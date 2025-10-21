El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carmen Martín Gaite: 'Significación y actualidad de los 'Cuentos completos' de Ignacio Aldecoa

Salmantina de nacimiento, es una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 10:28

Comenta

Salmantina de nacimiento, Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925) es una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX. Recibió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Era el año 1988. Diez años antes, fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura por su obra 'El cuarto de atrás', galardón que volvió a recibir en 1994 por el conjunto de su obra. En El Norte de Castilla publicó, el 10 de mayo de 1973, 'Significación y actualidad de los 'Cuentos completos' de Ignacio Aldecoa en la sección 'Artes y Letras'.

Novelista y ensayista, Martín Gaite, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, se trasladó a Madrid en 1950 donde conoció a Ignacio Aldecoa, quien la introdujo en el círculo literario que acabaría conociéndose como 'Generación del 55' o 'Generación de la Posguerra'. En 1955 publicó 'El balneario', su primera obra, con la que obtuvo el Premio Café Gijón. Dos años más tarde recibió el Nadal por 'Entre visillos'. Teatro, poesía, artículos periodísticos... Como escritora tocó todos los palos.

