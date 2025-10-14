Mañueco presenta unos presupuestos «expansivos» que desafían a PSOE y Vox

Sobre el papel, que lo aguanta todo, parece complicado que el PSOE se oponga a unos presupuestos que bonificarán peajes en las autopistas para los ... viajeros recurrentes, incluirán ayudas para «cambiar bañeras por platos de ducha para mayores» o mantendrán la gratuidad del bus. Y por lo mismo, parece complicado que Vox se oponga a unos presupuestos que «mantienen la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León, con 778 millones en beneficios fiscales». A cada cual, un poco de lo suyo. Sin embargo, las cuentas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que ha dado el visto bueno al proyecto de ley de presupuestos, se enfrentan al mismo dilema del año anterior. El propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, lo reconoció así: «Somos conscientes de que no contamos con la mayoría parlamentaria por lo que recabaremos el apoyo los distintos grupos con humildad, mano tendido y voluntad de acuerdo, esperamos que en esta ocasión no haya excusas ni rodeos, que todos se sienten a dialogar, a llegar a un acuerdo», dijo.

«¿Qué ha cambiado este año?», le preguntaron. Y respondió en dos fases. La primera, para acusar a los rivales políticos de dejar caer las cuentas de 2024. «El año pasado se los presentamos a los medios y antes de registrarlos [en las Cortes] iniciamos ronda de diálogo todas las fuerzas políticas. Pudimos comprobar que el PSOE tenía graves problemas de liderazgo. Y Vox no se llegó a sentar en dos ocasiones». La segunda fase es la del desafío a PSOE y a Vox. «En 2024 quisimos hacer previamente una negociación y registrar los presupuestos con posterioridad. La respuesta que se nos dio es que primero los registráramos y después negociáramos. Pue este año los registraremos y a partir de ahí haremos la negociación, una vez explicado el presupuesto por los consejeros».

Es una especie de «y ahora, ¿qué?» que tiene poco o nada de casual. A mediados de enero, el día 19, se convocarán las elecciones autonómicas, que se dilucidarán el 15 de marzo. Para esa convocatoria quedan 97 días. «Castilla y León necesita soluciones reales […] No discursos vacíos ni fotos de campaña de un Mañueco en estado puro: ni presupuesto, ni gestión. Solo propaganda», ha sido la primera respuesta de Carlos Martínez (PSOE). Vox espera atrincherado en unas encuestas favorables, más allá del barómetro del CIS, y ya ha anticipado en los debates de las Cortes cuáles serán sus condiciones: su programa.

Mañueco desgranó las líneas gruesas de unas cuentas que se registrarán en el parlamento autonómico este miércoles. «Unos presupuestos expansivos», con 15.715 millones de euros. Más de lo que se presentó el año pasado, cuando el presupuesto no pasó de anteproyecto (14.562). «Ocho de cada 10 euros, más del 80%, destinados a políticas sociales. 10.449 millones para Sanidad, Educación y Vivienda, Cultura y políticas sociales», resumió. Similar a otras veces, en realidad, porque Sanidad, Educación y Servicios Sociales son las tres grandes áreas presupuestarias cada año. «Con la fiscalidad más baja de nuestra historia», presumió. Aunque eso no impide prever una recaudación mayor de impuestos directos (un 16,53% más) e indirectos (un 12,26%). Cosa de la inflación, el ciclo económico… «Hemos demostrado de lo que somos capaces en esta tierra. Hemos hecho que la comunidad sea primera en educación, segunda en sanidad, primera en política social y primera en dependencia», alardeó el presidente de la Junta.

Aumenta la partida de medio natural para rectificar la política de prevención y extinción de incendios

Y después de los éxitos, las promesas. Que sonaron a oídos de PSOE y Vox, claro, como un programa preelectoral. Inevitable a tres meses de la convocatoria electoral. Llamó la atención, sobre todo, el incremento en la partida destinada a Medio Ambiente, consejería muy tocada por los incendios del pasado verano. Aunque ni Mañueco ni su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, concretaron las cuantías exactas en que se mejorará la dotación en prevención y extinción de incendios, sí insistieron en que Medio Natural crece un 30%. «Habrá 560 millones para inversiones medioambientales en espacios naturales y protección de la biodiversidad, crecen un 30% las partidas para la mejora medio natural, entre ellas las inversiones en el operativo para prevención y lucha contra los incendios», esbozó Mañueco. «Desde que soy presidente se han duplicado los beneficios fiscales», aseguró. «Hay 1.700 viviendas públicas en construcción, y 800 se entregarán», siguió. «Habrá un nuevo bono anual de 300 euros destinado a compensar la subida de cuotas que el Gobierno de Sánchez impone a los autónomos, 30 millones para 100.000 autónomos, los más frágiles», enumeró. Y «dos nuevos planes» en agricultura y ganadería, «el plan del ovino y el plan de ganadería extensiva», ambos dotados con diez millones de euros cada uno. «Se duplicarán las ayudas por hijo del bono de nacimiento en todos los tramos».

Tras la lista de «habrá», «se creará» y «se dotará», llegó el momento de retar a los demás grupos parlamentarios a decir que no a las cuentas a unos meses de las urnas. «Sé que los ciudadanos están cansados del ruido de la política, de discusiones estériles que hablan de todo menos de lo que de verdad afecta a sus vidas. Hemos superado los decibelios tolerables, la política no puede ser un estrépito permanente», trasladó, en una llamada a la calma y al diálogo que tiene dos objetivos muy concretos: PSOE y Vox. Una pelota a cada tejado.

Ampliar Carlos Fernández Carriedo, Alfonso Fernández Mañueco y María Isabel Campos, directora general de presupuestos. Alberto Mingueza

«El Gobierno en solitario ha demostrado que es más estable que un Gobierno en coalición. Negociamos con todas las fuerzas. [En su momento] Negociamos y pactamos con Vox y lo rompió de manera unilateral Vox, tendrá que dar las explicaciones pertinentes. Y a partir de ahí seguimos manteniendo la misma postura», defendió. «Nuestra intención es negociar con todos los partidos que tienen representación parlamentaria», insistió, lo que incluye a los minoritarios, pero que en realidad apenas le sirven si PSOE y Vox se empeñan en votar en contra. Ambos suman 39 procuradores de 81. Y en el otro bando, para alcanzar los 40, Mañueco (31 escaños) tendría que convencer a UPL (3), Soria ¡Ya! (3), Por Ávila (1), Francisco Igea (1), Unidas Podemos (1) o los dos no adscritos ex de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando.

¿Cómo influirá esto en un eventual acuerdo PP-Vox tras las elecciones? «No me planteo más allá de lo que son los presupuestos», dijo. Aunque en la sede de la Junta manejan las encuestas, como las maneja Génova y como las maneja Vox. Y reeditar ese acuerdo de 2022 parece hoy más cercano que una mayoría que permita al PP gobernar sin socios. Hoy. Los presupuestos son el primer paso para que Mañueco consiga lo que era su reto al principio de la legislatura: que la gestión se imponga a la emoción.