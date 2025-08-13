El Colegio de Ingenieros, sobre los incendios: «Nuestros montes requieren más atención durante todo el año»

E. N. Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:25 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León asegura que los montes de la comunidad requieren «una mayor atención durante todo el año, tanto de la administración como de los agentes sociales y económicos». Ante la ola de incendios que sufre Castilla y León, «cuando en un solo día de agosto se han llegado a contabilizar 35 partes de fuegos de distinta importancia y 15 de forma simultánea», el organismo recuerda que «se deben optimizar y aprovechar todos los recursos económicos de carácter público, pero también se deben invertir recursos privados en los montes». «Una gestión forestal sostenible, ordenada y planificada supone un recurso económico para la sociedad, el medio rural y para la economía productiva, pero además, permite prevenir incendios forestales y reducir su peligrosidad», añaden el colegio oficial en un comunicado.

En este sentido, recuerdan que a las condiciones meteorológicas tan desfavorables de las últimas semanas, con una ola de calor intensa y larga, se suma una primavera muy lluviosa que ha favorecido el crecimiento de la vegetación. «Todo ello ha aumentado el riesgo y la peligrosidad de los incendios, que cada vez son más rápidos y destructivos. A ello se añade el abandono rural y la insuficiente gestión forestal y prevención que padecen buena parte de nuestros montes».

Para los ingenieros de montes es necesario diversificar los usos en el monte, «y la presencia de actividad y de personal en ellos supone uno de los principales sistemas de prevención en los territorios forestales, como ocurre en los montes con explotaciones de ganadería extensiva o como ha ocurrido históricamente en zonas resineras».

En este sentido, el Colegio Oficial aboga por una gestión integral que combine la experiencia de profesionales capacitados con el compromiso de toda la sociedad. «Los incendios forestales son un desafío complejo que requiere un enfoque conjunto, donde la prudencia, el conocimiento técnico y la colaboración son clave», concluyen.