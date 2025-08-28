El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marta García, felicitada tras pulverizar el récord nacional de 5.000 en la Diamond League de Bruselas. El Norte

Marta García, atleta palentina

«En la Diamond League quiero ser competitiva e ir a por todas»

Tras pulverizar el récord nacional de los 5.000, afronta la final del circuito mundial en Zúrich y en septiembre la cita mundialista en Tokio

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:43

La temporada de atletismo tiene todavía dos grandes escenarios para la palentina Marta García. La corredora del barrio de San Juanillo estará en las dos ... citas más importantes del verano, la final de la Diamond League y el Campeonato del Mundo de Tokio. La medallista de bronce en el pasado Europeo de Roma en 2024 en los 5.000 encara el tramo decisivo de su temporada con la moral por las nubes después de conseguir su mejor marca personal en los 1.500 y volar en los 5.000. La fondista de On aprovechó la última parada de la Diamond League en Bruselas para pulverizar su récord nacional de la distancia en más de diez segundos (14:33:40).

