Francisco Vázquez (PP) y Ana Sánchez (PSOE), en la Mesa de las Cortes en la que se tumbó la sección 20 con las cuentas del parlamento autonómico. A. Mingueza

Los presupuestos de la Junta, según la letrada mayor de las Cortes: un día tarde, sin sección 20 ni techo de gasto

Los argumentos jurídicos obligan a la Mesa a devolver las cuentas para que el Gobierno de Mañueco las presente correctamente una vez que se apruebe el límite de gasto y se tenga el presupuesto del parlamento

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 08:57

El informe de la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, sobre la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Castilla ... y León, deja poco lugar a la interpretación. La Mesa de las Cortes rechazará este martes tramitarlo después de conocer los argumentos jurídicos que instan a devolverlo hasta que se subsanen las deficiencias observadas. Argumentos, además, que dejan en mal lugar las afirmaciones del Ejecutivo sobre la presentación de las cuentas «en tiempo y forma». Porque ni siquiera «en tiempo» se han presentado, como explica la letrada mayor en el primer párrafo. «Se presenta un días después del plazo fijado en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía», comienza la exposición de Laura Seseña. Porque ese artículo, recuerda, establece que se deben presentar «antes del día 15 de octubre de cada año», y precisamente se registró el proyecto de ley en el parlamento ese día 15.

