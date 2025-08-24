La plantilla del Súper Agropal Palencia ha llegado al arranque de la pretemporada con la estructura deportiva definida y la intención de consolidar un bloque ... competitivo para la próxima campaña. Tras un mercado estival marcado por la salida y entrada de jugadores y por el relevo en el banquillo, la dirección deportiva subraya que el club ha priorizado la versatilidad en las posiciones y la cohesión del vestuario. El club confía en que la puesta a punto durante las semanas previas al debut permitirá asentar ideas y pulir los sistemas del nuevo cuerpo técnico comandado por Natxo Lezkano.

En su valoración general del mercado, el director deportivo Urko Otegui explica las dificultades que ha supuesto confeccionar la plantilla con un entrenador y rematarla ya con otro, y pone el acento en la capacidad de adaptación que han demostrado jugadores y club. Señala que, a pesar de ese cambio de rumbo durante el verano, la intención fue siempre lograr un grupo equilibrado y con alternativas tácticas.

Para Urko Otegui, la polivalencia de las incorporaciones es una de las grandes virtudes del equipo. «Estamos satisfechos tanto con las renovaciones como con las incorporaciones. Ha sido un verano complejo, empezamos a confeccionar la plantilla con un entrenador y un estilo de juego, y la terminamos con otro técnico y una idea diferente. Aun así, creemos que hemos formado un equipo con jugadores muy polivalentes, la mayoría capaces de actuar en dos posiciones, lo que nos dará muchas variantes», explica.

Respecto al número de fichas y la configuración final del plantel, se insiste en que en estos momentos la plantilla está y que la confianza se deposita en el bloque presente. Todo ello pese a disponer de una segunda plaza de extracomunitario sin utilizar. «Ahora mismo confiamos plenamente en estos 12 jugadores para el resto de la temporada. Después, será la propia competición la que marque el camino. Siempre es arriesgado hablar ahora, porque pueden surgir lesiones o que algunos jugadores no rindan como esperas. Pero este no es el momento de pensar en eso, sino de centrarnos en ellos, en que se conozcan, hagan grupo, generen química y se adapten a Natxo. Esta pretemporada será para eso. Trabajar y trabajar»

La salida de Luis Guil obligó al Súper Agropal a cambiar de rumbo en mitad del mercado. Con Natxo Lezkano y un estilo diferente, ha sido como se ha completado la confección de esta plantilla. «Cuando llegó Natxo nos faltaban cinco jugadores para completar la plantilla de 12, y creo que hemos hecho un buen trabajo. Lo más complicado hoy en día es cubrir la posición de cinco, pero con Ugochukwu y Armus estamos satisfechos, además de contar con la ayuda de Chema. También sabemos de la polivalencia de Vrankic, que puede actuar como cinco, y Ugochukwu, que puede desempeñar el papel de cuatro falso. En definitiva, hemos confeccionado una plantilla con jugadores capaces de cubrir varias posiciones, y eso nos da mucha confianza».

El cuerpo técnico también ha sufrido cambios este verano. El regreso de Pablo Mena y la llegada de Julen Forniés, con referencias contrastadas, se entienden como elementos que refuerzan la identidad y el día a día del equipo. «La intención del club siempre ha sido que el cuerpo técnico sea lo más palentino posible. En este sentido, el regreso de Pablo era algo que teníamos en mente desde hace tiempo y estamos muy contentos con su vuelta. En cuanto al entrenador ayudante, teníamos muy buenas referencias de Julen; yo lo conocía personalmente y también Natxo. Estamos convencidos de que nos aportará ese trabajo incansable que realizan en la sombra los ayudantes, como Padilla y él, un esfuerzo que se nota en el campo, aunque no siempre tenga protagonismo».

Uno de los jugadores que llega a la pretemporada con algunas incógnitas es Mathieu Kamba. El alero congoleño-canadiense sigue recuperándose de la rotura del talón de Aquiles que sufrió la temporada pasada, aunque se espera que vaya cogiendo tono y ritmo durante esta pretemporada. «Con Kamba hay que tener paciencia. Ha estado todo el verano trabajando con nosotros en Palencia y solo ha tenido dos semanas de vacaciones para desconectar y ver a su familia y amigos. Durante esta pretemporada debemos ir incorporándolo poco a poco, con el objetivo de que llegue en las mejores condiciones posibles al primer partido de liga», argumenta Urko Otegui.

Sobre la competitividad de la LEB, la lectura del club es nítida. A pesar de los presupuestos dispares, la igualdad y la aparición de sorpresas son norma en la categoría. Para Urko Otegui, la clave será tener regularidad, evitar rachas negativas y pelear cada partido con la máxima concentración. «La LEB es una competición que siempre es complicada. Es una liga en la que todos piensan que los tres equipos con mayor presupuesto estarán arriba, pero siempre aparece alguno inesperado. El año pasado, sin ir más lejos, Zamora y Cartagena, recién ascendidos, hicieron una gran temporada. También hay equipos que parecen candidatos a estar arriba y acaban sufriendo».

Colaboración de todos

El club presentaba esta semana su campaña de abonados y, la subida general de precios, no ha gustado entre sus aficionados que criticaban dicha medida en redes sociales. Desde la entidad se insiste en la necesidad de un apoyo amplio, que vaya más allá de la venta de abonos y cuente con instituciones y empresas. «Al final, si queremos un equipo competitivo que luche por estar arriba, necesitamos el apoyo de todos. Instituciones, empresas y, por supuesto, abonados. Entendemos que cualquier cambio genera opiniones, pero la realidad es que los costes han subido mucho. Viajes, hoteles, desplazamientos… Este año, por ejemplo, tenemos varios vuelos a Baleares, y todo eso encarece la temporada», explica Urko Otegui.