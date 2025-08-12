El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marta García cruzando la meta en el último Campeonato de España. RFEA Atletismo

Marta García bate su marca personal en 1.500 metros y roza el podio en Budapest

La palentina fue cuarta en el Gyulai István Memorial, prueba con etiqueta Oro del World Athletics Continental Tour, con un tiempo de 3:59.40

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 19:12

La palentina Marta García ha dado un nuevo paso adelante en su preparación para el próximo Campeonato del Mundo de Tokio al firmar en Budapest su mejor marca personal en 1.500 metros. Con un registro de 3:59.40, logró rebajar por primera vez la barrera de los cuatro minutos y finalizó en una destacada cuarta posición en el Gyulai István Memorial, una de las citas más prestigiosas del World Athletics Continental Tour gracias a su etiqueta Oro. La prueba reunió a especialistas de talla mundial y dejó una de las carreras más rápidas de la temporada, ganada por la australiana Georgia Griffith con récord del mitin (3:58.25).

En el desarrollo de la prueba, Marta García se mantuvo firme en el grupo de cabeza desde los primeros metros, respondiendo con solvencia a cada cambio de ritmo y midiendo sus fuerzas ante rivales con más experiencia en la distancia. El desenlace se decidió en un apretado sprint final, en el que la palentina se quedó a apenas seis centésimas del tercer puesto de la estadounidense Heather MacLean (3:59.35). Pese a no subir al podio, el tiempo logrado en Budapest refuerza su estatus como una de las atletas españolas más en forma al terminar por delante de otras especialistas en la distancia como la campeona nacional de la distancia Ester Guerrero o Agueda Marqués. Solo Marta Pérez (3:59.22) fue capaz de quitarle a la palentina el terminar como la mejor atleta nacional en Budapest.

Marta García cumple así con una de sus últimas paradas de la temporada de cara al próximo Campeonato del Mundo de Atletismo que se disputará en Tokio del 13 al 21 de septiembre. La palentina correrá todavía un 5.000, según ha anunciado en sus redes sociales, durante los próximos días. Una última cita de competición antes de volver a concentrarse y pulir los últimos detalles de cara a la gran cita de la temporada del atletismo internacional.

