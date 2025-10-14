El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia ante los medios. Alberto Mingueza

Mañueco presenta unos presupuestos «expansivos» que desafían a PSOE y Vox

El presidente de la Junta avanza ayudas sociales y baja fiscalidad y emplaza a negociar las cuentas, que el líder socialista, Carlos Martínez, considera «propaganda»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 14:58

Sobre el papel, que lo aguanta todo, parece complicado que el PSOE se oponga a unos presupuestos que bonificarán peajes en las autopistas para los ... viajeros recurrentes, incluirán ayudas para «cambiar bañeras por platos de ducha para mayores» o mantendrán la gratuidad del bus. Y por lo mismo, parece complicado que Vox se oponga a unos presupuestos que «mantienen la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León, con 778 millones en beneficios fiscales». A cada cual, un poco de lo suyo. Sin embargo, las cuentas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que ha dado el visto bueno al proyecto de ley de presupuestos, se enfrentan al mismo dilema del año anterior. El propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, lo reconoció así: «Somos conscientes de que no contamos con la mayoría parlamentaria por lo que recabaremos el apoyo los distintos grupos con humildad, mano tendido y voluntad de acuerdo, esperamos que en esta ocasión no haya excusas ni rodeos, que todos se sienten a dialogar, a llegar a un acuerdo», dijo.

