Los hijos del escritor en el salón de la Casa Delibes. Alberto Mingueza

Delibes abre su casa a los lectores

El Museo en el Palacio Licenciado Butrón y acerca al visitante el universo doméstico del Premio Cervantes además de custodiar su archivo

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:42

El día del 105 aniversario del escritor la Casa Museo Miguel Delibes ha abierto sus puertas a vecinos, lectores y turistas de Valladolid. Quince años ... después de su muerte, a su legado literario se suma un espacio para ver donde se gestaron buena parte de sus personajes, donde convivió con su familia y donde descansó de la literatura, el periodismo, la docencia o los deportes al aire libre. La Fundación Miguel Delibes, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid han materializado un largo anhelo en el Palacio Licenciado Butrón.

Delibes abre su casa a los lectores