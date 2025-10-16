La oposición pide informes jurídicos que avalen la presentación de los presupuestos de Castilla y León

Un informe al Consejo Consultivo y otro a la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña. Eso es lo que se ha pedido en el ... parlamento autonómico para saber qué hacer con una presentación de presupuestos que se ha convertido en un embrollo jurídico-burocrático en el que los relatos de cada cual pesan menos que las posibles consecuencias del lío. La Junta ha registrado un proyecto de ley de presupuestos en el que figura un capítulo, el de las Cortes y las instituciones propias, que no ha sido aprobado previamente por la Mesa de las Cortes, como es preceptivo. Cuando aún no se ha tramitado y aprobado el techo de gasto, que se verá en el Pleno el miércoles que viene. Y sin una ley de medidas financieras y tributarias que es una herramienta clave para sostener el entramado presupuestario. Tanto, que en 2023 el PP se equivocó en su votación y para evitar que saliera adelante una ley de medidas enmendada por completo por el PSOE tuvo que echar abajo su propio presupuesto.

El PSOE ha llamado a este intento de presupuesto «timo de la estampita». Vox lo ha calificado como «presupuesto tocomocho». Y Ricardo Gavilanes, portavoz del PP, ha intentado mantener la estrategia que los populares traían preparada antes de todo este lío y ha sostenido que los presupuestos se han presentado «en tiempo y forma, no como Pedro Sánchez, que lleva tres años sin presentar los presupuestos del Estado».

«Han presentado todo a la vez, el presupuesto, el techo de gasto… No tienen un techo de gasto, pero dicen que el presupuesto es expansivo. Expansiva es la leche que se han pegado. En qué cabeza cabe, cómo vas a plantear la organización delo que vas a gastar si no sabes lo que tienes para gastar», decía el portavoz de Vox, David Hierro, tras reunirse la Junta de Portavoces.

«Lo que pasó ayer, cuando el señor Carriedo se plantó en las Cortes con unas cuentas que no tienen techo de gasto aprobado ni sección 20 aprobada por las Cortes, es de un bochorno que deberían irse a su casa», remachó Patricia Gómez Urbán, portavoz del PSOE.

Y Gavilanes reaccionó con sorpresa. «Sorprende que la oposición se enroque en una crítica tan estéril con que la Junta haya presentado los presupuestos en tiempo y forma. Del PSOE no vamos a aceptar ninguna crítica de este tipo», dijo. Y trató de centrar el foco en el argumento que busca destacar el PP, que los presupuestos «son expansivos», «récord» y contienen ayudas importantes para la ciudadanía. «¿Van a decir que no a las ayudas a los autónomos, a las familias?», se preguntó.

Y la respuesta es que quizá no lleguen ni a eso. Ni Vox ni PSOE han respondido a qué votarán respecto al techo de gasto. Si no hay techo de gasto, no hay más presupuestos. La Junta entonces presentaría otro techo de gasto, según dijo Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. Pero un techo de gasto distinto, recordó Hierro, por fuerza debe conllevar unos presupuestos distintos. Y entonces puede que la premura de tiempo se lleve por delante la posibilidad de debatir las cuentas en el parlamento y culminar la tramitación. Porque el 19 de enero, como muy tarde, se convocarán las elecciones autonómicas. Y aunque parezca que queda mucho, en tiempo parlamentario eso es apenas un suspiro.