No suele ser inteligente focalizar las derrotas en determinados nombres, por mucho que resalte su poco o nulo hacer, porque, como sentenció Alfredo Di Stéfano, ... nadie es más importante que el resto del conjunto. Ni aún tratándose de derrotas especialmente significativas, no entiendo de derrotas dulces, por aquello de la rivalidad regional. Y es que como entrenador, la derrota suele resultar especialmente dolorosa porque viene a expresar que o tú te has equivocado o los que tú has escogido, han obviado tu explicación.

