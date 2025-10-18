El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid

La recreación de las estancias y una sala a la exposición permanente sobre el escritor son los mayores atractivos de la instalación

Pedro Resina

Pedro Resina

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:18

Comenta

Ya se puede visitar la casa que Valladolid le dedica a su escritor Miguel Delibes. En su 105 aniversario el Palacio Butrón, donde se encuentra el museo, ha abierto sus puertas para que vallisoletanos y turistas puedan acercarse al autor de 'Los santos inocentes'.

La entrada en la casa se encuentra en la calle San Diego en el edificio renacentista que guarda el Archivo General de Castilla y León. Desde ahí se pasa al patio que distribuye el espacio a las dos estancias que ocupa el museo en la planta baja. La primera, dedicada a la recreación de su casa: el salón, el despacho y el dormitorio. La segunda, la sala de la exposición permanente. Seguido del salón, el despacho. Custodia su lugar de trabajo el retrato de Ángeles de Castro, la esposa de Delibes, que firma Eduardo García Benito y del que partió para su novela 'Señora de rojo sobre fondo gris'. El paisaje doméstico de Delibes se completa con la recreación de su dormitorio. Una pequeña cama de bambú y dos mesillas.

La sala dedicada a la exposición permanente recoge algunos objetos que marcaron un hito en la vida de Miguel Delibes. Desde sus comienzos en este diario como viñetista hasta su llegada la RAE para ocupar el el sillón 'e'.

Biografía del escritor

1920

Nace el 17 de octubre

en Valladolid, en la Acera

de Recoletos número 12.

Su infancia transcurre en la ciudad, aunque pasa los veranos en Molledo (Cantabria). Estudia primero en las Carmelitas, y después en el Colegio de Lourdes.

1936

Termina el bachillerato y se matricula en la Escuela de Comercio y en la Escuela de Artes y Oficios. Estalla la Guerra civil.

1938

Se enrola en el crucero Canarias. Algunas de sus experiencias nutrirán posteriormente obras como ‘La partida’ o ‘377A, madera de héroe’.

1939

Finalizada la Guerra civil, regresa a Valladolid.

Se hace novio

de Ángeles de Castro,

se matricula en la

Facultad de Derecho

y continúa sus estudios

de Comercio.

1941

Comienza a trabajar como caricaturista para El Norte de Castilla.

1945

Gana la Cátedra de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid. Tras obtener en 1943 el título de Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, así como los de Intendente Mercantil por la Escuela de Comercio de Bilbao y el carné de periodista en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.

1946

El 23 de abril contrae matrimonio con Ángeles de Castro.

1947

En febrero, nace su hijo Miguel. Envía su primera novela, ‘La sombra del ciprés es alargada’, a la editorial Destino como participante de la cuarta edición del Premio Nadal.

1948

El 6 de enero consigue el Premio Nadal. Nace su hija Ángeles y un mes más tarde, el 23 de abril, se publica ‘La sombra del ciprés es alargada’.

1952

Es nombrado Subdirector de El Norte de Castilla.

1953

Publica ‘Mi idolatrado hijo Sisí’.

1955

Ve la luz ‘Diario de un cazador’, distinguida con el Premio Nacional de Narrativa. Viaja a Sudamérica, invitado por el Círculo de periodistas de Santiago de Chile.

1956

Publica ‘Un novelista descubre América (Chile en el ojo ajeno)’.

Nace su hijo Juan.

1957

Publica ‘Siestas con viento sur’.

1958

Es nombrado Director de El Norte de Castilla. Las aventuras de Lorenzo continúan en ‘Diario de un emigrante’.

1960

Aparece ‘Castilla’, que en adelante se titulará ‘Viejas historias de Castilla la Vieja’.

Nace su hijo Adolfo.

1961

Publica Por esos mundos, nueva edición de Un novelista descubre América.

1962

Denuncia la situación del campo castellano en la novela ‘Las ratas’, que obtiene el Premio de la Crítica.

Nace su hija Camino.

1963

Publica ‘La caza de la perdiz roja’. Ve la luz ‘Europa parada y fonda’, que recoge una serie de artículos periodísticos sobre su experiencia como viajero.

1968

Viaja a Checoslovaquia junto a Ángeles, invitado por las universidades de Praga y Brno.

Las crónicas de prensa de Delibes se editan en libro bajo el título ‘La primavera de Praga’. Publica ‘Vivir al día’ y ‘Mi mundo y el mundo’.

