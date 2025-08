Marta García logra su cuarto oro consecutivo de 5.000 metros

La primera jornada del Campeonato de España de Atletismo se ha saldado con doble medalla para los atletas palentinos. Marta García ha brillado este viernes ... con luz propia con una exhibición total en los 5.000m con la que conseguir su cuarto oro nacional consecutivo al aire libre en los 5.000m. En esa misma prueba, la medalla de plata fue para Carla Gallardo. Doblete palentino en la prueba de fondo. Como mala noticia, Carla no logró la mínima para el Mundial de Tokio, pese a lograr su mejor marca de la temporada. En cuanto al resto de representantes palentinos, debutó en un nacional absoluto Celia Cortés, logrando llegar a las semifinales de los 100m y José San Pastor terminó con muy buenas sensaciones la primera jornada en Decatlón.

Marta García impuso el ritmo desde el pistoletazo inicial, tras colocarse primera en los instantes iniciales de la prueba. Durante los primeros giros, la palentina de On marcó el ritmo de la carrera, con Carla Gallardo tercera tras Idaira Prieto, siguiendo de cerca a Marta y controlando sus movimientos. A falta de ocho vueltas, el trío de cabeza dejó atrás al resto de competidoras, quedando despejada la lucha por las medallas. El ritmo de Marta García dejó atrás a Idaira Prieto, quedando la lucha por la victoria entre las dos corredoras palentinas.

El ritmo de Marta fue increíble y logró dejar atrás a Carla Gallardo a falta de cuatro vueltas. A partir de entonces, fue un recital y un paseo total para la corredora del barrio de San Juanillo. La atleta de On no bajó el nivel en ningún momento e incluso fue doblando rivales durante las últimas tres vueltas. Marta García logró su cuarto oro nacional absoluto consecutivo en los 5.000m tras parar el crono en 14:59.23. Nuevo récord de la competición, superando el 15:21.97 de Marta Domínguez en 1998. La medalla de plata fue para Carla Gallardo (15:21.06). La palentina de Puma logró su mejor marca de la temporada y completó el podio como tercera Idaira Prieto (15:33.26).

«Nos hemos planteado así la carrera. Me apetecía hacer el récord de los campeonatos, tener un reto extra y buscarme en competición. Durante las últimas competiciones no me había gustado. Siempre he competido bajando directamente de altura y en este momento tenía una ventana que me viene mejor. Quería probarme, pusimos de objetivo bajar de esos 15 minutos y hacer disfrutar a la gente de una manera diferente en este tipo de campeonatos», señalaba este viernes Marta García tras conseguir su cuarto oro nacional consecutivo.

Otros palentinos en el nacional

La participación palentina en la primera jornada de este Campeonato de España de Atletismo ha ido más allá que el duelo entre Marta García y Carla Gallardo. El primero en saltar a la pista de Tarragona fue José San Pastor, que abrió la jornada con la prueba de Decatlón. El atleta palentino fue séptimo en la segunda serie de los 100m logrando su mejor marca de la temporada (11.22), en salto de longitud fue quinto (con un mejor salto de 7.09m) y fue primero en lanzamiento de peso (14.89m), para terminar la mañana en tercera posición en la general con 2430 puntos. Ya en la jornada de tarde, el palentino fue octavo en salto de altura (1.88m) y logró la victoria en su serie de los 400m.

En la jornada de mañana llegaba otra fantástica noticia para el atletismo palentino con el debut en un nacional absoluto de Celia Cortés. La atleta del Club Atletismo Puentecillas de tan solo 17 años formó parte de la cuarta serie de los 100m lisos y logró clasificarse para las semifinales por tiempos. Celia fue cuarta en su serie con un tiempo de 12.22. Por la tarde, formó parte de la segunda semifinal, donde no pudo conseguir un billete para la gran final. Celia fue octava con una marca de 11.91.