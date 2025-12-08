El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juan Delibes, a la izquierda, con su hermano Adolfo, en la conferencia celebrada en el Casino. Lucía Gil Maestro

Juan Delibes

Biólogo
«La caza era lo que más gustaba a mi padre, fue una parte importantísima de su vida»

La actual situación, la cacería de los jabalíes y el papel del lobo en la región fueron temas repasados por el biólogo en el Casino

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

Juan Delibes (Valladolid, 1956), biólogo y divulgador español y, como su apellido constata, uno de los hijos del escritor Miguel Delibes, ofrecía esta semana en ... el Casino de Palencia una conferencia en la que abordó algunos de los asuntos más actuales relacionados con la caza en Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  9. 9

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «La caza era lo que más gustaba a mi padre, fue una parte importantísima de su vida»

«La caza era lo que más gustaba a mi padre, fue una parte importantísima de su vida»