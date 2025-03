Sufrida victoria del Súper Agropal Palencia en el Pabellón

Sufrió de más. Y mostró dos caras muy diferentes en el mismo encuentro. Al Súper Agropal Palencia le costó mucho doblegar este viernes al Grupo ... Alega Cantabria en el Pabellón. El cuadro morado prácticamente sentenció el encuentro durante una primera mitad impecable, donde logró una renta de diecisiete puntos. Un tercer cuarto horrible y para el olvido, la cara B, provocó que el conjunto rival regresara al partido hasta llegar a empatar el marcador. Un último cuarto donde el equipo de Luis Guil nuevamente recuperó las buenas sensaciones valió para sumar su decimoctava victoria de la temporada. El mejor del Súper Agropal Palencia fue Alec Wintering con 15 puntos y 24 de valoración, ya que apareció en los momentos que más le necesitó el equipo. Especial mención para Manu Rodríguez y Chema González, quienes fueron el pegamento para lograr volver a tumbar a los cántabros. Primera 'final' superada para los palentinos de esta fase de tres marcada por el propio técnico morado como vital, antes de afrontar la segunda parada, el derbi regional de la próxima semana en la pista del Zamora.

Los primeros minutos del choque ya contaron con el debutante croata Gnjidic, que disputó 12 minutos y anotó 2 puntos, y con máxima igualdad entre los dos equipos. Primer intercambio de canastas sin vencedor y con un desacierto habitual en el Súper Agropal Palencia, después de fallar varios lanzamientos liberados (11-11). Poco a poco, el cuadro palentino fue encontrando acierto en ataque y puso una marcha más con la entrada a pista de la segunda unidad. Wintering y Pablo Hernández, el segundo desde el triple, desequilibraban la balanza en favor de los de Luis Guil para cerrar el primer cuarto con cuatro puntos de margen sobre Grupo Alega Cantabria (20-16).

Los primeros minutos del segundo cuarto fueron nuevamente para el Súper Agropal Palencia. Kunkel desde el triple y Chema González haciéndose fuerte en la pintura ampliaban la renta morada (25-16). Logró aferrarse al partido el Grupo Alega Cantabria con Littleson y Atencia dando un paso adelante para los de Lolo Encinas. Un triple del propio Littleson certificaba la reacción de los cántabros al colocarse a tan solo tres puntos (26-23).

El regreso a pista de Cameron Krutwig, sumado a los aciertos de Manu Rodríguez y al debutante Gnjidic, suponía un nuevo tirón en el marcador por parte palentina provocando el tiempo muerto visitante (33-26). En los últimos cinco minutos del segundo cuarto, recital morado. Kunkel, con cinco puntos consecutivos, y Dimitrov desde el triple obligaban a Lolo Encinas a parar de nuevo el cronómetro. Pablo Hernández bajo la bocina de posesión y Krutwig solo tras un saque de fondo terminaban de conformar una amplia ventaja tras los dos primeros cuartos (50-33).

Once puntos seguidos

El paso por vestuarios indigestó por completo al Súper Agropal Palencia. Once puntos consecutivos de Littleson contrarrestaban de pleno la única canasta de los palentinos en los primeros minutos tras la reanudación, obra de Krutwig (52-44). Luis Guil paraba el partido en busca de soluciones, aunque nada cambió sobre la pista. El desacierto local fue una constante durante todo el cuarto, a lo que se sumaron varios desajustes en defensa.

Belemene, con una acción de dos más uno, y la continuidad del festival de Littleson permitían al Grupo Alega Cantabria soñar con la remontada. Tanto fue así que Bulic logró culminar dicho parcial e igualar el partido pese a los diecisiete puntos de distancia al descanso. Manu Rodríguez logró romper la sequía morada con un triple desde la esquina, con Tobias Borg acertando en la penúltima acción del cuarto, para afrontar el último asalto con tres de ventaja sobre los cántabros (63-60).

El último cuarto arrancó de manera inmejorable para los de Luis Guil. Tras reponerse de unos minutos para el olvido, parcial de 5-0 de salida para volver a ampliar la ventaja hasta los ocho puntos (68-60). La reacción de los de Lolo Encinas espoleados tras su buena dinámica dentro del partido no se hizo esperar. Belemente desde el triple recortaba nuevamente las diferencias en el marcador. Varias acciones con errores en ataque del Súper Agropal Palencia permitieron a los cántabros reducir más si cabe las diferencias. Cuatro puntos seguidos de Johnson ante una defensa casi inoperativa local supuso un nuevo tiempo muerto de Luis Guil a falta de poco menos de cuatro minutos (74-72). La figura de Alec Wintering irrumpió en el encuentro para sentenciar por segunda vez un partido que tenían ganado los palentinos. Cinco puntos del base estadounidense sumados a una mejor defensa por parte del cuadro morado colocaban en una tesitura complicada a los de Lolo Encinas (81-75). El Grupo Alega Cantabria no tiró la toalla hasta el final y vendió muy cara su piel. Hansel Atencia con tres tiros libres amenazaba con vivir unos últimos segundos de infarto, mientras los palentinos no terminaban de sentenciar con algunos fallos desde la personal. Los últimos aciertos de Wintering y Manu Rodríguez desde los tiros libres terminaban por certificar

