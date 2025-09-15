Sergio Peris-Mencheta y Cayetana Guillén Cuervo ya tienen butaca en el Principal

La alcaldesa y el concejal de Cultura, con Cayetana Guillén Cuervo, que recibió el premio al final de la obra, el actor Ahmed Younousii y los escenógrafos Chevi Muradai y Mambo, también galardonados.

Esther Bengoechea Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:39

No se escuchó el sonido atronador del pistoletazo de salida, ni hubo cientos de deportistas tras la línea de salida. El arranque de la cuadragésimo sexta edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia lo marcaron, un año más, las butacas del Teatro Principal, que estrenaron cuatro nuevas placas, cuatro (cinco en este caso) nuevos nombres, en honor a los premiados, a los que más gustaron al público palentino en las representaciones del año pasado. Cayetana Guillén Cuervo por 'Pandataria' de Laila Ripoll y Ahmed Younousii por '14.4' de Sergio Peris-Mencheta como mejores actores, mientras que el propio Peris-Mencheta como mejor dirección y Chevi Muradai y Mambo, por la mejor escenografía en 'Pandataria'.

Todos estuvieron presentes sobre las tablas de Principal de una manera u otra. Ahmed Younousii junto con Chevi Muradai y Mambo descubrieron sus placas antes de la gala inaugural y subieron posteriormente a recibir su premio, mientras que Cayetana Guillén Cuervo llegó al final de 'Vulcano', primera obra de esta nueva edición, y Peris-Mencheta envió un vídeo en el que reconocía que «estoy feliz por recibir este premio de manos de Palencia y de manos de un público que adoramos, nos encanta ir allí. Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este viaje tan duro, especialmente a Ahmed, que estaba a 9.000 kilómetros de distancia. Ha sido un ejemplo de superación, no solamente mío por dirigir la función tan lejos y con un gotero con la quimio y el transplante, sino un ejemplo de superación de toda la compañía, que ha estado lidiando con las dificultades que entrañaba montar una obra tan compleja en estas circunstancias». El actor y director de teatro español, condecorado con la Orden del Mérito Civil por Felipe VI, padeció leucemia y fue sometido a un transplante de médula.

«Es algo muy importante para mí porque soy un actor nóvel y es un reconocimiento al trabajo. No me voy a olvidar de este premio nunca», reconocía Ahmed Younousii, quien mostraba «más emoción aún» al saber que su nombre iba a estar siempre en una butaca. «Es un teatro al que voy a tener que volver», agregaba.

Chevi Muradai y Mambo compartían premio por la mejor escenografía y mostraban su entusiasmo por este galardón del público palentino. «Me hace mucha ilusión que sea por la mejor escenografía, ya que soy realmente coreógrafo», reconocía Muradai, mientras que Mambo afirmaba que era la primera vez que le premiaban. «Había venido muchas veces a este teatro y es una maravilla recibir un premio y poderlo compartir», aseguraba.

Tras la gala de inauguración y la obra de Vulcano, primera de las seis que se interpretarán en este festival, Cayetana Guillén Cuervo también se subió a las tablas del Principal para recibir el galardón a mejor actriz y la ovación del público palentino.