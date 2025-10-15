El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Fernández Carriedo, tras registrar los presupuestos en las Cortes de Castilla y León. Miriam Chacón-Ical

La Junta registra los presupuestos pero sin el capítulo de las Cortes tras un trámite envenenado

La Mesa, con la abstención del PP y de Vox y un único voto en contra del PSOE, tumba las cuentas del parlamento poco antes de que Carriedo entregara los tomos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:15

Los presupuestos de la Junta van así. Se aprueba el techo de gasto en Consejo de Gobierno de la Junta y se remite a ... las Cortes. En el borrador del proyecto de ley de presupuestos se incluyen todas las partidas. Una de ellas es la sección 20, que corresponde a las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Estas lo elaboran por su cuenta y se lo remiten a la Junta, que lo incluye tal cual, después de aprobarlo la Mesa de las Cortes.

Te puede interesar

