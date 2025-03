Tropiezo final del Súper Agropal Palencia ante el Zamora

Adrián García González Palencia Domingo, 30 de marzo 2025, 18:14 Comenta Compartir

No pudo ser. El Súper Agropal Palencia sumó este domingo su novena derrota de la temporada ante el Caja Rural CB Zamora. El cuadro morado ... no consiguió completar su pleno de triunfos ante los de Saulo Hernández este curso tras caer en un ajustado encuentro en tierras zamoranas. El desacierto en ataque y la disparidad de criterio arbitral (47-9 en lanzamientos libres favorable a los locales) sacaron del partido a los jugadores de Luis Guil, que no terminaron de encontrar una fórmula correcta en ataque ante la superioridad de centímetros en la pintura. En los últimos cinco minutos de encuentro, con todo empatado, los zamoranos lograron anotar, mientras los palentinos se encomendaron a Kunkel. Varios errores en ataque en el tramo decisivo terminaron por condenar al Súper Agropal Palencia ante una entregada afición zamorana en el Pabellón Ángel Nieto. Los mejores fueron Adam Kunkel (22 puntos) y un combativo Krutwig (12 puntos y 7 rebotes). La próxima parada para los palentinos será recibir al Hestia Menorca el próximo viernes en el Pabellón Municipal para tratar de reencontrarse con la victoria.

CB Zamora Walker (19), Naspler (4), Hearst (7), Buckingham (4) y Paukstè (8). También jugaron Powell (24), Round (6), Saintel (-), Hanzlik (-), Omar Lo (-), Hustak (1) y Nikić (11). 84 - 77 Súper Agropal Palencia: Oroz (9), Borg (8), Gnjidić (4), Vaulet (6) y Krutwig (12). También jugaron Wintering (6), Kunkel (22), Manu Rodríguez (6), Pablo Hernández (-), Dimitrov (2) y Chema González (2). Parciales: 20-18, 16-22, 17-13 y 31-24.

Árbitros: Lema, Gómez y Alejo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de Primera FEB disputada en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora. El encuentro arrancó con gran ritmo, con ambos equipos jugando un baloncesto intenso. El primer intercambio de canastas manifestó la enorme igualdad en los primeros compases, con un CB Zamora algo más acertado con dos triples consecutivos, obra de Walker y Hearst (10-8). El Súper Agropal Palencia supo controlar los ritmos del choque y darle la vuelta al marcador a base de intensidad defensiva. Un triple de Xabi Oroz y una canasta del propio Oroz tras robo cambiaban las tornas por completo (12-16). Los de Saulo Hernández supieron reponerse y hacer daño a los palentinos con su juego interior, con más centímetros que el conjunto morado. Nikic, tanto en juego como desde la personal, castigó continuamente a la defensa palentina para concluir el primer cuarto con dos de ventaja para los zamoranos (20-18). La reanudación contó con un guion similar sobre la pista, con un Súper Agropal Palencia atascado en ataque y sin encontrar una fórmula segura para anotar. El Caja Rural CB Zamora aprovechó su superioridad en la pintura para atacar de manera continua la zona morada, encontrando su recompensa con constantes visitas a la línea de personal. Kunkel apareció en escena con cinco puntos consecutivos para paliar los problemas ofensivos de los palentinos (24-27). La ventaja visitante logró mantenerse viva gracias al acierto de Krutwig bajo canasta y las fugaces transiciones de Wintering, provocando el primer tiempo muerto de Saulo Hernández (29-33). Ver 30 fotos Noticia relacionada Sufrida victoria del Súper Agropal Palencia en el Pabellón La respuesta zamorana logró equilibrar el marcador con un parcial de 4-0 favorable. En el último minuto de juego reaccionó nuevamente el Súper Agropal Palencia. Kunkel en penetración y un triple de Borg daban aire a los de Guil, frustrado por la diferencia de visitas a la personal, 22-2 en toda la primera parte. En los últimos segundos, técnica al entrenador sevillano y dos últimos lanzamientos libres para Dimitrov, primeros para los palentinos, para llegar al descanso con 36-40. Cuatro puntos arriba. El paso por vestuarios le sentó mejor al Caja Rural CB Zamora, reestableciendo las tablas en el marcador gracias a su acierto exterior. Walker y Powell lideraron unos primeros minutos intensos donde a los palentinos les costó anotar (47-46). Los problemas en la pintura permanecieron para el Súper Agropal Palencia, aunque con el paso de los minutos logró ajustar en defensa para reducir el acierto y las visitas a la personal de los zamoranos. Los últimos compases del cuarto estuvieron marcados por la enorme intensidad y el desacierto en el tiro por parte de ambos bandos, incluso desde la personal. La última canasta del cuarto la firmó Adam Kunkel para volver a empatar el choque (53-53) y afrontar el último asalto con máxima igualdad y todo por decidir. Los últimos diez minutos arrancaron con triple de Kunkel para los palentinos, respondido de inmediato con una acción de tres tiros de Round para empatar nuevamente. El acierto morado en esos primeros compases le valió a los de Luis Guil para disponer de un pequeño colchón en el marcador, con cuatro de ventaja y buenas sensaciones sobre la pista. Saulo Hernández paró el encuentro para recolocar filas y la reacción zamorana no se hizo esperar. Los triples de Powell mantuvieron al Caja Rural CB Zamora en el choque en sus peores momentos en ataque, con el marcador igualado (69-69) a falta de cinco minutos de choque. Los colegiados señalaron una técnica a Kunkel por pedir más ruido al público local, en su línea para formalizar uno de los peores arbitrajes de la temporada, con diferente vara de medir en ambos lados y sin criterio ninguno. En el momento decisivo, acertó más el Zamora, con más visitas a la línea de tiros libres. Palencia lo intentó desde el triple con Kunkel, sin acierto, dejando escapar un partido donde el desacierto y la labor arbitral minaron por completo al Súper Agropal Palencia (84-77).

