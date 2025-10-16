El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Pollán (Vox), Ana Sánchez (PSOE) y Fátima Pinacho (Vox), hablan antes de la Mesa de las Cortes celebrada esta mañana con la letrada mayor, Laura Seseña. Alberto Mingueza

La oposición pide informes jurídicos que avalen la presentación de los presupuestos de Castilla y León

A una semana de debatirse el techo de gasto, el lío burocrático pone en riesgo toda la tramitación

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55

Un informe al Consejo Consultivo y otro a la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña. Eso es lo que se ha pedido en el ... parlamento autonómico para saber qué hacer con una presentación de presupuestos que se ha convertido en un embrollo jurídico-burocrático en el que los relatos de cada cual pesan menos que las posibles consecuencias del lío. La Junta ha registrado un proyecto de ley de presupuestos en el que figura un capítulo, el de las Cortes y las instituciones propias, que no ha sido aprobado previamente por la Mesa de las Cortes, como es preceptivo. Cuando aún no se ha tramitado y aprobado el techo de gasto, que se verá en el Pleno el miércoles que viene. Y sin una ley de medidas financieras y tributarias que es una herramienta clave para sostener el entramado presupuestario. Tanto, que en 2023 el PP se equivocó en su votación y para evitar que saliera adelante una ley de medidas enmendada por completo por el PSOE tuvo que echar abajo su propio presupuesto.

