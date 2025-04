«Vengo contenta de China, cada vez estoy más cerca de la élite mundial»

Marta García continúa dejando su impronta en la historia del atletismo nacional e internacional. En el Mundial de Pista Cubierta de Nanjing, la fondista palentina ... ha desafiado a la élite mundial en los 3.000 metros, firmando una meritoria séptima posición que supo a metal. En una final táctica y de altísimo nivel, Marta García logró mejorar su décimo puesto de la pasada edición en Glasgow. Una gran carrera para desquitarse tras una temporada de pista cubierta complicada para la palentina, donde logró un subcampeonato nacional y un cuarto puesto en el Europeo de Apeldoorn. Con la temporada al aire libre en el horizonte, su próximo reto pasa por la Copa de Europa de Madrid y el Campeonato del Mundo de Tokio.

–Logró la séptima posición en el Mundial. ¿Cómo está asimilando este nuevo éxito?

–Bien, estoy contenta. Tengo que hacer un balance muy positivo de esa carrera. Pensándolo en frío, al final he entrado con mujeres con 8.30 o marcas superiores. Entré en ese grupo, digamos que a cola del grupo de las mejores. Se vio como un corte de las siete primeras y luego, el resto de la gente, y entre esas mujeres estaba la plata de los Juegos Olímpicos de 1.500 metros, la campeona de Europa, atletas de mucho renombre. Creo que hice la mejor actuación posible. Ha habido seis mujeres mejores que yo en esta ocasión, pero cada vez estoy mucho más cerca de ellas. Estoy contenta, pero con ganas de más. Esta temporada al aire libre es una motivación extra para seguir trabajando muy duro.

–Estuvo durante toda la prueba junto a las mejores. ¿Cómo vivió la carrera desde dentro?

–Con bastante tranquilidad, me puse en una posición donde estaba como a cola de ese grupo de las mejores. Iba viendo todos sus movimientos y a lo mejor tenía que haberme metido más dentro de ese grupo, no quedarme como en el borde. Pero al final fue mi sitio, si hubiera corrido de otra manera hubiera acabado en la misma posición. Me sentí muy bien, parte de esa élite mundial.

–A falta de dos o tres vueltas tenía a las dos etíopes detrás. ¿En ese momento pensaba que la medalla mundial era posible?

–Sí, por supuesto. Me sentía parte de ese grupo de las mejores y estaba peleando con ellas, como durante toda la carrera. Iba pensando que todo era posible.

Mejor que en Glasgow «El objetivo está cumplido, pero me encontraba en un estado de forma para un tiempo mejor»

–Logró mejorar su décimo puesto de Glasgow. ¿Objetivo logrado o se queda con ganas de más?

–Sí, el objetivo está cumplido, pero me encontraba en muy buen estado de forma para haber hecho un tiempo mejor. La carrera fue táctica y tampoco hubo posibilidad. De cara a mejorar mis registros de este año en pista cubierta, hice marca de la temporada en esa carrera táctica al final. Creo que ese récord de España sí lo tenía en las piernas, pero no ha habido carrera para poder correr.

–Acaba de terminar una temporada de pista cubierta muy larga. ¿Qué planes tiene para las próximas semanas?

–Esta semana, con tranquilidad. Voy a entrenar, pero un poco de entrenamiento cruzado. Montarme en la bici, cambiar un poco de aire, que creo que viene bien para las piernas, y sobre todo, para la mente. Volver a la carga no tardando también, pero será una semanita un poco más tranquila y luego volveré a arrancar a tope. Pensando también en septiembre que está un poco lejos, pero con muchas ganas.

–Una nueva experiencia mundialista. ¿Cómo la ha vivido?

–Con mucha ilusión. El año pasado estaba bastante cansada en el Mundial y me costó un poco llegar, a lo mejor no lo disfruté tanto. Este año me veía en el mejor estado de forma de todo el año y lo he disfrutado mucho. Además, con una compañía inmejorable, un 'team' España muy unido y también fuera de la pista lo he disfrutado un montón.

–La adaptación a China era una de las grandes preocupaciones de los atletas. ¿Le afectó?

–Intentamos hacer adaptación ya desde casa, intentando madrugar día tras día un poco más para que la diferencia de horario no fuera tan grande. Me fue bien, bastante sorprendida de hecho. Me he encontrado genial durante esos días. El primer día hay que aguantar despierto y si consigues eso, yo creo que ya entras en dinámica buena.

Ambiente en la Selección «Ana Peleteiro y Fátima Diamé son inspiración extra y la medalla de Josué fue muy disfrutada»

–Menciona el gran ambiente dentro de la selección nacional. ¿Cómo ha incidido en la competición esa buena relación?

–Nos hemos inspirado las unas a las otras, también en la parte personal de cómo afrontar cada una la competición. Hemos tratado temas un poco más profundos y no nos hemos quedado solo en conversaciones superficiales y creo que nos hemos empujado mucho las unas a las otras. Cuando estás tan lejos, haces más familia y te apoyas en el equipo. Ana Peleteiro y Fatima Diamé, que han hecho dos medallas, siempre son inspiración extra y la medalla de Josué también fue muy disfrutada. Nos emocionamos todos porque era su debut mundialista y nos sorprendió con esa medalla de bronce que nos supo a oro a todo el equipo.

–De cara a la temporada de aire libre, ¿ha comenzado a planificar su calendario?

–Lo estamos planificando durante estos días. Necesitamos todavía confirmación por parte de las competiciones de que podemos estar. Estamos mirando calendario, intentando hablar con las diferentes Diamond Leagues y resto de pruebas de cara a plantear este calendario, pero todavía está todo un poco en el aire.

–¿Cuáles serán sus principales objetivos para esa temporada de aire libre?

–Tenemos a finales de junio la Copa de Europa, muy importante para España porque se celebra en Madrid. Toda la selección española está deseando participar porque va a ser una cita especial al competir en casa. Luego tendremos el Campeonato del Mundo de Tokio en septiembre. Parece una fecha lejana, por eso hemos querido alargar la pista cubierta y aún tenemos tiempo para llegar en las mejores condiciones.