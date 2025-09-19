«Entiendo el teatro como una fiesta donde te lo pasas bien y hay momentos de confesiones»

Lucía Miranda (Valladolid, 1982) se ha convertido en la primera dramaturga española que ha armado la adaptación teatral de una novela de Carmen Martín Gaite. ... Se trata de 'Caperucita en Manhattan', una pieza que se estrenó el pasado mes de febrero y que recala este viernes, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal en el marco del 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia. El elenco la función está integrado por las actrices Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro y el músico Marcel Mihok. Miranda, directora a su vez de esta obra, recibió en 2018 el premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Teatro y sus creaciones han sido nominadas en distintas ediciones de los Max y ADE.

-Es vallisoletana y tiene vínculos familiares con Palencia.

-Sí, en Palencia viven mi tía Mari Carmen, mi prima Pili y su marido Edu. Prácticamente, desde que nací he pasado las navidades en Palencia. Conozco muy bien la ciudad y, además, en el Teatro Principal he presentado varios espectáculos con mi compañía Cross Border, que fundé en Nueva York.

-Llega a la capital palentina rubricando la primera adaptación teatral de un texto de Carmen Martín Gaite.

-Así es. Me sorprende que nunca hasta ahora se haya llevado este texto al teatro porque me parece súper jugón y muy teatral porque está lleno de diálogos y de imágenes. Estoy muy feliz de abrir la veda con Martín Gaite y espero que en el futuro otros creadores hagan sus versiones porque la novela se lo merece.

-¿Armar este proyecto ha supuesto un reto profesional?

-Más que un reto, ha sido como un trabajo de resistencia porque llevaba alrededor de diez años queriendo hacer esta adaptación. Es un texto que me acompaña desde siempre; lo leí de adolescente, me enamoró y con él tengo un vínculo muy particular. Estudié en la misma universidad estadounidense en la que Carmen Martín Gaite empezó a escribir este texto y conocí a la protagonista de la novela, Sara Allen, que fue alumna mía. Es como si tuviera una historia personal mágica con esta novela.

-El reparto de la función encarna a un total de 25 personajes. ¿Entraña una dificultad añadida sobre el escenario tanto para usted como para los intérpretes?

-Hay cuatro actrices fabulosas y un músico, Marcel Mihok. Creo que es un juego increíble, donde las cuatro actrices se cambian de vestuario, de pelucas y de voz. La obra tiene un ritmo vertiginoso; incluso, hay espectadores que creen que hay más actrices que las que realmente hay. La verdad es que consiguen unos cambios brutales y es ahí donde verdaderamente reside el reto de este proyecto tanto para ellas como para mí.

-¿Qué resaltaría del trabajo del elenco?

-Marcel Mihok es imprescindible en la obra; toca el contrabajo, el instrumento claramente neoyorquino y hace un gran trabajo tanto musical como actoral. Mamen García es una gran dama del teatro y tenía muchas ganas de trabajar con ella para, así, hacer historia del teatro español en el presente. ¿Y qué puedo decir de Carolina Yuste que no haya dicho ya? Es una de las pocas actrices que con treinta y tantos años puede encarnar a una adolescente; entra en un juego en el que no importa la edad, sino lo que te está contando, y eso es maravilloso. Con Miriam Montilla ya he trabajado en otras funciones y me parece que es una de las actrices más emocionantes que hay en el panorama nacional porque su manera de interpretar engancha. Y de Carmen Navarro diría que es divertidísima; hace el gamberro de una manera descomunal y es un privilegio trabajar con ella.

­-¿A quién recomendaría ver 'Caperucita en Manhattan'?

-A todo el mundo, es una obra que pueden verla desde niños de ocho años hasta personas de ochenta años o más; admite público intergeneracional, que es el que hace crecer una función. Es un golazo que se llene de público adulto, siendo un título que se ha vendido entre el público infantil y juvenil, y que los adultos vengan a soñar y a vivir esa aventura con 'Caperucita…'.

La adaptación «Más que un reto, ha sido como un trabajo de resistencia porque llevaba diez años queriendo hacerlo»

-¿Cuál es el elixir de la pieza?

-Carmen Martín Gaite fue una mujer muy libre y en esta obra hay un gran trabajo de libertad. Yo he intentado que las actrices tengan libertad. Por otro lado, creo que Carmen cosió con hilo fino su vida y sus novelas y en ésta habla de la muerte de su hija y de cómo superarla. Ella tardó cinco años en volver a escribir ficción después de ese suceso y lo primero que escribió fue 'Caperucita en Manhattan'. Esta obra aborda la relación madre-hija, de lo bueno y de lo malo, y representa una oda a seguir viviendo y a luchar tras una muerte; es una pieza alegre, divertida, de duelo y súper mágica.

-¿Qué sello personal imprime a sus dramaturgias?

-Salió una crítica en Madrid que decía que yo era la directora más festiva del teatro español y me gustó muchísimo porque para mí el teatro es una fiesta donde te lo pasas bien y, a ratos, hablas de cosas de las que no tratas en otras situaciones. donde, de repente, te pones a bailar y después surgen momentos de confesiones.

-En estos momentos, ¿qué tiene entre manos?

-Dos proyectos que estrenaré este año: la obra 'Fantasmas de guerra', con la compañía catalana La Baldufa (Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil) y que será mi primera obra dirigida a niños y a familias; y la obra de teatro documental 'Las últimas', que habla de la relación entre España y Filipinas, en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional.

Estilo teatral «No es elitista ni académico, es bastante popular y llega cualquier país sin problemas»

-Ha presentado sus espectáculos en Nueva York, Miami, Latinoamérica… ¿Sus textos son universales?

-Quizás, sí. Hablo de cosas que nos preocupan a todos. Tengo un público muy de la calle. Mi teatro no es elitista ni académico, hago un teatro bastante popular que llega cualquier país sin problemas.

-Compagina las tareas de dirección y dramaturga con la docencia…

-Dar clases es como dirigir teatro y viceversa. Los 'profes' de aula tienen mucho que ver con los directores de escena y a la inversa. En ambas profesiones se hace gestión de grupos y de emociones, se elige un temario y lo pones en marcha. son dos trabajos muy performativos donde la línea de separación se difumina.