Marcos André se lleva el balón con la cabeza en la acción del penalti. David Mosquera
Gambetas largas

Guilherme no sobrevive a André y Tomeo

«El guardameta del Pucela mantiene encendida la llama tras la expulsión del brasileño, pero no puede obrar el milagro tras el absurdo penalti del central aragonés»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:37

Almada renueva su pizarra y su outfit

Guillermo Almada apareció en Riazor con un traje cuadriculado, grisáceo. Nada que ver con el atuendo de otras ocasiones. A veces, el cambio arranca en ... uno mismo. Outfit nuevo, vida nueva. El técnico borró su pizarra y cambió el dibujo para buscar una vida mejor. El Pucela funcionó bien con dos puntas. Latasa fijó a los centrales y Marcos André brilló con libertad de movimientos. El brasileño se acostó entre las líneas del Dépor y tiró de calidad para romper el orden del conjunto gallego. El criterio, por decirlo de una forma aseada, le duró 49 minutos. Si la lucidez hubiera durado todo el partido, no estaríamos hablando de Marcos André. Cable pelado, entrada sin ningún sentido, una amarilla antes del descanso y semáforo en rojo a los cuatro minutos de la reanudación. Esta vez no se quedará fuera por lesión. Lo hará por sanción. Si yo fuera Almada, le metería un par de encuentros más en la nevera, aunque no creo que la cosa tenga solución.

