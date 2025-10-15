La Junta registra los presupuestos pero sin el capítulo de las Cortes tras un trámite envenenado

Los presupuestos de la Junta van así. Se aprueba el techo de gasto en Consejo de Gobierno de la Junta y se remite a ... las Cortes. En el borrador del proyecto de ley de presupuestos se incluyen todas las partidas. Una de ellas es la sección 20, que corresponde a las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Estas lo elaboran por su cuenta y se lo remiten a la Junta, que lo incluye tal cual, después de aprobarlo la Mesa de las Cortes.

Esta aprobación de las Cortes suele ser un trámite. Suele. Porque hoy no ha sido así. Hoy se ha complicado hasta el punto de que se ha tumbado en una votación en la que el PSOE, con la sola representación de Ana Sánchez -Diego Moreno está ausente por motivos familiares-, ha votado en contra. Vox se ha abstenido. Y el PP, en última instancia, también. Eso ha hecho que cuando Carlos Fernández Carriedo ha registrado los presupuestos en las Cortes, al filo de las 13:30, hora de cierre del registro en el último día previsto en la ley para hacerlo, lo ha hecho con una sección 20 que, en la práctica, no está aprobada. Y hace que las Cortes, en fin, hayan provocado la caída de sus propios presupuestos.

El escenario que se abre ahora es inédito. Lo que sí parece claro es que habrá que volver a llevar a la Mesa de las Cortes esta sección 20, incluir las modificaciones que ya se habían debatido esta mañana y, a partir de ahí, incluirlo de algún modo en ese proyecto de ley de presupuestos que se ha registrado con un capítulo erróneo en sus 21 tomos. Y no es un error menor, porque aunque presupuestariamente no es muy significativo, es el que corresponde al parlamento autonómico y las instituciones propias.

La estrategia de Vox, en este caso, tenía un objetivo: demostrar que el PP, con esta tramitación vertiginosa de las cuentas, no quiere aprobar los presupuestos, sino jugar una baza electoral. Y quiere forzar que se respeten los tiempos al máximo. Primero, el techo de gasto. Si sale adelante, los presupuestos. Y no habrá presentaciones de consejeros en comisión hasta que no se resuelva todo. Añadir esta nueva traba burocrática enreda aún más el proceso, que ya va justo de tiempo.

Para el PP, es el propio Vox, a través del presidente de las Cortes, el que está provocando esa dilación. Porque el borrador de las cuentas de las instituciones propias se recibió en septiembre y sus presupuestos y el de las Cortes tenían que haberse aprobado antes del 1 de octubre. Carlos Pollán, según fuentes parlamentarias, convocó a los otros miembros de la Mesa el pasado miércoles, día 8, para pasar el trámite. Luego lo retiró del orden del día y lo trasladó a hoy, 15, el día en que la Junta iba a registrar el proyecto de ley con las cuentas autonómicas. Y luego ha colaborado en tumbarlas, lo que busca, dicen los populares, que la Junta no pueda presentar los presupuestos.

Ya durante la celebración de la Mesa de las Cortes se han expuesto varios puntos de fricción que han provocado votaciones parciales. Por ejemplo, en el intento del Consejo de Cuentas de incrementar el presupuesto con la incorporación de dos personas más en la autoridad anticorrupción, que pasaría de 4 a 6 trabajadores. Se pidió un informe con la carga de trabajo de este departamento, que ha recibido 102 denuncias en lo que va de 2025. Y tanto PSOE como Vox han votado en contra. Después, se pretendía crear dos plazas nuevas para fiscalizar la nueva ley de publicidad institucional. El PSOE considera que el desarrollo de esa ley debe asumirlo la Junta, no las Cortes ni las instituciones propias. Han votado a favor de no crearlas tanto el PSOE como Vox. Y después Vox ha puesto sobre la mesa anular los 300.000 euros anuales de subvención del Consejo Económico y Social a los sindicatos. Ahí PSOE y PP han votado que esa partida se mantuviera y Vox, para que se eliminara. El PSOE pidió reducir el gasto en publicidad institucional de las Cortes y ahí se le sumó el propio Vox, que las preside, pero se abstuvo el PP.

Todos estos roces y cambios del borrador han derivado en una última votación. Cuando se iba a aprobar «con modificaciones» la sección 20, Ana Sánchez (PSOE) ha manifestado su intención de votar en contra. Carlos Pollán ha anunciado que Vox (dos puestos en la Mesa, él y Fátima Pinacho) se abstendría. Y Francisco Vázquez y Rosa Esteban (PP) han acabado por abstenerse. Lo que resulta en que un voto en contra ha tumbado la aprobación de la sección 20 de los presupuestos. Y que sitúa ahora la tramitación de los presupuestos para 2026 en un escenario inédito. Con el techo de gasto pendiente de aprobación, los presupuestos registrados con un capítulo que no se ha aprobado previamente por la institución que había enviado el borrador y pendientes de saber, este jueves, qué calendario se le va a dar a todo esto y cómo se va a arreglar este desaguisado burocrático.