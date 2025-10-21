Los presupuestos de la Junta, según la letrada mayor de las Cortes: un día tarde, sin sección 20 ni techo de gasto

El informe de la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, sobre la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Castilla ... y León, deja poco lugar a la interpretación. La Mesa de las Cortes rechazará este martes tramitarlo después de conocer los argumentos jurídicos que instan a devolverlo hasta que se subsanen las deficiencias observadas. Argumentos, además, que dejan en mal lugar las afirmaciones del Ejecutivo sobre la presentación de las cuentas «en tiempo y forma». Porque ni siquiera «en tiempo» se han presentado, como explica la letrada mayor en el primer párrafo. «Se presenta un días después del plazo fijado en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía», comienza la exposición de Laura Seseña. Porque ese artículo, recuerda, establece que se deben presentar «antes del día 15 de octubre de cada año», y precisamente se registró el proyecto de ley en el parlamento ese día 15.

A continuación, expone que «las Cortes de Castilla y León no pueden poner en marcha el procedimiento legislativo ni, por consiguiente, tramitar este proyecto de ley» por dos razones. La primera, clave de todo el argumento, es que se ha presentado «antes de haber podido debatir y, en su caso, aprobar […] el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026», que se presentó en el Registro el día 10 de octubre, apenas cinco días antes de registrarse las cuentas.

Además, añade como segundo motivo, «el proyecto ha sido presentado con una sección 20, que contiene el proyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León y de las Instituciones Propias, sin que esta sección haya sido aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que es el órgano competente para ello».

Estas dos carencias anulan el procedimiento, según la letrada. En primer lugar porque «para poder iniciarse» requiere «la previa aprobación por las Cortes» del límite de gasto. Una aprobación que se dará este miércoles, cuando el PSOE se abstenga en la votación del Pleno y permita que los votos del PP saquen adelante el techo de gasto ocurra lo que ocurra con las demás fuerzas. «Antes de iniciarse el procedimiento legislativo presupuestario […] debe haberse sometido por la Junta a debate y aprobación de las Cortes» ese límite de gasto, insiste el informe.

Recuerda, incluso, que la propia Junta lo recoge así en su orden de este mismo año, del 25 de julio, que da inicio al procedimiento de elaboración de las cuentas. Lo hace en su artículo 1, además. Y añade la letrada que la propia Junta admite en cierto modo la imposibilidad de tramitar el proyecto de ley de presupuestos cuando al presentarlo señala que lo hace «a los efectos de su tramitación una vez esté aprobado el límite de gasto no financiero por las Cortes». Y matiza que de no aprobarse ese techo de gasto la Junta debería volver a presentar otra propuesta de techo de gasto y, obviamente, «ajustar» el proyecto de ley de presupuestos.

«Es, por tanto, un sine qua non a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuesto la aprobación previa por las Cortes del límite de gasto no financiero», concluye

En cuanto a la segunda cuestión, la no aprobación de la sección 20 en las Cortes, con el voto en contra en la Mesa del PSOE y la abstención de Vox y del PP, Laura Seseña recuerda que el parlamento tiene autonomía presupuestaria. Y por tanto deben ser las Cortes las que remitan a la Junta su presupuesto, junto con el de las instituciones propias (Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Procurador del Común), para que lo incluya en los tomos de los presupuestos. No ocurrió así el día 15, porque no se aprobaron. «Solo después de esta aprobación es cuando se remite a la Junta el proyecto de presupuestos de la Cámara para que lo inserte, sin introducir modificación alguna, en el proyecto de los presupuestos generales de la comunidad». La mencionada sección 20.

Una aprobación, recuerda, «que a día de hoy aún no se ha producido». Por lo que las cuentas presentadas por la Junta «incorporan una sección 20 no aprobada», por lo que a juicio de la letrada mayor «adolece de un vicio que deberá ser subsanado con una nueva presentación».