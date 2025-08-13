Vox denuncia que la Junta solo ha ejecutado el 48,5% del presupuesto de Prevención y Extinción de incendios David Hierro, portavoz del Grupo Parlamentario, duda que los equipos cuenten con los medios suficientes para hacer frente al fuego por la «soberbia» e «incapacidad» de Mañueco, al negarse a un acuerdo presupuestario con su formación

E. N. Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:44

Vox denunció que la Junta de Castilla y León solo ha ejecutado, a fecha 1 de junio, el 48,5 por ciento del presupuesto destinado a los Programas de Prevención y Extinción de incendios. No en vano, aseguró que el informe de ejecución presupuestaria presentado esta semana por el Ejecutivo autonómico determina que de los 104, 3 millones de crédito para estos programas, únicamente se habían ejecutado 50,6 millones, que supone menos del 50 por ciento.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, subrayó que esta situación y la propia forma de actuar que muestra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ante los trágicos sucesos de estos días es consecuencia de su «soberbia» e «incapacidad».

Mostró su preocupación ante la situación de prórroga presupuestaria en la que Mañueco ha decidido condenar a Castilla y León. «Estamos realmente preocupados porque no sabemos si los equipos de extinción de incendios cuentan con los medios suficientes para hacer frente a los incendios», señaló. En este sentido, Hierro recordó, según recogió la Agencia Ical, que hace escasos meses Mañueco «tiró al suelo del Parlamento» la propuesta de Vox para llegar a un acuerdo presupuestario y que Castilla y León pudiera tener un presupuesto para 2025, tal y como se alcanzó en otras comunidades gobernadas en minoría por el PP.

Tras un primer análisis del informe sobre el estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad, el Grupo Parlamentario Vox alertó que existen áreas que presentan déficits de ejecución que pueden afectar al funcionamiento de servicios como el de los Programas de Extinción y Prevención de Incendios.

En concreto, a 1 de junio, de un crédito de 104,3 millones destinado a la Prevención y extinción de incendios se contaba con un comprometido de 93 por ciento y con un obligado del 61,2 por ciento del que únicamente se había ejecutado un 48,5 por ciento. «Estas cifras suponen que entre lo comprometido y lo ejecutado existe una brecha de 44,49 puntos porcentuales, es decir, que justo antes de comenzar la campaña aún quedaba por ejecutar más del 50 por ciento del presupuesto para prevención de incendios», reiteró Vox.

Ante esta situación, Hierro señaló que su formación entiende que existan pagos que deban llevarse a cabo una vez realizado el servicio y terminadas las campañas de incendios, pero que a 1 de junio quede pendiente de ejecutar más de la mitad del presupuesto es una cantidad «exagerada» que puede indicar una falta de previsión en la adquisición de medios materiales necesarios o contrataciones de servicios previos al comienzo del verano.

Por otro lado, añadió, según Ical, que esta falta de ejecución presupuestaria puede conllevar el riesgo de que se comprometa la operatividad del servicio si se dan retrasos administrativos en los pagos o se sufre, como es el caso, una campaña de fuegos intenso que requieran de una mayor cantidad de medios y una mayor previsión que la mostrada por la Junta de Castilla y León.

El portavoz parlamentario de Vox se hizo eco de las críticas de algunos miembros de operativos de la escasez de medios materiales y humanos. A su juicio, el fallecimiento ayer de un voluntario en Nogarejas (León), que había prestado su desbrozadora al operativo, evidencia una falta de medios en las labores de extinción, tal vez por la falta de ejecución presupuestaria previa a la campaña.