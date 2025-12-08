El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Helena Bonastre dibuja la novela gráfica 'Caperucita en Manhattan'.

Carmen Martín Gaite, según sus 'nietas'

'Caperucita en Manhattan' convertida en novela gráfica y un ensayo sobre la recepción de su obra celebran a la escritora salmantina que este lunes hubiera cumplido 100 años

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:09

Comenta

La Biblioteca Nacional, la Universidad de Salamanca, el Teatro de la Abadía y la editorial Siruela, todos han celebrado a Carmen Martín Gaite en el ... año de su centenario. Este lunes hubiera cumplido cien años. A las exposiciones, congresos y nuevas producciones teatrales que se han ido sucediendo se une una novela gráfica y un homenaje de creadoras que bien podrían ser sus nietas.

