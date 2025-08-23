Marta García pulveriza el récord de España de los 5.000 metros

El Norte Palencia Sábado, 23 de agosto 2025, 00:00 Comenta Compartir

La palentina Marta García pulverizó esta noche el récord de España de los 5.000 metros con una marca de 14.33.40 en la 49 edición del Memorial Van Damme en Bruselas (Bélgica), casi 11 segundos que el anterior registro, que precisamente tenía desde el 7 de junio de 2024 en Roma con 14:44.04.

Marta García, entrenada por Thomas Dreissigacker, ha batido su propio récord de España de los 5.000 metros con una marca de 14:33.40 lograda en el de Bruselas de la Diamond League, ha quedado en quinta posición y ha ganado la keniana Agnes Jebet Ngetich.

La palentina protagonizó una carrera inteligente y supo aprovechar el intento del récord del mundo de la keniana Agnes Jebet, que no pudo superar los 13.58.06 de su compatriota Beatrice Chebet, que logró el 5 de julio en Eugene (Oregón, Estados Unidos), aunque ganó con 14:24.99 por delante de las etíopes Likina Amebaw, que vive en España y persigue la nacionalización española, y Aleshign Baweke, segunda y tercera, con 14:31.51 y 14:31.81, respectivamente.

Marta García esperó su momento y quedó en una brillante quinta posición con 14:33.40 y hasta el final tuvo opciones de ser cuarta, aunque este puesto fue para la estadounidense Josette Andrews con 14:33.16, según informa Efe.

Tres semanas después de su exhibición en el campeonato de España y solo unos días después de lograr su marca personal en los 1.500, Marta García ha vuelto a mostrar su gran estado de forma a pocas semanas de la gran cita de la temporada, el Mundial de Tokio, que arranca el 13 de septiembre. Con ese registro, Marta García entra entre las diez mujeres más rápidas del año y se sitúa en las 12ª posición de la lista europea por todos los tiempos, la que encabeza la neerlandesa Sifan Hassan. García supera en ese ranking a grandes atletas europeas como Fernanda Ribeira, Ingrid Kristiansen, Jo Pavey o Sonia O'Sullivan.