Urko Otegui, con las nuevas equipaciones del Súpera Agropal Palencia Baloncesto. Manuel Brágimo

Urko Otegui / Director deportivo del Súper Agropal Palencia

«Ha sido un verano muy complicado, pero estamos satisfechos con la nueva plantilla»

El director deportivo del conjunto palentino destaca la flexibilidad del club para adaptarse al cambio de entrenador

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:44

La plantilla del Súper Agropal Palencia ha llegado al arranque de la pretemporada con la estructura deportiva definida y la intención de consolidar un bloque ... competitivo para la próxima campaña. Tras un mercado estival marcado por la salida y entrada de jugadores y por el relevo en el banquillo, la dirección deportiva subraya que el club ha priorizado la versatilidad en las posiciones y la cohesión del vestuario. El club confía en que la puesta a punto durante las semanas previas al debut permitirá asentar ideas y pulir los sistemas del nuevo cuerpo técnico comandado por Natxo Lezkano.

