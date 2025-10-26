El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peter Federico avanza con el balón ante Mella durante el Deportivo-Real Valladolid de este domingo en Riazor

Ver 23 fotos
Peter Federico avanza con el balón ante Mella durante el Deportivo-Real Valladolid de este domingo en Riazor David Mosqueda-Factoría 9
La crónica

Los errores minimizan el botín del Real Valladolid en Riazor

El equipo de Almada cede un empate ante el Deportivo tras encajar un gol de penalti en el minuto 97 y jugar con diez desde el 49 por la expulsión de Marcos André

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:41

Comenta

El Real Valladolid se quedó a las puertas de la gesta en Riazor. El equipo de Guillermo Almada soñó con un triunfo que mereció ante ... el Deportivo tras una primera parte de sinfonía blanquivioleta, a la que siguieron las notas discordantes de la absurda expulsión de Marcos André al inicio de la segunda mitad –lo que obligó a una multiplicación de esfuerzos en inferioridad– y el desatino final de Pablo Tomeo, con un desafortunado penalti sobre Eddachouri que acabó por dejar el partido en tablas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  5. 5

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  6. 6

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  9. 9 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los errores minimizan el botín del Real Valladolid en Riazor