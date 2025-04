Sergio Peris-Mencheta cumple 50 años con nuevos proyectos, tras su trasplante de médula

El Norte Martes, 8 de abril 2025, 16:51 Comenta Compartir

Sergio Peris-Mencheta está de celebración, un año después de su diagnóstico de leucemia. El actor y director ha cumplido 50 años con nuevos proyectos sobre la mesa. «Feliz», escribía el domingo, puesto que está en plenos ensayos de su próxima obra de teatro que se llama 'Blaubeeren', con texto de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, y que se estrenará el próximo 4 de junio y estará disponible hasta el día 29 del mismo mes en los Teatros del Canal. El actor será, en esta ocasión, director. Es solo una de las alegrías que ha podido disfrutar en una fecha tan especial, pero no la única. En sus redes sociales se puede hacer ahora un seguimiento, con perspectiva, de cómo vivió y comunicó esas primeras etapas y se aprecia cómo mantuvo el ánimo pese a todo.

«Siempre he tenido las cosas buenas de la vida, y siempre me he sentido culpable por ello, la verdad», aseguraba Sergio Peris-Mencheta en la publicación de enero de 2024. Más tarde se supo que tenía mieloide crónica (CMML), un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y que afecta a la formación de los glóbulos blancos y rojos del organismo. Según desvelaba a sus seguidores que estaba tratándose con quimioterapia y a la espera de un trasplante de médula ósea.

Su hermano Juan fue quien le donó la médula ósea que le salvó la vida y en poco más de un mes se cumplirá un año de ese renacer. «Me ha acompañado muy de cerca en este proceso y por eso estoy vivo», comentaba el pasado mes de enero en una aparición en TVE. «Ahora mismo estoy fuera de enfermedad pero siempre cabe la posibilidad de que vuelva», expresaba también en ese mismo programa.

Curiosamente, será ese mismo día del trasplante, el 28 de mayo, cuando se publique su nuevo libro: '730 días', que edita la editorial Planeta. «La enfermedad como espejo del tiempo», dice en la portada. «En él exploro mi experiencia con el proceso curativo -proceso en el que aún ando inmerso- y todos los cambios que ha conllevado este. Soy yo, sí, pero me sostiene otra estructura. Mis ojos son los mismos, pero ahora miro otras cosas», comenta en la publicación del pasado 12 de marzo cuando anunciaba la noticia de la publicación.

Oscurecimiento de la piel

«La vida es la hostia», decía en agosto de 2024. «Me falta aún mucho para encontrarme bien, y sé que no volveré nunca a ser el de antes», admitía ante sus seguidores. Uno de los cambios más evidentes es el físico, puesto que está visiblemente más delgado y su piel es mucho más oscura de lo que era hace dos años. Esto se debe a la enfermedad conocida como Injerto contra Receptor, acortado como EICR: las células trasplantadas reconocen al receptor (al paciente) como extraño y le atacan de diferentes formas e intensidad. Esto se puede manifestar en la piel, por lo que el paciente podría sufrir tanto el enrojecimiento de la piel como el oscurecimiento de la misma, similar a una quemadura solar.

«Las células de mi hermano, que ya son mías, no reconocen la casa donde están, aunque se parece mucho, porque mi hermano y yo (por dentro) es como si fuéramos gemelos de sangre. Los glóbulos blancos no terminan de reconocerlo en mi cuerpo y atacan. Entonces, tomo medicación para que no afecte más de la cuenta», explicó el propio Sergio.

Temas

Instagram