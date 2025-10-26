Los errores minimizan el botín del Real Valladolid en Riazor

El Real Valladolid se quedó a las puertas de la gesta en Riazor. El equipo de Guillermo Almada soñó con un triunfo que mereció ante ... el Deportivo tras una primera parte de sinfonía blanquivioleta, a la que siguieron las notas discordantes de la absurda expulsión de Marcos André al inicio de la segunda mitad –lo que obligó a una multiplicación de esfuerzos en inferioridad– y el desatino final de Pablo Tomeo, con un desafortunado penalti sobre Eddachouri que acabó por dejar el partido en tablas.

Fue una pena porque el Pucela encontró una nueva versión durante unos primeros 45 minutos para el deleite. Almada metió más pólvora arriba en el Real Valladolid, en un cambio de dibujo que emparejó en la titularidad a dos 'nueves' como Marcos André y Juanmi Latasa, para formar un 4-4-2. Alejo volvió al lateral derecho como estaba previsto tras cumplir un partido de sanción, pero el técnico blanquivioleta aún tenía reservada otra sorpresa:la titularidad de un eficiente Julien Ponceau en el centro del campo en detrimento de Víctor Meseguer. En el Dépor, Antonio Hidalgo recurrió a una formación con tres centrales para apostar por un 5-3-2 con las novedades de Lucas Noubi en la reforzada zaga, Stoichkov en el centro del campo y Mulattieri relevando de nuevo al intermitente Eddachouri, que resultó clave al final entrando desde el banquillo.

RC Deportivo de La Coruña Germán Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Dani Barcia (Comas, m.46), Quagliata (Luismi Cruz, m.58); Mario Soriano, Villares (Cristian Herrera, m.76), Stoichkov (Eddachouri, m.66); Mulattieri y Yeremay. 1 - 1 Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Todrres, Guille Bueno (Javi Sánchez, m.87); Peter Federico (Chuki, m.85), Juric, Ponceau (Alani, m.79), Biuk (Amathn, m.87); Latasa y Marcos André. Goles 0-1 Latasa, de penalti (m.33). 1-1 Yeremay, de penalti (m.97)

Árbitro Daniel Palencia (comité vasco), con Rubén Ávalos en el VAR. Amonestó a Barcia, Quagliata y Mulattieri, Latasa. Expulsó por doble amarilla a Marcos André (m.49).

Otros datos Estadio Abanca-Riazor. 19.392 espectadores.

Las variaciones de Almada sentaron de perlas al Pucela en una primera parte para enmarcar. El conjunto blanquivioleta voló sobre el césped, con una presión que asfixió la salida del Deportivo y con una circulación muy fluida, basada en el engrasado fútbol de Julien Ponceau, con mucha capacidad para comandar la creatividad en la sala de máquinas. Salvo la acción inicial de Mella, el cuadro coruñés empezó a pegar chispazos de manera recurrente. Sostenido por su gran capacidad pulmonar, el Real Valladolid no concedió ni un resquicio al Dépor. Cada pérdida susceptible de ocasionar un contraataque quedaba frenada en faltas tácticas para impedir las proyecciones locales. Hasta su tiro en el pie, Marcos André ofreció un clínic de movimientos de delantero centro y liberó a Latasa, que mejoró mucho en los minutos que permaneció al lado del brasileño. Entre los dos buscaron las cosquillas a los tres centrales del Dépor. Marcos André se internó con el cuchillo y estrelló la pelota en el corpachon de Germán Parreño. Latasa no aprovechó el rechace y mandó el balón a la grada, cuando lo tenía todo a favor para marcar. No cayó en la desesperación el madrileño, que siguió en la pelea, manteniendo el brío en la pegajosa presión pucelana.

Las flechas presentaban claro color blanquivioleta: Marcos André se giró con un gran golpe de cadera para mantener el fuego ofensivo de un Real Valladolid con muchas ganas de mostrar un fútbol para paladear. Todo carburaba en el Pucela, con un engranaje perfecto y sin escatimar esfuerzos. El cielo se abrió para el conjunto de Guillermo Almada cuando Marcos André aprovechó un gran pase para internarse en el área y recibir el claro penalti de Dani Barcia. Latasa no dudó a la hora de coger la pelota, colocarla en el punto fatídico y apretar el gatillo desde los once metros con un lanzamiento a la derecha de Germán Parreño. El 0-1 rubricó en el marcador los méritos de un Real Valladolid enchufadísimo y dominador, toda una delicia para los sentidos. Peter Federico colocó un centro magistral en la cabeza de Biuk que el croata remató mal antes del paso por vestuarios.

Sin embargo, este Pucela se empieza a especializar en acciones de 'fuego amigo'. Marcos André, amonestado antes del descanso, recibió la segunda amarilla por una plancha absurda que lo mandó al vestuario en el 49. El Real Valladolid se quedó en inferioridad y el Deportivo dio dos pasos adelante para embotellar a un Pucela que vivió minutos de agobio, con llegadas constantes de los gallegos al área de Guilherme. Mulattieri gozó de una gran ocasión para los locales tras una pérdida visitante y Peter Federico trató de equilibrar la disparidad numérica con un disparo que acabó en córner. Almada no tocó nada durante muchos minutos porque el 4-4-1 le valía mientras durasen las fuerzas y el Deportivo no hallara los senderos del gol. El primer cambio de Almada no llegó hasta el minuto 79, cuando Alani entró por un gran Ponceau para tapar los espacios interiores. De alguna manera, el Real Valladolid sobrevivía a las decrecientes embestidas coruñesas y Guilherme volvió a ser un superhéroe de Marvel en un remate a quemarropa que salvó con una prodigiosa parada. Los siete minutos de prolongación separaban al Pucela de una machada a domicilio. Sin embargo, Pablo Tomeo se agarró del brazo de Eddachouri como si quisiera separárselo del cuerpo y el VAR no tuvo piedad. Yeremay ejecutó el lanzamiento desde el punto de penalti para colocar el 1-1 final, sin que las postreras acciones de Amath y Chuki pudieran dar un último giro de guion. El Real Valladolid brilló mucho antes de ver minimizado su botín por errores evitables.