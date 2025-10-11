El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2025 hace un año.. Rubén Cacho / Ical

Castilla y León

El techo de gasto de la Junta ha subido en 5.000 millones desde el primero que tramitó

El Gobierno autonómico se autoimpuso la obligación de elaborarlo desde 2012 para reforzar la sostenibilidad de sus cuentas, y solo ha dejado de hacerlo en una ocasión

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:35

Comenta

14.183,28 millones de euros. Es el importe del techo de gasto no financiero aprobado por la Junta para 2026, el más alto de ... la historia de la comunidad. Una cifra que supera en 5.074,98 millones –es el 55,7% más elevada, en términos relativos– a la de 2012, el ejercicio en el que se tramitó por primera vez este instrumento que busca reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas mediante una mejor planificación.

Te puede interesar

