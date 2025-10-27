El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André se lamenta durante el partido.
De nuevo, a masticar arena

Aflicciones por una decisión

«La forma en que el Real Valladolid perdió dos puntos puede abatir de melancolía o abrir una puerta al reinicio»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Tres aficionados del Pucela toman unas cañas en un bar coruñés sito en las inmediaciones de Riazor a una hora en la que el partido ... que disputaba su equipo frente al club local ha concluido. Percibimos una conversación que no alcanzamos a oír. Observamos sus desmedidos manoteos: un catálogo gestual que airea un malestar, una incomodidad, que constata la regurgitación de una jugada mal digerida. Contemplamos las miradas perdidas, como dirigidas a otro lugar, a otro tiempo, con la esperanza de modificar el desenlace captado hace nada por sus retinas.

