«En la Diamond League quiero ser competitiva e ir a por todas»

La temporada de atletismo tiene todavía dos grandes escenarios para la palentina Marta García. La corredora del barrio de San Juanillo estará en las dos ... citas más importantes del verano, la final de la Diamond League y el Campeonato del Mundo de Tokio. La medallista de bronce en el pasado Europeo de Roma en 2024 en los 5.000 encara el tramo decisivo de su temporada con la moral por las nubes después de conseguir su mejor marca personal en los 1.500 y volar en los 5.000. La fondista de On aprovechó la última parada de la Diamond League en Bruselas para pulverizar su récord nacional de la distancia en más de diez segundos (14:33:40).

Envalentonada por ese hito, disputará este jueves, a las 18:50 horas, la final femenina de los 3.000 de la Diamond League en Zúrich. Marta García llegará sabiendo que ya tiene plaza asegurada para el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio (13-21 de septiembre). La gran final del circuito más importante del atletismo mundial, donde tan solo acudirán cuatro atletas españoles, será la última parada antes de afrontar su primera cita mundialista al aire libre en el país nipón.

La plusmarquista palentina entró en quinta posición, la mejor europea en la carrera de Bruselas. Marta García aprovechó el intento de récord del mundo de la keniana Agnes Ngetich, que por delante salió a un ritmo suicida. Una intentona que quedó tras los primeros 3.000 metros de la carrera. Por detrás, otra de las novedades fue contar con una segunda liebre, que ayudó a lograr un buen registro al resto de corredoras. Marta García supo mantenerse firme y guardar las fuerzas para terminar rebajando hasta en más de diez segundos su récord de España en los 5.000.

«No lo he dado todavía muchas vueltas y estoy pensando en lo siguiente. Esta carrera de Zúrich ha llegado un poco por sorpresa y sigo pensando en Tokio, así que no le he dado tantas vueltas. Me han ayudado a seguir más motivada de cara a ese Mundial», afirma Marta García.

Récord estratosférico «No lo he dado todavía muchas vueltas, estoy pensando en lo siguiente»

La planificación se ha visto alterada por su participación en las finales de la Diamond League. Zúrich no estaba a priori en los planes de la palentina, centrada ya en el Mundial de Tokio, aunque la gran oportunidad que supone dicha cita ha supuesto un cambio en la hoja de ruta para la corredora de On. «Estoy muy contenta de poder estar en una cita tan importante. Es un 3.000, que es mi distancia favorita. Me ha trastocado un poco la planificación en tema entrenamientos y altitud de cara al Mundial. Me tendré que ir unos días antes, pero creo que es un evento al que no le puedes decir que no. He visto la lista de salida y creo que va a ser una carrera muy interesante. No hay gente que destaque muchísimo por encima del resto, así que creo que habrá buen espectáculo», afirma la atleta palentina.

En cuanto a las rivales en esa gran final, destacan algunos nombres importantes del atletismo internacional. Las etíopes Hirut Meshesha y Likina Amebaw; la australiana Georgia Griffith; la británica Hannah Nuttall y la keniana Caroline Nyaga serán las grandes rivales de Marta García en esa final de la Diamond League en Zurich. De todas ellas, Meshesha y Griffith parten a priori como favoritas, al contar con las mejores marcas personales en los 3.000.

En sus últimas dos grandes actuaciones, Marta García ha brillado también en el apartado táctico. Corrió de manera muy inteligente para batir su récord personal en los 1.500 y el nacional de los 5.000. Un apartado clave para conseguir seguir brillando en estas dos próximas grandes citas. «Hay mucho trabajo mental detrás de la forma en la que corremos. Me estoy encontrando muy cómoda últimamente en el tema táctico», argumenta. Unas buenas sensaciones que hacen ser a la palentina muy optimista de cara al futuro. En las próximas semanas cerrará su temporada, con el deseo de seguir aumentando su lista de logros.

«Llegar con buenas sensaciones al Mundial me da esa confianza y ganas de intentar luchar primero por un puesto en la final. Se está poniendo muy duro y la gente cada vez corre más. Es más complicado cada vez hacerse hueco en las finales de mundiales o juegos olímpicos. Dándolo todo, siendo inteligente y jugando todas mis cartas, puedo hacerme un hueco en esa final», expresa la corredora palentina.

Final de Zúrich «Estoy muy contenta de estar en una cita tan importante. Es un 3.000, mi distancia favorita»

Marta García ha podido planificar toda la temporada a su medida gracias a contar con la mínima para el Mundial desde prácticamente el primer segundo. Una preparación a la carta para conseguir un nuevo oro nacional y llegar en plena forma a esta parte importante de la temporada.

«Conseguir todo el tema de mínimas y requisitos para estar en el Mundial desde el inicio y poder entrenar y planear la temporada con esa tranquilidad lo cambia todo. Muchas veces se gasta más energía intentando conseguir eso, que luego en el propio campeonato, o llegas al mismo muy cansado», asegura Marta García.

Los objetivos de la corredora del barrio de San Juanillo son claros para estas dos grandes citas con las que cerrará la temporada. Acude a Zúrich sin renunciar a nada y pensando en subirse a lo más alto del podio. En cuanto a Tokio, el primer paso será clasificarse para la gran final en la que será su primera participación en un Campeonato del Mundo al Aire Libre. Pese a esa posible inexperiencia, Marta sí sabe lo que es competir en un Mundial de Pista Cubierta –lo hizo este mismo año en Nanjing (China), consiguiendo un excelente séptimo puesto–.

«En la Diamond League quiero ser competitiva e ir a por todas. De cara al Mundial, lo primero es estar en la final y luego ya veremos. Será mi primer Mundial, me he clasificado para tres, pero nunca he cumplido con los requisitos para estar. Voy pensando en esa final, pero con poca experiencia», concluye.