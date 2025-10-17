Delibes abre su casa a los lectores

El día del 105 aniversario del escritor la Casa Museo Miguel Delibes ha abierto sus puertas a vecinos, lectores y turistas de Valladolid. Quince años ... después de su muerte, a su legado literario se suma un espacio para ver donde se gestaron buena parte de sus personajes, donde convivió con su familia y donde descansó de la literatura, el periodismo, la docencia o los deportes al aire libre. La Fundación Miguel Delibes, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid han materializado un largo anhelo en el Palacio Licenciado Butrón.

El edificio renacentista que alberga el Archivo General de Castilla y León abre su primigenia puerta monumental (calle San Diego) a los visitantes. Los carteles con la imagen de Delibes en la fachada invitan a mirar su bella factura, en el último siglo silenciada al estrecharse la calle por la manzana de casas que tiene en frente. Desde ahí se pasa al magnífico patio distribuidor al que dan las dos estancias que ocupa el Museo en la planta baja. La primera, dedicada a la recreación de su casa: el salón, el despacho y el dormitorio. La segunda, la sala de la exposición permanente de la vida del narrador.

El retrato de Delibes que le hizo John Ulbricht en 1964 atrapa la mirada al asomarse al salón. Está rodeado de estanterías con libros colocados por colecciones, al igual que en estudio contiguo. Alianza, Espasa, Ancora&Delfín, hablan de la fidelidad del Delibes lector a cada sello, la misma que tuvo como autor. El sofá frente al televisor en el que el escritor siguió pruebas ciclistas, torneos de tenis o los partidos del Real Valladolid además la mecedora completan el espacio donde Delibes convivió con su familia y recibió visitas, algunas tan célebres como la de los Reyes en 2006.

Ampliar El patio del Palacio del Licenciado Butrón acogió el acto inaugural. Alberto Mingueza Sueño cumplido y reivindicación El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se felicitó por ver «un sueño hecho realidad». En este «día de celebración» destacó el trabajo e la Fundación Delibes y de la Junta para hacerlo posible y expresó una reivindicación. Pidió al Gobierno central, que tiene las competencias, que nombre al aeropuerto de la ciudad Miguel Delibes «como Granada tiene uno llamado Federico García Lorca o Alicante, el de Miguel Hernández». Miguel Delibes de Castro tomó la palabra en nombre de la familia que llega «cargada de ilusión, de expectativas y de incertidumbre por saber si habremos acertado en la que sería su sexta casa». En cada mudanza «la siguiente casa esa la destilación de las anteriores, en todas hay recuerdos», afirmó el biólogo. Rememoró la propuesta de hacer el museo de su padre al poco de morir, «con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta y Javier León de la Riva en la alcaldía. Pero en 2010 España atravesaba una crisis económica y alguna autoridad nos llegó a decir que si 'vuestro padre se hubiera muerto dos años antes...'». Reconoció que tantas veces reencontrándose con el aire de su padre en esas estancias ahora vacías le producen melancolía a la vez que alegría por ver el proyecto hecho realidad. «Hace dos años nos reunimos con el consejero Santonja y entendió nuestras tribulaciones sobre que nosotros no podíamos levantar una casa museo, no sabemos. Entonces se hizo la cesión del legado y se aceleró en tiempo récord», narró el primogénito de los Delibes. «Tal vez nos hubiera gustado participar más en su gestación pero sabemos que no se puede estar en misa y repicando. La Casa Delibes debe estar a abierta a todos, en ella creó y vivieron sus personajes y los lectores tienen derecho a buscarlos allí y en su archivo. Abrir la casa a la sociedad hará a Valladolid y Castilla y León un poco mejores». Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la comunidad, destacó a Miguel Delibes como «símbolo y referente por encima de opiniones e ideologías». Para «hacerlo accesible a todos» de manera atractiva y donde se pueden custodiar «más de 10.000 documentos y enseres del escritor» se ha creado esta Casa. Destacó su «compromiso ético, su honestidad intelectual y la gran defensa de la liberta de pensamiento y expresión». Por todo ello Delibes «es un estandarte de nuestras señas de identidad» y el Museo «un gran recurso turístico».

Seguido del salón, el despacho. Custodia su lugar de trabajo el retrato de Ángeles de Castro, la esposa de Delibes, que firma Eduardo García Benito y del que partió para su novela 'Señora de rojo sobre fondo gris'.

Sobre la mesa castellana, un portacartas y un abrecartas, una regla, un bote de bolis y el borrador de una misiva dirigida al director de un diario, titulada '¿Competencia o incompetencia?'. Ese tablón de madera ha sentido kilómetros y kilómetros de frases escritas con la estilográfica que recibe al visitante en la exposición posterior. Junto a ella, otra mesa en la que descansa la 'Historia de los heterodoxos españoles', de Marcelino Menéndez Pelayo, en impecable edición del CSIC, parte de la bibliografía que manejó Delibes para su última obra, 'El hereje'. La erudición del monumental ensayo del santanderino convive con la humorosa novela 'Don Clorato de Potasa', de Edgar Neville.

El paisaje doméstico de Delibes se completa con la recreación de su dormitorio. Una pequeña cama de bambú y dos mesillas con los retratos de sus progenitores y el de Ángeles, además de un ejemplar de El evangelio, una cruz de madera y una radio a pilas. El galán luce la huella del tiempo así como las prendas que sostiene.

Autoridades y la familia Delibes al completo en la inauguración de la Casa Delibes.

Un muro de tránsito muestra la azul BH de paseo de Delibes, sus cañas de pescar, su cesta, sus gorras. De allí, a la exposición permanente que recorre la vida de Miguel Delibes, su carrera periodística en este diario donde comenzó como caricaturista y terminó dirigiéndolo; su aventura literaria, impensable sin el hálito de Ángeles que le animó a enviar 'La sombra del ciprés es alargada' al premio Nadal ganándole en 1947; su práctica de los deportes al aire libre y su preocupación por la naturaleza, los viajes internacionales; su faceta de profesor en al Escuela de Comercio. El académico «menos académico» ocupó el sillón 'e', allí está su carné, así como el de periodista o el de docente de la UVA. Al fondo, las traducciones de sus libros a 41 idiomas.

El Museo está integrado en la Dirección de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta que lo gestionará con un presupuesto anual estimado en 200.000 euros. Aún están proceso de licitación las visitas guiadas y las actividades. La Casa Museo Delibes podrá visitarse gratuitamente de martes a sábado (10:00-14:00h y 16:00 a 19:00h) y los domingos de 10:00 a 14:00 h. A partir de noviembre se organizarán visitas guiadas y bastará con reservarlas a través del correo casadelibes@jcyl.es.