Germán Delibes Caballero, junto a la estatua de su abuelo, en el Campo Grande.

Germán Delibes Caballero, junto a la estatua de su abuelo, en el Campo Grande. Aida Barrio

El Delibes familiar, contado por su nieto

Germán Delibes Caballero publica este miércoles 'El abuelo Delibes', un retrato inédito del escritor entre los suyos en el 105 aniversario de su nacimiento

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 15:29

Comenta

Ni serio, ni huraño. Los nietos de Miguel Delibes recuerdan a un abuelo «peculiar y diferente». Así lo escribe Germán Delibes Caballero que añade de ... viva voz «cariñoso, más permisivo con nosotros que con sus hijos, cercano», con el que compartió los veranos en Sedano y los fines de semana tras las perdices. Lo que empezó siendo una remembranza para la familia se ha convertido en 'El abuelo Delibes' (Destino), un libro que llega a las librerías el miércoles y que invita al lector a ser un comensal más en esa mesa.

