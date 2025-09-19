El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La dramaturga vallisoletana Lucía Miranda. Dominik Valvo

Lucía Miranda, dramaturga y directora escénica

«Entiendo el teatro como una fiesta donde te lo pasas bien y hay momentos de confesiones»

'Caperucita en Manhattan', una adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite, recala hoy viernes, a las 20:30 horas, en el Principal en el marco del 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:12

Lucía Miranda (Valladolid, 1982) se ha convertido en la primera dramaturga española que ha armado la adaptación teatral de una novela de Carmen Martín Gaite. ... Se trata de 'Caperucita en Manhattan', una pieza que se estrenó el pasado mes de febrero y que recala este viernes, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal en el marco del 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia. El elenco la función está integrado por las actrices Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro y el músico Marcel Mihok. Miranda, directora a su vez de esta obra, recibió en 2018 el premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Teatro y sus creaciones han sido nominadas en distintas ediciones de los Max y ADE.

