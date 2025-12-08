Juan Delibes (Valladolid, 1956), biólogo y divulgador español y, como su apellido constata, uno de los hijos del escritor Miguel Delibes, ofrecía esta semana en ... el Casino de Palencia una conferencia en la que abordó algunos de los asuntos más actuales relacionados con la caza en Castilla y León.

En su intervención repasó temas como la reciente digitalización de los permisos, el papel del jabalí ante la llegada de la peste porcina africana, la situación del lobo y el debate sobre su gestión, además de reflexionar sobre la pérdida de caza menor y la necesidad de actualizar unas leyes que datan de 1970.

Juan Delibes también dedicó espacio a la figura de su padre, Miguel Delibes, para reivindicar su pasión por la caza como una parte fundamental de su identidad, siendo un tema central en su vida y obra, considerándola una forma de entender la naturaleza y un vínculo con el mundo rural, además de ser una afición personal.

«La caza era lo que más gustaba a mi padre. Fue una parte importantísima de su vida. Yo comprendo que en muchos estamentos la caza chirría, pero si queremos describir cómo era Miguel Delibes, hay que decir que era muy cazador. Tenía verdadera pasión por la caza», destaca su hijo.

Por este motivo, la caza siempre ha estado presente en la vida de Juan Delibes, quien ha heredado esta pasión de su padre. De hecho, hace apenas unas semanas estuvo cazando en Cervera de Pisuerga, donde coincidió con una cuadrilla que le trasladó algunos de los problemas a los que se enfrentan en la actualidad como la digitalización obligatoria de esta práctica.

Además, también la prohibición de la caza del lobo en Castilla y León, donde este animal sigue ocasionando graves problemas a los ganaderos. «La postura real es que hay un sector que se niega en redondo a eliminar un solo lobo. Se trata de asociaciones ecologistas, conservacionistas, animalistas, el propio Ministerio de Transición Ecológica ha abogado por no cazar ni un solo lobo», explica.

Y añade, «el otro sector quiere adecuar y disminuir en determinadas regiones la presión sobre el ganado que es demasiado alta y disminuir un poco la densidad del lobo. Esa es la realidad, la postura real. Yo estoy con los que creen que, en los sitios donde hace demasiado daño, se podría disminuir un poquito la densidad del lobo, siempre desde un punto de vista respetuoso, sostenible y prudente».

«Hay poco relevo generacional de cazadores, pero los pocos que vienen son muy buenos»

Un tema muy polémico ya que, «las leyes están basadas en la de 1970, que protegía a la caza mayor. Hoy, en cambio, la caza mayor es súper abundante y la menor, las pericias y las liebres, se nos acaban. Hay poquísimas. Entonces hay que proteger, creo yo, a las pericias y a las liebres y cazar más los jabalíes, que son un problema».

De hecho, los jabalíes son uno de los temas centrales actuales tras la peste porcina que ha surgido en Cataluña y cuyo origen estaría en este animal. «Hay una densidad muy alta de jabalíes, ya nos habían avisado desde Europa en el año 2018 y creo que desde las administraciones no toman las medidas adecuadas de controlar su población, que ha crecido muchísimo».

En ese sentido, «la caza, aunque hoy día no sea imprescindible para comer, el cazador es una figura importantísima. Yo siempre digo que yo cazo por instinto, porque no he perdido el instinto que tiene el género humano desde hace más de un millón de años. Todas las especies del género humano eran cazadores».

Equilibrar las poblaciones

Y sostiene que, «hemos aprendido de los errores que hemos cometido cazando. Por ejemplo, algunas especies se extinguieron por una caza excesiva. Ahora sabemos de eso y sabemos cómo equilibrar las poblaciones, cómo controlarlas para que estén bien. Yo creo que a un cazador lo que más le importa es que en su coto las poblaciones de perdices, de liebres, de ciervos, de corzos, estén bien, estén sanas».

Además, Delibes también recalca que la caza genera una renta económica importantísima en el medio rural que se está perdiendo casi en la población rural y es una manera de asentar a la población de nuevo en los pueblos. «Cazando bien, respetuosamente, de un modo sostenible y conservacionista, la caza me parece imprescindible. Yo soy biólogo y abogo por eso».

«La caza mayor es súper abundante y la menor, las pericias y las liebres, se acaban»

Respecto si las nuevas generaciones son cazadoras, el biólogo reconoce que hay una gran preocupación porque hay muy poca renovación, menos de la que se desearía, aunque cada vez hay más chicas cazadoras y una pasión creciente entre el público femenino.

«Me gustan mucho los jóvenes porque los que vienen están mucho más preparados, mucho más formados, mucho más sensibilizados con la conservación, son mucho más respetuosos». En definitiva, «hay poca regeneración, hay poco relevo generacional de cazadores, pero los pocos que vienen son muy buenos».