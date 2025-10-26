El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada, cabizbajo, se acerca a su banquillo. David Mosquera-Factoría 9
El entrenador

Almada: «Nos llevamos injustamente un punto, debieron ser los tres»

El técnico del Real Valladolid lamenta no haber sentenciado en la primera parte, y muestra sus dudas con la segunda amarilla de Marcos André

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:29

Comenta

En una conferencia exprés por las altas horas, Guillermo Almada analizó el punto conseguido en Riazor desde la amargura de dominar y controlar el partido durante un alto porcentaje y ver cómo volaron dos puntos por un derribo absurdo e innecesario. «Jugamos un gran primer tiempo, el pecado está en no haber decidido el marcador ahí. Les sacamos la pelota a ellos y la administramos mucho mejor. Después me queda la duda de la expulsión de Marcos André, porque la pelota es de él y el jugador exagera la acción. En la primera hubo una igual que era la segunda amarilla y no cobran igual. En la segunda nos faltó defendernos más con la pelota. Nos quedamos con esa amargura del final, pero satisfechos con el partido porque quedarse con diez en el fútbol actual es un hándicap muy grande. Nos llevamos injustamente un punto porque teníamos que habernos llevado los tres», señaló.

El técnico se fue satisfecho de la respuesta de los suyos, con once y también con diez, y especialmente por la respuesta del sistema de dos delanteros. «Dejó buenas sensaciones, en una fórmula que ya habíamos intentado, pero no solo los dos, todos hicieron un gran esfuerzo», puntualizó, contento también con el paso adelante dado por Ponceau y con el dominio de los suyos en la primera parte. «Con el Sporting jugamos también muy bien la primera parte. Lo que tenemos es que ampliar ese volumen de juego más tiempo, encontrar una regularidad y el control de la afectividad, que es algo muy importante en el fútbol. Traducir lo que tienes es algo importante en el fútbol», zanjó, en una escueta rueda de prensa.