1969

Ve la luz ‘Parábola

del náufrago’.

1973

El 1 de febrero es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua, en la que ocupará la silla ‘e’, y miembro de la Hispanic Society of América. Publica ‘El príncipe destronado’.

1974

Muere Ángeles

de Castro, su esposa:

«Ha muerto la mejor mitad

de mí mismo».

1975

Pronuncia su discurso de ingreso en la RAE, titulado ‘El sentido del progreso desde mi obra’. Publica ‘Las guerras de nuestros antepasados’, también llevada al teatro.

1978

Analiza los cambios a los que se enfrenta el país en ‘El disputado voto del señor Cayo’.

1979

Estrena ‘Cinco horas con Mario’, con Lola Herrera en el papel de Carmen Sotillo.

Publica ‘Castilla, lo castellano y los castellanos’. Viaja a Suecia para impartir una serie de conferencias, y recorre Escandinavia en coche.

1980

Recibe el homenaje de los libreros españoles en su VII Congreso Nacional.

1981

Aparece ‘Los santos inocentes’.

Viaja a Bélgica y Holanda.

publica también ‘Las perdices del domingo’ y el texto teatral de ‘Cinco horas con Mario’.

1982

Es distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras ex aequo con Gonzalo Torrente Ballester. Sus impresiones sobre Suecia Holanda y Bélgica se recogen en ‘Dos viajes en automóvil’. Publica ‘El otro fútbol’ y ‘Tres pájaros de cuenta’.

1983

La Universidad de Valladolid le nombra doctor honoris causa.

Publica ‘Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso’.

1984

Obtiene el Premio Castilla y León de las Letras. Mario Camus dirige la adaptación cinematográfica de

‘Los santos inocentes’.

1985

Es nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et les Lettres por el Gobierno de la República francesa. Recibe el Premio de periodismo Ramón Godó Lallana.

Publica ‘La censura de prensa en los años cuarenta y otros ensayos’ y ‘El tesoro’.

1986

Es nombrado Hijo predilecto de la ciudad de Valladolid.

Publica ‘Castilla habla’.

1987

Es investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid.

Publica ‘Madera de héroe’.

1991

Es Premio Nacional de las Letras Españolas.

Publica ‘Señora de rojo sobre fondo gris’.

1993

Recibe el Premio Miguel de Cervantes el 25 de abril de 1994, en Alcalá de Henares.

Medalla de oro de la provincia de Valladolid y le otorgan la Espiga de oro de la Seminci por su contribución al cine desde la literatura.

1996

Doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares.

Publica ‘He dicho’.

Nace el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, otorgado por la Asociación de la Prensa de Valladolid con el beneplácito del autor.

1998

Aparece El hereje, su última novela, dedicada «A Valladolid, mi ciudad».

1999

Recibe el Premio Nacional de Narrativa por su novela El hereje. Se le otorga la Medalla de Oro al Mérito en el trabajo.

2001

Premio Extraordinario a la Cultura de Castilla y León.

También recibe el Premio Provincia de Valladolid

a la trayectoria literaria

del siglo XX.

2006

Los Reyes de España le hacen entrega del Premio Vocento a los Valores Humanos.

2008

Es investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

2009

Recibe la Medalla de Oro de la Junta de Castilla y León por su defensa del idioma español, y la Medalla de Oro al Mérito Turístico de Cantabria.

Le nombran hijo adoptivo de Molledo (Cantabria).

Publica ‘Mis perros’.

2010

El 12 de marzo, Miguel Delibes fallece en su domicilio, rodeado de su familia. Nos dejaba una obra inmortal.

Fuente:

Casa Miguel Delibes

La Casa Museo Delibes podrá visitarse gratuitamente de martes a sábado (10:00-14:00h y 16:00 a 19:00h) y los domingos de 10:00 a 14:00 h. A partir de noviembre se organizarán visitas guiadas y bastará con reservarlas a través del correo casadelibes@jcyl.es.

Quince años después de su muerte, a su legado literario se suma un espacio para ver donde se gestaron buena parte de sus personajes, donde convivió con su familia y donde descansó de la literatura, el periodismo, la docencia o los deportes al aire libre. La Fundación Miguel Delibes, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid han materializado un largo anhelo en el Palacio Licenciado Butrón.

