Carmen Martín Gaite, según sus 'nietas'

La Biblioteca Nacional, la Universidad de Salamanca, el Teatro de la Abadía y la editorial Siruela, todos han celebrado a Carmen Martín Gaite en el ... año de su centenario. Este lunes hubiera cumplido cien años. A las exposiciones, congresos y nuevas producciones teatrales que se han ido sucediendo se une una novela gráfica y un homenaje de creadoras que bien podrían ser sus nietas.

'Leer a Carmen Martín Gaite. La interlocutora añorada' (Siruela) reúne ocho ensayos encargados por Lola Lapaz, «un collage de los que tanto le gustaban a la salmantina: recortando recuerdos, pegando fragmentos de obras o mezclando vivencias reales con imaginadas», escribe la profesora, quien embaucó a la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo, a la periodista Laura Barrachina, a la ensayista Luna Miguel, a la fotógrafa Victoria Iglesias, a la poeta Sonia Fides, a la investigadora Andrea Toribio y a las dramaturgas Lucía Miranda y María Toribio. Entre todas componen una poliédrica lectura de Carmiña desde las creación del siglo XXI.

'Leer a Carmen Martín Gaite' Varias autoras. Siruela. 160 páginas. 17,95 euros.

Inés Martín Rodrigo ganó el Premio Nadal en 2022 con 'Las formas del querer', el galardón que Gaite logró en 1978 con 'El cuarto de atrás'. A esa novela se referirán varias autoras. Rodrigo entrevera su revisión de la polifacética escritora con sus impresiones vitales, su casa, su pareja.

La felicidad está en no insistir

Como periodista no llegó a a entrevistarla así que opta por una conversación imaginada en la que trasluce su devoción por Joan Didion, la «quiebra de la orfandad», la decisión de no ser madre frente a una mujer que perdió a sus dos hijos y la dificultad para vivir el momento cuando todo empuja a un prisa que esquina la reflexión y el placer.

La también periodista Laura Barrachina relaciona su buhardilla soñada y lograda con el cuarto de la salmantina, esas islas para ser habitadas en soledad, para escucharse «porque al final todo va de los cuentos que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos».

Arriba, Carmen Martín Gaite. Dos páginas de la novela gráfica.

Luna Miguel se asoma a la «censura íntima» a partir de 'El libro de la fiebre', un texto que Gaite no publicó en su momento porque a su novio, luego marido, Rafael Sánchez Ferlosio, no le pareció de suficiente calidad.

Victoria Iglesias conoció a Gaite en su casa madrileña de Doctor Esquerdo cuando fue a fotografiarla para una entrevista. Allí encontró una amiga que se preocupó por sus amores, por sus penas. «El secreto de la felicidad está en no insistir», terminó diciéndole.

Andrea Toribio lee a Gaite desde la óptica feminista mientras Sonia Fides escribe la crónica de su admiración por la Premio Príncipe de Asturias de 1988.

El teatro de la Abadía, con Juan Mayorga al frente, encargó a Lucía Miranda y María Folguera dos adaptaciones de novelas de Martín Gaite. La dramaturga vallisoletana no tuvo duda, 'Caperucita en Manhattan' porque como cuenta en su texto, conoció a la Sara Allen original. «Vivía en Valladolid y soñaba con estudiar en Nueva York, ahí me reencontré con Carmen», cuenta la fundadora de The Cross Border.

«Estuve un año de lectora en el Vassar College. Cuando llegué, los profesores de español me hablaron de ella porque pasó una temporada allí como profesora invitada. Escogí 'Caperucita...' para estudiar en clase. Una alumna sabía de la novela más que yo y le pregunté por qué lo conocía tan bien y me constató 'yo soy Sara Allen'. Su madre era la traductora al inglés de la obra de Carmen, había convivido con ella mucho tiempo», nos contaba Miranda a comienzos de año. De eso habla en su artículo 'Miranfú: o sea, va a pasar algo diferente'.

«Aquel verano horrible»

Y una manera diferente de leer este clásico de Gaite es a través de la novela gráfica que han dibujado y escrito Helena Bonastre y Catalina Gómez Villar. La historia que sacó a Carmen del pozo tras la muerte de su hija ha sido una puerta a la literatura de muchos jóvenes. Sara Allen es una 'caperucita' que vive en Brooklyn, Nueva York. Su abuela, que de joven fue estrella del music-hall, mora en Manhattan. Sara sueña con llevarle una tarta de fresas, cruzar la ciudad sola. Las aventuras de la curiosa niña se cuentan a través de colores vivos y diálogos.

'Caperucita en Manhattan' Helena Bonastre y Catalina Gómez Villar Siruela. 140 páginas. 21,95 euros.

Frente al realismo de Vivian, la madre de la protagonista, la vida bohemia de la abuela y los excéntricos personajes con los que se encontrará. La libertad es mucho más que la icónica estatua para Sara a quien le espera en el parque de Morningside la sorprendente Miss Lunatic. La niña de Perrault tiene unas gotas de la Alicia de Carroll y mucho de la mirada de Gaite que nos invita a convocar lo nuevo, lo inesperado, lo sorprendente con una palabra: '¡Miranfú'. El volumen incluye las ilustraciones que dibujó Carmen para este cuento que dedicó a su amigo el artista Juan Carlos Eguillor «por la respiración boca a boca que nos insufló a Caperucita y a mí, perdidas en Manhattan a finales de aquel verano horrible».