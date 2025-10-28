El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Barcia traba a Marcos André dentro del área.

Barcia traba a Marcos André dentro del área. David Mosquera
Reflexiones de pizarra

El ensayo y los errores

«Imagino que a Almada le traerá sin cuidado lo ocurrido anteriormente y solo tendrá ojos para lo que ocurre hoy y pensamiento para lo que tiene aún por llegar»

Javier Yepes

Javier Yepes

Martes, 28 de octubre 2025, 12:46

Comenta

No me cabe duda alguna de que si algo marcó de manera decisiva el partido de Riazor no fue sino, a partes iguales, los aciertos ... y errores cometidos; los primeros quizás más encubiertos en la obligación que tiene el técnico de acertar con el sistema y hombres elegidos, así como la del jugador transformando el penalti.

